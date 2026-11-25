Tyget tillverkas i Le Haillan och klär insidan av munstycket där raketmotorns heta avgaser strömmar ut, enligt franska Ici. Materialet tål 2 700 grader Celsius. Därefter behandlas tyget av amerikanska Park Aerospace i Kansas. Båda bolagen har fått påtryckningar från Pentagon, men de har svarat att de inte kan öka leveranserna nämnvärt.

Väntetiden är för lång

Alexandre Le Camus, generalsekreterare för branschorganisationen BAAS i Nouvelle-Aquitaine, säger till Ici om leveranskedjan för roboten:

Tillverkaren är beroende av ArianeGroup och av ArianeGroups produktionskapacitet för den här produkten för att kunna utveckla sin verksamhet.

Amerikanerna har erbjudit sig att finansiera både en högre produktionstakt i Gironde och en fabrik i USA, säger han. En ny produktionslinje i Frankrike ska börja leverera 2028, men det är långt ifrån tillräckligt för USA, skriver WSJ. Hälften av det nya tyget ska dock gå till ArianeGroups egna program.

ArianeGroup har också skrivit ett preliminärt avtal om en fabrik i USA, som i bästa fall öppnar omkring 2030. Brian Shore, vd för Park Aerospace, säger:

Det stora problemet är att ingen vill vänta tre och ett halvt år.

Shore har även varnat för att linjen inte ensam räcker till de 2 000 stycken PAC-3 MSE per år som USA siktar på, skriver AeroTime.