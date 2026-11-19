”Risk för elchock och brand”

Elsäkerhetsverket hittade tekniska brister i 32 av 40 kontrollerade elektriska produkter. Bristerna kan innebära risk för elchock och brand.

Flera produkter riskerade också att störa radiokommunikation. Bland produkterna fanns hårstylingapparater och felaktiga stickproppar.

Läkemedelsverket fann brister i märkningen av kosmetiska produkter och solskyddsprodukter som marknadsfördes med otillåtna och vilseledande påståenden om solskyddseffekt.

Kemikalieinspektionen upptäckte förbjudna ämnen i 104 av 131 undersökta produkter.

Det handlade bland annat om bly i elektronik, kadmium i smycken och förbjudna ftalater i produkter av mjuk plast.

Ämnena kan bland annat skada nervsystemet, påverka möjligheten att få barn och orsaka cancer.

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E-handel och enorma mängder leveranser. Men när sex svenska myndigheter gjorde kontroller hittade man brister hos nio av tio varor. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

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Konsumentverkets tester visade brister i sex av nio granskade leksaker för små barn.

Bland problemen fanns lösa smådelar som barn kan sätta i halsen och för höga ljudnivåer.

Många saknade även korrekt märkning, instruktioner och varningar på svenska.

För produkter som säljs på EU-marknaden ska det finnas en ansvarig ekonomisk aktör inom EU.

I sju av tio kontroller saknades korrekta uppgifter om vem det var. I vissa fall hade även påhittade företagsnamn och kontaktuppgifter angetts.

”När det inte går att ta reda på vem som står bakom en produkt blir det svårt att ställa någon till svars och stoppa farliga varor”, konstaterar Karin Rumar, inspektör hos Kemikalieinspektionen.

Granskningen visade även att liknande produkter med samma brister kan finnas kvar till försäljning även när en produkt eller annons tas bort från en marknadsplats.

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