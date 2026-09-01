Frankrike slår till mot slit och släng – H&M undantas

Efter att tidigare ha fokuserat på paket med lägre värde från Kina riktar Frankrike nu in sig direkt på det ultrasnabba modet. Den nya avgifter gäller modevaror med mycket kort livslängd.

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Ska trappas upp till 2030

Åtgärden, som införs nu och ska trappas upp fram till år 2030, riktar sig särskilt mot plattformar som Shein, Ali Express och Temu. Ambitionen är att ta ut högre avgifter av de företag som släpper ut störst mängd varor på marknaden.

”Det finns ett akut behov av at agera snabbt när det gäller ultrasnabbt mode”, uppger kansliet hos, Mathieu Lefèvre, minister för ekologisk omställning.

I somras antog franska parlamentet lagen mot snabbt mode och det är utifrån den avgiften nu införas.

Målet är att gradvis öka kostnaden för slit-och-släng-mode för företag som pumpar ut enorma mängder produktlinjer och driver på en allt snabbare konsumtionstakt, skriver La Tribune.

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