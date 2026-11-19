Det är produkter som kan orsaka brand, elchock och innehåller förbjudna ämnen. De upptäcktes i nio av tio kontroller på stora nätsajter.
"Förbjudna ämnen, brandfara, elchock": Nio av tio varor får kritik
För 1,5 år sedan redovisade Kemikalieinspektionen en granskning kring farliga ämnen i produkter som erbjuds på nätet.
Då hittade inspektionen farliga ämnen i två av tre varor man kontrollerade. Ofta handlade det om för höga halter av ämnen som bly, kadmium och ftalater.
Nu har sex svenska myndigheter tillsammans granskat 265 produkter på marknadsplatser på nätet, alla baserade utanför EU.
Då upptäckte man brister och farliga produkter i nio av tio kontroller. Det gäller produkter som kan orsaka brand, elchock och innehåller förbjudna ämnen.
Farliga ämnen i två av tre varor. Dagens PS
Undersökte de stora sajterna
Granskningen genomfördes av Elsäkerhetsverket, Konsumentverket, Läkemedelsverket, Kemikalieinspektionen, Myndigheten för civilt försvar och Naturvårdsverket.
Kontrollen omfattade annonser och produkter hos Amazon, AliExpress, CDON, Shein, Temu, Wish och Fyndiqs webbutik.
Myndigheterna valde ut produkter där risken för regelbrott bedömdes vara hög. Resultaten är därför inte representativa för hela utbudet på marknadsplatserna, påpekar man.
”Företagen är skyldiga att följa reglerna så att det de säljer är säkert att använda. Men våra resultat visar att den som handlar på onlinemarknadsplatser inte kan ta det för givet”, säger Emma Dymling, utredare vid Läkemedelsverket.
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”Risk för elchock och brand”
Elsäkerhetsverket hittade tekniska brister i 32 av 40 kontrollerade elektriska produkter. Bristerna kan innebära risk för elchock och brand.
Flera produkter riskerade också att störa radiokommunikation. Bland produkterna fanns hårstylingapparater och felaktiga stickproppar.
Läkemedelsverket fann brister i märkningen av kosmetiska produkter och solskyddsprodukter som marknadsfördes med otillåtna och vilseledande påståenden om solskyddseffekt.
Kemikalieinspektionen upptäckte förbjudna ämnen i 104 av 131 undersökta produkter.
Det handlade bland annat om bly i elektronik, kadmium i smycken och förbjudna ftalater i produkter av mjuk plast.
Ämnena kan bland annat skada nervsystemet, påverka möjligheten att få barn och orsaka cancer.
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Upptäckte påhittade företagsnamn
Konsumentverkets tester visade brister i sex av nio granskade leksaker för små barn.
Bland problemen fanns lösa smådelar som barn kan sätta i halsen och för höga ljudnivåer.
Många saknade även korrekt märkning, instruktioner och varningar på svenska.
För produkter som säljs på EU-marknaden ska det finnas en ansvarig ekonomisk aktör inom EU.
I sju av tio kontroller saknades korrekta uppgifter om vem det var. I vissa fall hade även påhittade företagsnamn och kontaktuppgifter angetts.
”När det inte går att ta reda på vem som står bakom en produkt blir det svårt att ställa någon till svars och stoppa farliga varor”, konstaterar Karin Rumar, inspektör hos Kemikalieinspektionen.
Granskningen visade även att liknande produkter med samma brister kan finnas kvar till försäljning även när en produkt eller annons tas bort från en marknadsplats.