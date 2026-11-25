Pentagon har pressat ett franskt företag utanför Bordeaux på mer tyg till den nyaste Patriotroboten, och fått beskedet att det inte går att få mycket mer. Samma robot finns i Sveriges luftvärn.
Franskt tyg bromsar Patriotrobotar – påverkar Sveriges luftvärn
Tyget är vävt av viskos, samma fiber som finns i många kläder, men förkolnas sedan till ett kolfibermaterial som klarar mycket höga temperaturer, skriver Wall Street Journal. Bara företaget ArianeGroups variant är godkänd för Patriotroboten PAC-3 MSE.
Tyget tillverkas i Le Haillan och klär insidan av munstycket där raketmotorns heta avgaser strömmar ut, enligt franska Ici. Materialet tål 2 700 grader Celsius. Därefter behandlas tyget av amerikanska Park Aerospace i Kansas. Båda bolagen har fått påtryckningar från Pentagon, men de har svarat att de inte kan öka leveranserna nämnvärt.
Väntetiden är för lång
Alexandre Le Camus, generalsekreterare för branschorganisationen BAAS i Nouvelle-Aquitaine, säger till Ici om leveranskedjan för roboten:
Tillverkaren är beroende av ArianeGroup och av ArianeGroups produktionskapacitet för den här produkten för att kunna utveckla sin verksamhet.
Amerikanerna har erbjudit sig att finansiera både en högre produktionstakt i Gironde och en fabrik i USA, säger han. En ny produktionslinje i Frankrike ska börja leverera 2028, men det är långt ifrån tillräckligt för USA, skriver WSJ. Hälften av det nya tyget ska dock gå till ArianeGroups egna program.
ArianeGroup har också skrivit ett preliminärt avtal om en fabrik i USA, som i bästa fall öppnar omkring 2030. Brian Shore, vd för Park Aerospace, säger:
Det stora problemet är att ingen vill vänta tre och ett halvt år.
Shore har även varnat för att linjen inte ensam räcker till de 2 000 stycken PAC-3 MSE per år som USA siktar på, skriver AeroTime.
Sverige fick klartecken för 200 av de nya robotarna
USA godkände år 2018 att Sverige köper fyra Patriotenheter med upp till 200 stycken PAC-3 MSE och 100 robotar av en annan typ, GEM-T, enligt DSCA. De första PAC-3 MSE kom i april 2021, skrev CSIS. När SVT i december 2022 rapporterade om en ny beställning med leverans i omgångar, höll FMV pris och antal hemliga.
Christer Mellgren, projektledare för Luftvärnssystem 103 på FMV, sa dock till SVT:
Vi har beställt fler robotar.
Europas beställningar står i kö
I tankesmedjan Bruegels sammanställning från den 10 november har Sverige bara Patriot som luftvärn med lång räckvidd, och med tolv avfyringsramper enligt data från IISS.
Orderstocken för Patriotrobotar uppgick till 4 300 i maj 2026, varav minst 35 procent var till Europa. Med den senast rapporterade leveranstakten tar det nästan sju år att beta av den. USA har meddelat européerna att det blir fler förseningar.
Lockheed Martin har varnat för att bolaget inte kan lova när PAC-3 levereras till allierade länder, skrev Dagens PS i juli 2026. Att fylla på de amerikanska Patriot-lagren till nivån före Irankriget kan enligt CSIS dröja till 2029.
Lagren av Patriotrobotar behöver hållas under löpande uppsikt, enligt flygvapenchefen Jonas Wikman.
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