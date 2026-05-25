Fondförvaltare plockar ut miljoner medan sparare förlorar miljarder

Statistiken som fondbolagen helst undviker

Enligt S&P Dow Jones Indices (SPIVA) och Morningstar, de två mest refererade oberoende mätningarna av fondprestanda, underpresterar de flesta aktiva fonder sitt jämförelseindex.

Konsekvent och över alla tidsperioder.

Tidsperiod Andel aktiva fonder som går sämre än index 1 år 83 % av svenska fonder 1 år 85 % av europeiska fonder 5 år 76 % av svenska fonder (39 av 51) 10 år 82 % av svenska fonder (36 av 44) 10 år 95 % av europeiska fonder 10 år 100 % av nordiska fonder

Källa: RikaTillsammans/SPIVA + Morningstar (mars 2025), SVT/Aktiespararna (2023).

”Indexfonder har varit en bättre placering än aktivt förvaltade fonder de senaste fem åren. Aktivt förvaltade fonder får underkänt”, sa Joacim Olsson, vd för Aktiespararna, 2023.

Försvinner ur statistiken

Siffrorna förvärras av att 4 av 10 aktiva fonder läggs ner innan de fyller tio år. De sämsta försvinner ur statistiken, vilket innebär att de faktiska resultaten alltså är ännu sämre.

Under samma femårsperiod levererade svenska indexfonder i snitt 9,8 procent per år. Aktivt förvaltade Sverigefonder levererade 9,3 procent. Index SIX PRX levererade 11,5 procent.

Så mycket kostar teknikfonderna

Alla avgifter är hämtade från Nordnet (maj 2026) och avser det EU-standardiserade måttet ”årlig avgift”.

Aktivt förvaltade teknikfonder

Alternativa indexfonder mot teknik

Fond Avgift/år Inriktning Nordnet Indexfond Teknologi 0,40 % Global teknik PLUS Teknologi Sverige Index 0,40 % Svensk teknik Snitt indexfonder (FI) 0,20 % — Avanza Global 0,10 % Global bred Avanza Zero 0,00 % Svensk bred

TIN Ny Teknik är inte den dyraste teknikfonden. Men avgiften är 15 procent högre än snittet för aktiv förvaltning och nästan fyra gånger högre än ett teknikindex.

Case TIN Fonder: betala mer, få mindre

TIN Ny Teknik lanserades 2019 och hade en extraordinär start. Fonden steg 70 procent första året. Vid toppen i september 2021 hade 121 000 sparare köpt in sig via Avanza.

Sedan föll fonden 62 procent från toppen. Under 2025 backade den 24 procent medan jämförelseindex VINX Small Cap steg 5,6 procent. Det senaste året har fonden tappat 36 procent.

En sparare som köpte vid starten 2019 har efter sju år ett fondvärde nära insatsen. En sparare som köpte vid toppen har förlorat nästan två tredjedelar.

Swedbank Robur Ny Teknik har liknande nordisk inriktning, något lägre avgift och levererade plus 15 procent det senaste året. TIN tappade 36 procent. En skillnad på över 50 procentenheter. Samma marknad, samma typ av bolag.

Lannebo Teknik Småbolag, med samma avgiftsnivå och liknande småbolagsfokus, backade också, men 12 procentenheter mindre. Lannebo Teknik, den dyraste i gruppen, levererade plus 7,8 procent.

TIN Ny Teknik har i dag Morningstars lägsta betyg: 1 av 5 stjärnor. I februari 2026 blev fonden sämst av alla fonder i Sverige.

256 miljoner till ägarna

Alla fondbolag som går med vinst delar ut pengar till sina ägare. Vinsten kommer från förvaltningsavgifterna. Det gäller TIN Fonder, precis som det gäller Lannebo, Swedbank Robur och Carnegie.

Men storleken på TIN Fonders utdelningar i relation till fondens resultat väcker frågor. Enligt EFN:s sammanställning har ägarna tagit utdelning varje år sedan start:

År Utdelning till ägarna Fondens avkastning 2020 38,6 mkr +70 % 2021 102 mkr +6,5 % 2022 54 mkr −39,3 % 2023 36 mkr +3,7 % 2024 13,4 mkr +5,1 % 2025 12,5 mkr −24,1 % Totalt 256 mkr

Den största utdelningen, 102 miljoner kronor 2021, kom efter ett år då fonden steg 6,5 procent. Året därpå delade ägarna ut 54 miljoner medan spararna förlorade nästan 40 procent. Utdelningarna har minskat i takt med att förvaltat kapital sjunkit, men de har aldrig pausats.

Ägarstrukturen

Fondbolaget ägs av Atle, investmentbolaget Bure Equitys förvaltningsbolag, med 35 procent. Grundarna och förvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn äger 27,5 procent var.

Resterande cirka 10 procent uppges tillhöra Alcur Fonder-grundarna Niclas Röken, Johan Klevby och Wilhelm Gruvberg.

Atle, som ägs till 93 procent av börsnoterade Bure, driver en fondplattform med sju fondbolag och ett uttalat mål att nå 100 miljarder kronor i förvaltat kapital.

Under fem år har Atle tagit emot 355 miljoner kronor i utdelning från sina portföljbolag. Atles vd Gustav Ohlsson sitter i TIN Fonders styrelse.

Investeringsmissar

Fondens underprestanda förklaras delvis av en rad bolag i portföljen som fallit kraftigt:

Cint Group: minus 97 procent

minus 97 procent Moba Network: minus 93 procent sedan börsnoteringen

minus 93 procent sedan börsnoteringen Checkin.com: minus 86 procent

minus 86 procent Surgical Science: minus 78 procent under ett enskilt år

Enligt Realtid investerade TIN 10 miljoner kronor i Moba Network redan 2019.

I januari 2026 avslutade Avanza samarbetet med TIN Fonder efter att fonden World Tech by TIN levererat 6,6 procent i årlig avkastning mot jämförelseindex 15,5 procent.

”Inriktningen på fonden har tyvärr inte presterat i linje med förväntningarna”, sa Maria Wärn, vice vd för Avanza Fonder.

Fondbolaget har även separat bötfällts av Finansinspektionen med 650 000 kronor för sen rapportering av en ägarförändring i Senzime.

Spararna flyr

Förvaltat kapital har rasat från 19 miljarder till omkring 4 miljarder kronor. Under 2025 halverades kapitalet från 5,1 till 2,5 miljarder. Antalet sparare på Avanza har fallit från 121 000 till under 55 000.

TIN Fonder har anställt Henrik Carlman som ny investeringschef och lanserat fonden TIN Småbolag.

Erik Sprinchorn försvarade verksamheten i en intervju med Realtid i december 2025: ”Vi har absolut rätt att existera.”

85 procent underpresterar men förvaltarna tar betalt ändå

TIN Fonder gör inget olagligt. Utdelningarna följer samma modell som resten av branschen.

Men fallet ställer frågan på sin spets. Avgiften dras oavsett resultat. 1,50 procent per år innebär 15 000 kronor per miljon. En indexfond med teknikinriktning kostar 4 000 kronor.

83 procent av svenska aktiva fonder underpresterar index. På tio år stiger siffran till 100 procent för nordiska fonder. Ändå betalar sparare mer än sex gånger så mycket för aktiv förvaltning som för en indexfond.

55 000 sparare äger fortfarande andelar i TIN Ny Teknik. Alternativ med lägre avgifter och bättre historisk avkastning finns.

