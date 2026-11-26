Nu har EU och Temu nått en överenskommelse. EU har godkänt de åtaganden som Temu har gjort för att anpassa sig till EU:s lagar.
Temu kryper till korset – godtar EU:s krav
Nu kommer beskedet att konsumentmyndigheterna inom EU godkänt de åtaganden Temu har gjort för att anpassa sig till de krav som finns inom EU:s lagstiftning kring konsumentskydd.
De åtaganden Temu nu lovar att genomföra är resultatet av en samordnad insatt ledd av CPC-nätverket där svenska Konsumentverket medverkar.
”Förbjudna ämnen, brandfara, elchock”: Nio av tio varor får kritik. Dagens PS
Mängder av överträdelser
CPC-nätverket inledde insatsen mot plattformar till följd av överträdelser inom en rad olika områden.
Det handlade exempelvis om missvisande prisinformation, olika typer av affärsmetoder som pressade konsumenter att handla från sajten samt sådant som falska kundrecensioner, påpekar EU-kommissionen i sitt pressmeddelande.
Frankrike slår till mot slit och släng – H&M undantas. Dagens PS
Ska ge bättre kundservice
Nu har den stora shoppingplattformen Temu bland annat åtagit sig att ge tydligare och mer lättillgänglig företagsinformation och kundservice. Man ska även förenkla sina format för ångerrätt, returer och återbetalningar.
Vidare ska Temu, enligt de nya åtagandena, förbättra tillförlitligheten i konsumentrecensioner på nätet och ge tydligare prisinformation.
Temu förbinder sig även att upphöra med påtryckande säljbeteenden, som till exempel meddelanden med budskap som ”Nästan slutsåld”.
Hoten mot julfriden: Temu och Shein. Dagens PS
Måste ta bort spelfunktioner
Temu lovar dessutom att ta bort spelrelaterade funktioner. Man lovar att avskaffa funktioner med tvingande ”spelifiering”, skriver Konsumentverket.
Det gäller exempelvis spel som ”snurra hjulet”, som måste användas för att få tillgång till marknadsplatsen, påpekar verket.
När man ändå lovar runt med ambitionen att inte hålla tunt förbinder sig Temu att både förtydliga och styrka miljöpåståenden samt att göra köpprocessen tydligare.
Djurfoder blir proteinpulver när Arla satsar. Dagens PS
Kan stå Temu dyrt att missa
CPC-nätverket, Consumer Protection Cooperation, är ett samarbete mellan konsumentskyddsmyndigheter inom EU och EES.
Nätverket kan vidta samordnade tillsynsinsatser när överträdelser av EU:s konsumentlagstiftning identifieras i flera länder inom unionen.
De nationella konsumentskyddsmyndigheterna, däribland Konsumentverket, kommer nu att ”noggrant övervaka” att Temu följer sina åtaganden inom hela EU och EES.
Om företaget inte gör det kan myndigheterna vidta tillsynsåtgärder, inklusive böter på upp till fyra procent eller mer av Temus årliga omsättning i de berörda medlemsstaterna.