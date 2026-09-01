Frankrike inför avgifter riktade mot ultrasnabbt mode och slår mot Ali Express, Temu och Shein. H&M och liknande kedjor undantas.
Frankrike slår till mot slit och släng – H&M undantas
Frankrike inför en avgift på upp till tolv euro per plagg för att stoppa slit och släng i form av ultrasnabbt mode och den affärsmodell som bygger på enorma volymer och snabb omsättning av kollektioner.
Efter att tidigare ha fokuserat på paket med lägre värde från Kina riktar Frankrike nu in sig direkt på det ultrasnabba modet. Den nya avgifter gäller modevaror med mycket kort livslängd.
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Ska trappas upp till 2030
Åtgärden, som införs nu och ska trappas upp fram till år 2030, riktar sig särskilt mot plattformar som Shein, Ali Express och Temu. Ambitionen är att ta ut högre avgifter av de företag som släpper ut störst mängd varor på marknaden.
”Det finns ett akut behov av at agera snabbt när det gäller ultrasnabbt mode”, uppger kansliet hos, Mathieu Lefèvre, minister för ekologisk omställning.
I somras antog franska parlamentet lagen mot snabbt mode och det är utifrån den avgiften nu införas.
Målet är att gradvis öka kostnaden för slit-och-släng-mode för företag som pumpar ut enorma mängder produktlinjer och driver på en allt snabbare konsumtionstakt, skriver La Tribune.
Bygger på poängsystem
Skillnaderna i volym illustrerar problemets omfattning. Ba&sh har omkring 300 olika produkter i sortimentet per år, jämfört med 17 400 för Kiabi och nästan 20 000 för Zara.
Shein å sin sida överstiger ”1,7 miljoner produktlinjer”, enligt Mathieu Lefèvres kansli.
Systemet bygger på ett poängvärde som tilldelas produkterna. Detta värde tar bland annat hänsyn till den mängd kläder ett företag släpper ut på marknaden och i vilken utsträckning företaget uppmuntrar till reparation, vilket beräknas med hjälp av en koefficient.
Enligt systemet kommer en avgift på 50 eurocent att tas ut år 2026 för ett par kalsonger som hamnar under det fastställda gränsvärdet. Avgiften stiger till 2 euro för en T-shirt, 9 euro för ett par jeans och 12 euro för en jacka.
Beloppet ska öka stegvis och nå upp till 19,50 euro per plagg år 2030. Det finns dock ett tak i att avgiften inte får överstiga 50 procent av plaggets pris före skatt.
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Riktar sig mot kinesiska plattformar
I praktiken riktar sig den franska åtgärden främst mot sektorn för ”ultra-fast fashion”, där Shein och Temu är framstående exempel.
Samtidigt hävdar regeringen att stora aktörer inom snabbmode, såsom Primark, Zara, Uniqlo och H&M, inte kommer att omfattas av avgiften i dess nuvarande utformning.
På EU-nivå anser Paris sig ha säkrat tillräckligt handlingsutrymme. EU-kommissionen, som tidigare uttryckt oro över huruvida den franska åtgärden var förenlig med EU-rätten, har enligt Mathieu Lefèvres kansli ”skingrat tvivlen kring projektet”.
Kina har redan utfärdat en varning till Frankrike. I juli kritiserade Kina regelverket som ”diskriminerande” och oförenligt med handelsprinciper samt hotade Frankrike med motåtgärder.
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