Coop krisar och tar till flaskan. Inom kort börjar Coop på Första Långgatan i Göteborg att servera vin och öl klockan 10-21 varje dag.
Nu ska alkoholen lyfta Coop: Börjar servera vin
1 juni i år slopades matkravet för att få servera alkohol. Ingen verksamhet behöver längre servera mat eller ha eget kök för att ges möjligheten att tjäna pengar på att sälja alkohol.
Dagens PS noterade att en blomsterbutik på Aschebergsgatan blev först i Göteborg med att kunna servera vin enligt det nya regelverket.
Nu handlar det om Coops nya butik på Första Långgatan vid Masthuggskajen i Göteborg, som också fått kommunens godkännande för att börja servera vin.
Baren kommer att ligga i anslutning till butikens fisk- och delikatessavdelning och ha plats för maximalt åtta drickande gäster i taget, skriver GP.
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”Det är superkul”, tycker butikschefen
Tillståndsenheten vid miljöförvaltningen i Göteborg motiverar tillståndet med att det finns en separat in- och utgång till serveringsytan och att ”åldersreglerade varor”, exempelvis spel och tobak, inte finns i anslutning till Coop-baren.
”Därmed bedöms ett serveringstillstånd begränsat till aktuell serveringsyta inte medföra ökade risker för barn och unga”, skriver förvaltningen.
Tillståndet ger Coop rätt at servera alkohol varje dag klockan 10-21 och butikschefen Mattias Hellohf säger att man ska servera vin och öl.
”Det är superkul. Det höjer kundupplevelsen lite ytterligare”, säger han hos GP.
Öppnar uteservering med vin
Även i norr sker förändringar i spåren av den nedmonterade svenska alkoholpolitiken.
Där har Fiskaffärn i Rovögern utanför Täfteå nu fått tillstånd att servera alkohol. Till sommaren tänker man öppna uteservering med enklare mat tillgänglig.
Butiken drivs av Eva Carron och sambon Björn Lundgren, som är yrkesfiskare och säljer sin fångst via fiskaffären.
Vid den nya uteserveringen ska man ha ”väderberoende” öppettider och servera Västerbottens-inspirerade smårätter med fisk, kött från skog och fjäll och förstås drycker, skriver VK.
”Det är vansinnigt roligt att kunna utveckla verksamheten. Från rent yrkesfiske till att i all enkelhet kunna erbjuda en uteservering med kvalitet, det är ett stort kliv”, säger Eva Carron.
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Tomrum efter restaurangen
Nu är planen att anställa någon till butiken och uteserveringen, och sedan ha lite flexibla öppettider beroende på väder.
För Rovögern är det hela lägligt av en annan anledning. Man tappade i augusti sin välkända fiskekrog Kvarkenfisk, som slog igen efter 16 år. Nu står restaurangen tom på andra sidan gatan från Fiskaffärn.
”Vi kommer ju aldrig kunna kompensera för restaurangen, men vi kommer åtminstone kunna bjuda på ett glas och lite smårätter när solen skiner”, säger Eva Carron, som planerar att öppna uteserveringen 1 april nästa år.