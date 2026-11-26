På den totala marknaden är man en av de starkaste företagen i mejerivärlden och säljer i dag sina produkter i 166 länder globalt.

Nu investerar dotterbolaget AFI 95 miljoner euro, just nu motsvarande 1,066 miljarder kronor, i sin anläggning i walesiska Felinfach.

Satsningen ska möta den växande globala efterfrågan på protein man ser och öka produktionen av förädlade vassleingredienser.

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”Ser en stark efterfrågan”

Investeringen ska bredda produktionen i Felinfach och göra det möjligt för AFI att förädla mer av den vassle som redan finns vid anläggningen, till ingredienser för bland annat proteinpulver och drycker.

”Vi ser en stark efterfrågan på mjölkprotein, och för att möta den krävs både innovation och investeringar”, säger AFI:s vd Luis Cubel i en pressrelease.

”Med det här projektet kan vi kombinera de två: bredda vår portfölj av premiumprodukter inom vassleprotein samtidigt som vi skapar större värde av den vassle som redan finns tillgänglig för oss,”

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