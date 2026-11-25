Dagens PS noterade att en blomsterbutik på Aschebergsgatan blev först i Göteborg med att kunna servera vin enligt det nya regelverket.

Nu handlar det om Coops nya butik på Första Långgatan vid Masthuggskajen i Göteborg, som också fått kommunens godkännande för att börja servera vin.

Baren kommer att ligga i anslutning till butikens fisk- och delikatessavdelning och ha plats för maximalt åtta drickande gäster i taget, skriver GP.

Blombutiken bygger ut: ”Fyra tulpaner och ett glas vin, tack”. Dagens PS

”Det är superkul”, tycker butikschefen

Tillståndsenheten vid miljöförvaltningen i Göteborg motiverar tillståndet med att det finns en separat in- och utgång till serveringsytan och att ”åldersreglerade varor”, exempelvis spel och tobak, inte finns i anslutning till Coop-baren.

”Därmed bedöms ett serveringstillstånd begränsat till aktuell serveringsyta inte medföra ökade risker för barn och unga”, skriver förvaltningen.

Tillståndet ger Coop rätt at servera alkohol varje dag klockan 10-21 och butikschefen Mattias Hellohf säger att man ska servera vin och öl.

”Det är superkul. Det höjer kundupplevelsen lite ytterligare”, säger han hos GP.

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Beskedet: ”Finns ingen ofarlig mängd alkohol”. Dagens PS