I maj i år angav Windhorst Dubai som hemvist i handelsregistret, samtidigt som förmögna personer i Dubai sökte sig till Zug efter krigsutbrottet mellan Israel, USA och Iran. Med den nya adressen hävdade hans advokat att myndigheterna i Zug inte längre var behöriga, och indrivningsmyndigheten gav honom först rätt i ett mål där en fordringsägare i Hamburg kräver 59 miljoner franc.

Zug, som ligger strax söder om Zürich, är redan ett välkänt namn i finansvärlden (Foto: Unsplash)

Överdomstolen upphävde beslutet och kallar honom en ”betalningsflykting” som ”undandrar sig sina förpliktelser”. Huvudregeln är att skulder drivs in där gäldenären bor, men mot en betalningsflykting kan de drivas in på den tidigare hemorten, förklarar Bote der Urschweiz. Domen har vunnit laga kraft, och utmätning kan nu ske i Zug.

Flytten var inte helt frivillig, eftersom migrationsmyndigheten i Zug hade dragit in hans uppehållstillstånd med motiveringen att han medvetet lät skulder stå obetalda, uppger 20 Minuten. I överdomstolens dom beskrivs hans löften till skattemyndigheten och migrationsmyndigheten som ”vilseledande avledningsmanövrer eller till och med kalkylerade bedrägeriupplägg”. Berliner Zeitung påpekar att det är en bedömning i ett indrivningsmål och ingen brottsdom.

Bolaget gick i konkurs och fängelse i London

Det som fanns kvar av hans affärer i Zug har redan gått i konkurs. Investmentbolaget Tennor International hade enligt Berliner Zeitung tagit över tillgångar från Tennor Holding, det bolag genom vilket Windhorst köpte in sig i Hertha. Tennor Holding förklarades insolvent i Nederländerna i juni 2025. I mitten av september försattes Tennor International i konkurs sedan ett bolag i Monaco begärt det för en obetald fordran på 14,5 miljoner franc, enligt Sonntagszeitung.

Till Zug kom Windhorst 2020, efter att ha jagats av fordringsägare i London, där mäklarfirman ADS Securities i Abu Dhabi har en dom på 27 miljoner euro mot Tennor Holding.

I London dömdes han i mars i år till ett villkorligt fängelsestraff på 18 månader för att han uteblev från ett förhör om holdingbolagets tillgångar, enligt den engelska domstolen.