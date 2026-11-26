Danmark har sämst förutsättningar men bäst resultat

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Industrin betalar mest för elen, och landet importerade mer el än det exporterade 2024 enligt Eurostat. Ändå ligger Danmark före Sverige på alla sex resultatmått, med en industriproduktion som ökat med 60 procent på tio år. Läkemedelsindustrin har enligt Danmarks Statistik länge stått för en stor del av tillväxten.

Danmarks förädlingsvärde, ungefär BNP utan produktskatter, ökade med 16,6 procent mellan 2019 och 2025, men utan läkemedelsindustrin stannade ökningen vid 8,1 procent. Det svenska förädlingsvärdet växte med 8,5 procent under samma tid, så utan läkemedelsindustrin har Danmark vuxit något långsammare än Sverige.

Finland är spegelbilden, med Nordens lägsta elpris för industrin, 9,3 cent per kilowattimme, och störst skogsavverkning per invånare. Den finska ekonomin växte ändå med bara 1,3 procent från 2019 till 2025, och arbetslösheten är högst i Norden med 9,7 procent.

Elpriset följer alltså inte resultaten i tabellen, där landet med dyrast el ligger först och landet med billigast el sist.

Tillgångarna finns, bygget dröjer

Sverige lägger mest i Norden på forskning, 3,53 procent av BNP, och bryter enligt SGU omkring 90 procent av EU:s järnmalm. Nettoexporten av el var 33,4 terawattimmar 2024, mer än i något annat nordiskt land enligt Eurostat.

På export och industriproduktion är Sverige tvåa efter Danmark. Räknat i löpande priser har industrins andel av ekonomin ändå krympt från 15,5 till 13,4 procent på tio år, och arbetslösheten på 8,8 procent är näst högst i Norden.

EU-kommissionen konstaterar i sin landrapport om Sverige för 2026 att produktivitetstillväxten har minskat trots ett gynnsamt företagsklimat och ett starkt innovationssystem. Rapporten pekar ut tiden det tar att bygga som ett av hindren. Ett företag kan få vänta mellan tre och sju år på anslutning till elnätet, beroende på om nya transformatorstationer behöver byggas, och miljöprövningen av industriprojekt tar i snitt nästan fem år.

Begränsad nätkapacitet och långa tillståndsprocesser ”hämmar i förlängningen Sveriges konkurrenskraft”, skriver kommissionen i rapporten, i egen översättning. Inom gruvnäringen finns fall som tagit ännu längre tid än kommissionens snitt. ”I dag har vi skräckexempel där koncessionsprövningar har tagit över sju år”, skrev Svemins vd Maria Sunér i ett pressmeddelande i september.

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I juni 2023 sökte LKAB koncession för Per Geijer i Kiruna, som enligt bolaget är Europas största kända fyndighet av sällsynta jordartsmetaller. Länsstyrelsen tillstyrkte ansökan den 25 september i år, men Bergsstaten har ännu inte beslutat, och efter koncessionen väntar miljöprövningen.

Elnätet är också skälet till att elpriset skiljer sig så mycket mellan norr och söder. Ledningarna söderut räcker inte, och Svenska kraftnät räknar därför med flaskhalsintäkter på minst 30 miljarder kronor i år. Prisskillnaderna är stundtals ”så stora att vi ser det som ett marknadsmisslyckande”, skriver Svenska kraftnäts generaldirektör Maja Lundbäck i en debattartikel.

Hylte Paper i Halland, i det dyraste elområdet, pausade i november delar av produktionen när elkostnaderna blev för höga. ”Om fabriken hade legat på ett mer gynnsamt ställe hade det inneburit ungefär 200 miljoner kronor lägre kostnader att driva den”, säger bruksets tekniske chef Roger Bergström till SVT.

Det som byggs behöver också kapital, och där ser EU-kommissionen inget stort problem i Sverige som helhet, men enligt rapporten ökade andelen företag som har svårt att få finansiering från 7 till 11 procent 2025.

Att tjäna pengar på pengar skapar inte tillväxt

Bland de tio på topplistan över Sveriges mest lönsamma bolag hittar vi fyra storbanker. Det vill säga att det är passivt kapital som dominerar. Att ”bara” tjäna pengar på pengar gagnar inte samhällsbyggandet eller tillväxt.

Vi har gått igenom bolagens årsredovisningar. Nordea, som är noterat på Stockholmsbörsen men har huvudkontor i Helsingfors sedan 2018, toppade listan 2025 med en vinst efter skatt på 53,6 miljarder kronor, och de fyra storbankerna stod för 48 procent av de tio bolagens samlade vinst.

År 1995, direkt efter bankkrisen, fanns två banker på listan, och de stod för 17 procent av vinsten. Den jämförelsen överdriver, eftersom bankernas vinster 1995 fortfarande var nedtryckta av krisen, så det rättvisare måttet är de senaste tjugo åren. Från 2005 till 2025 ökade storbankernas vinster 2,7 gånger, medan vinsterna i de tio mest lönsamma bolagen utanför bankerna ökade 1,9 gånger, räknat i löpande priser.

Fastighetsbelåning dominerar

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Bankernas utlåning visar var kapitalet hamnar. Lån till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar utgjorde 66,6 procent av bankernas utestående företagsutlåning i juni i år, medan industrin stod för 9,2 procent, enligt SCB:s kreditdatabas.

Riksbanksekonomerna Dominika Krygier och Stephan Wollert beskriver varför fastighetslånen ger så höga vinster i en promemoria från juni, som inte uttrycker Riksbankens officiella hållning.

”I dag utgör utlåningen till hushåll omkring två tredjedelar av bankernas svenska exponeringar, där bolån står för en betydande andel, och en stor del av företagsutlåningen består av utlåning till fastighetsföretag”, skriver de.

Lån med fastighet som säkerhet ger lägre kreditförluster, och det ”kan bidra till att bankernas kreditförluster normalt blir låga och därmed till en hög redovisad lönsamhet”. Enligt promemorian är de svenska bankernas kreditförluster 0,06 procent av utlåningen, mot 0,49 procent i EU.

Storbankerna har tvingat in Sverige i en förvaltningsstrategi, och tillväxt börjar med kapital. Regeringen som tar över efter måndagens omröstning måste bestämma riktningen.

Sverige behöver en tillväxtstrategi och inte en förvaltningsstrategi.