Bakgrunden är en konflikt med koppling till den uppmärksammade branden i Windsorbyggnaden i Madrid 2005. Enligt tidningens uppgifter vill El Corte Inglés bryta uppgörelsen med Securitas.

Det handlar om en betydande kundrelation. Enligt Securitas egen presentation av kunden arbetar omkring 2 000 av bolagets anställda med säkerheten vid El Corte Inglés varuhus, stormarknader och butiker runt om i Spanien.

Det motsvarar drygt fyra procent av personalstyrkan inom Securitas Ibero-America. Det är dock inte klarlagt hur många som faktiskt riskerar att förlora sina arbeten.

Spanien väger tungt för Securitas

Securitas är noterat på Nasdaq Stockholm och har verksamhet på 44 marknader världen över.

Spanien är dessutom en viktig marknad för koncernen. Enligt Securitas årsredovisning för 2025 omsatte affärsområdet Ibero-America 14,7 miljarder kronor. Spanien stod för 61 procent av försäljningen.

Det motsvarar närmare 9 miljarder kronor, eller knappt 6 procent av Securitas totala omsättning på 155,1 miljarder kronor.

Det betyder inte att hela den spanska verksamheten hotas. Men en förlorad storkund kan påverka både försäljning och resursutnyttjande på en marknad där Securitas har en betydande exponering.