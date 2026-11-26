Arla satsar motsvarande en dryg miljard kronor i en satsning på protein i Wales via sitt dotterbolag Arla Foods Ingredients.
Djurfoder blir proteinpulver när Arla satsar
Arla Foods Ingredients, AFI, är ett helägt dotterbolag till mejerijätten Arla som fortsätter växa globalt.
Mejeriföretaget, i formell mening ett kooperativ ägt av 11.200 mjölkbönder i sju länder, däribland Sverige, är i dag världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.
På den totala marknaden är man en av de starkaste företagen i mejerivärlden och säljer i dag sina produkter i 166 länder globalt.
Nu investerar dotterbolaget AFI 95 miljoner euro, just nu motsvarande 1,066 miljarder kronor, i sin anläggning i walesiska Felinfach.
Satsningen ska möta den växande globala efterfrågan på protein man ser och öka produktionen av förädlade vassleingredienser.
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”Ser en stark efterfrågan”
Investeringen ska bredda produktionen i Felinfach och göra det möjligt för AFI att förädla mer av den vassle som redan finns vid anläggningen, till ingredienser för bland annat proteinpulver och drycker.
”Vi ser en stark efterfrågan på mjölkprotein, och för att möta den krävs både innovation och investeringar”, säger AFI:s vd Luis Cubel i en pressrelease.
”Med det här projektet kan vi kombinera de två: bredda vår portfölj av premiumprodukter inom vassleprotein samtidigt som vi skapar större värde av den vassle som redan finns tillgänglig för oss,”
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I dag djurfoder – i morgon proteinpulver
Vassle uppstår vid osttillverkning och är råvara för en rad olika proteiningredienser. Investeringen gör att man kan öka produktionen av vassleproteinisolat, som används i exempelvis klara proteindrycker.
Vassle som i dag används till djurfoder ska även kunna förädlas till ingredienser för proteinpulver och drycker för människor.
AFI köpte fabriken i Felinfach 2024. Den investering som nu meddelas är nästa steg i utvecklingen av anläggningen och omfattar en ny produktionsbyggnad på 5.100 kvadratmeter och ny utrustning. Projektet beräknas vara genomfört tredje kvartalet 2029.
”När vi köpte Volac Whey Nutrition såg vi en tydlig möjlighet att kombinera verksamhetens kapacitet med vår expertis inom avancerade proteiningredienser”, säger Luis Cubel.
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Sug efter protein i Sverige
Suget efter protein märks tydligt även i Sverige. Första halvåret 2026 ökade försäljningen av produkter under varumärket Arla Protein med cirka 82 procent och kvarg med 33 procent.
Vidare har mejeriet i Falkenberg satt produktionsrekord för cottage cheese, bland annat Keso, två år i rad.
Efterfrågan har fått Arla att göra stora investeringar. I Falkenberg investerar mejerijätten cirka 380 miljoner i ökad kapacitet för att producera cottage cheese och i Linköping lika mycket i produktionen av kvarg.
Arla bygger dessutom ett nytt ostmejeri i Götene. Sedan 2023 har Arlas styrelse ställt sig bakom investeringar på mer än fem miljarder kronor i Sverige.
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