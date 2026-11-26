Ska ge bättre kundservice

Nu har den stora shoppingplattformen Temu bland annat åtagit sig att ge tydligare och mer lättillgänglig företagsinformation och kundservice. Man ska även förenkla sina format för ångerrätt, returer och återbetalningar.

Vidare ska Temu, enligt de nya åtagandena, förbättra tillförlitligheten i konsumentrecensioner på nätet och ge tydligare prisinformation.

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Temu förbinder sig även att upphöra med påtryckande säljbeteenden, som till exempel meddelanden med budskap som ”Nästan slutsåld”.

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Måste ta bort spelfunktioner

Temu lovar dessutom att ta bort spelrelaterade funktioner. Man lovar att avskaffa funktioner med tvingande ”spelifiering”, skriver Konsumentverket.

Det gäller exempelvis spel som ”snurra hjulet”, som måste användas för att få tillgång till marknadsplatsen, påpekar verket.

När man ändå lovar runt med ambitionen att inte hålla tunt förbinder sig Temu att både förtydliga och styrka miljöpåståenden samt att göra köpprocessen tydligare.

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Ursula von der Leyen och EU-kommissionen har nått ett avtal med Temu, där Temu lovar följa EU:s krav och lagar efter en lång rad av överträdelser. (Foto: Virginia Mayo /AP-TT)

Kan stå Temu dyrt att missa

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CPC-nätverket, Consumer Protection Cooperation, är ett samarbete mellan konsumentskyddsmyndigheter inom EU och EES.

Nätverket kan vidta samordnade tillsynsinsatser när överträdelser av EU:s konsumentlagstiftning identifieras i flera länder inom unionen.

De nationella konsumentskyddsmyndigheterna, däribland Konsumentverket, kommer nu att ”noggrant övervaka” att Temu följer sina åtaganden inom hela EU och EES.

Om företaget inte gör det kan myndigheterna vidta tillsynsåtgärder, inklusive böter på upp till fyra procent eller mer av Temus årliga omsättning i de berörda medlemsstaterna.

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