Lars Windhorst, som på 1990-talet hyllades som Tysklands finansiella underbarn, lämnade Schweiz för Dubai i våras. Nu slår överdomstolen i Zug fast att han flydde sina fordringsägare och att de därför kan fortsätta driva in sina krav i Zug.
Underbarnet flydde till Dubai – nu jagas han för 6,3 miljarder
I Zug riktas krav på 519 miljoner schweizerfranc mot honom. Det motsvarar 6,3 miljarder kronor, mer än de cirka 4,2 miljarder kronor (374 miljoner euro) som han satsade i fotbollsklubben Hertha BSC från 2019. Redan i augusti 2024 fanns 30 indrivningsärenden mot honom, och fram till maj 2025 tillkom sex nya på sammanlagt 173 miljoner franc.
I maj i år angav Windhorst Dubai som hemvist i handelsregistret, samtidigt som förmögna personer i Dubai sökte sig till Zug efter krigsutbrottet mellan Israel, USA och Iran. Med den nya adressen hävdade hans advokat att myndigheterna i Zug inte längre var behöriga, och indrivningsmyndigheten gav honom först rätt i ett mål där en fordringsägare i Hamburg kräver 59 miljoner franc.
Överdomstolen upphävde beslutet och kallar honom en ”betalningsflykting” som ”undandrar sig sina förpliktelser”. Huvudregeln är att skulder drivs in där gäldenären bor, men mot en betalningsflykting kan de drivas in på den tidigare hemorten, förklarar Bote der Urschweiz. Domen har vunnit laga kraft, och utmätning kan nu ske i Zug.
Flytten var inte helt frivillig, eftersom migrationsmyndigheten i Zug hade dragit in hans uppehållstillstånd med motiveringen att han medvetet lät skulder stå obetalda, uppger 20 Minuten. I överdomstolens dom beskrivs hans löften till skattemyndigheten och migrationsmyndigheten som ”vilseledande avledningsmanövrer eller till och med kalkylerade bedrägeriupplägg”. Berliner Zeitung påpekar att det är en bedömning i ett indrivningsmål och ingen brottsdom.
Bolaget gick i konkurs och fängelse i London
Det som fanns kvar av hans affärer i Zug har redan gått i konkurs. Investmentbolaget Tennor International hade enligt Berliner Zeitung tagit över tillgångar från Tennor Holding, det bolag genom vilket Windhorst köpte in sig i Hertha. Tennor Holding förklarades insolvent i Nederländerna i juni 2025. I mitten av september försattes Tennor International i konkurs sedan ett bolag i Monaco begärt det för en obetald fordran på 14,5 miljoner franc, enligt Sonntagszeitung.
Till Zug kom Windhorst 2020, efter att ha jagats av fordringsägare i London, där mäklarfirman ADS Securities i Abu Dhabi har en dom på 27 miljoner euro mot Tennor Holding.
I London dömdes han i mars i år till ett villkorligt fängelsestraff på 18 månader för att han uteblev från ett förhör om holdingbolagets tillgångar, enligt den engelska domstolen.
Påhittade kvitton enligt stämning i New York
Samma bild av löften som inte hålls finns i en stämning från februari, när investmentbolaget Istar Capital stämde honom i en federal domstol i New York för ett lån från 2024 på 6,5 miljoner euro, cirka 73 miljoner kronor. Istar hade köpt obligationer i ett av hans bolag mot löfte om återköp till fast pris, och enligt stämningen fick Istar bara tillbaka 3 miljoner euro.
I november 2025 försäkrade Windhorst via Whatsapp att pengarna var skickade, men betalningsbekräftelserna han hänvisade till var påhittade, rapporterade t-online. Istar skriver i stämningen att beskeden från Windhorst var ”falska, vilket Windhorst visste” och att bolaget inte har fått några pengar.
”Vi tillbakavisar bestämt alla anklagelser om bedrägeri eller oegentligheter”, skrev Windhorst i ett sms till Bloomberg och kallade det hela ”bara en avtalstvist som redan är löst”. Istar återkallade stämningen i början av mars, sedan domaren krävt besked om varför en domstol i New York alls var behörig, enligt domstolsregistret. Istar hade redan fått en dom i Dubai, där han nu bor, mot ett av hans bolag.
Listan över långivare som stämt honom är lång. Bland dem finns Nathaniel Rothschild ur bankdynastin, en norsk redare, majoritetsägaren i ett tyskt försvarsföretag och en italiensk kryssningsentreprenör, enligt Handelsblatt.
I Tyskland utfärdade tingsrätten i Hannover 2024 en arresteringsorder mot honom i ett konkursärende, eftersom han inte medverkat i konkursutredningen, och den hävdes först när han lovade att samarbeta.
Franska fondsparare förlorade mer än Zug kräver
Ännu större belopp har gått förlorade för fondsparare i Frankrike. Det franska fondbolaget H2O, då en del av Natixis-sfären, hade placerat upp till 1,4 miljarder euro i svårsålda obligationer kopplade till Windhorst när Financial Times avslöjade innehavet 2019.
När kunderna började ta ut sina pengar stängdes flera fonder för handel 2020, och obligationerna flyttades till så kallade sidofickor, avskilda delar av fonderna som avvecklas i takt med att tillgångarna kan säljas, enligt en sammanställning av skandalen.
I juni i år meddelade H2O en sista utbetalning på 135,7 miljoner euro till andelsägarna i sidofickorna, efter 229 miljoner euro i två tidigare omgångar, skriver Gestion de Fortune. Sammanlagt är det 364,7 miljoner euro, cirka 4,1 miljarder kronor. Philippe Maupas, tidigare konsult åt sparargruppen Collectif porteurs H2O, beräknar ändå förlusten till över 1 miljard euro, mer än 11 miljarder kronor.
Spararnas skadeståndsmål har flyttats från handelsdomstolen i Paris till Bobigny och kan enligt tidningen behöva börja om från början. I målet kräver 7 700 andelsägare ersättning för 800 miljoner euro.