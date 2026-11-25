När SpaceX redovisade tredje kvartalet i oktober hade investeringarna under årets första nio månader mer än tredubblats, till 48,1 miljarder dollar eller cirka 492 miljarder kronor, enligt ett längre porträtt av Shotwell i Fortune. Pengarna går till datacenter på marken och i omloppsbana. Elon Musk räknar med att de ska stå för merparten av en omsättning på 1 000 miljarder dollar om året 2030.

Hyrorna kommer redan in

SpaceX:s datacenterkapacitet på marken ska fyrdubblas till 13 gigawatt före utgången av nästa år. Sedan i maj hyr bolaget ut datorkraft till bland andra Google och Anthropic, och fyra stora kunder betalar tillsammans 3,4 miljarder dollar i månaden. Kunderna kan lämna avtalen efter 90 dagar, men om AI-boomen håller i sig blir markdatacentren mycket lönsamma i flera år, enligt Fortune.

Shotwell driver på i rymden

Datacentren i omloppsbana finns ännu inte, men enligt Fortune vilar en stor del av SpaceX:s börsvärde på dem. Det är Shotwell själv som har tidigarelagt uppskjutningen av de första AI-satelliterna från 2028 till nästa år. I augusti presenterade hon en raketbas i Louisiana för 100 miljarder dollar, där satelliterna ska skjutas upp, och i oktober testade SpaceX Googles AI-chip på soldrivna satelliter från Planet Labs.

På techkonferensen All-In Summit i september förklarade Shotwell att datacenter på marken fastnar i bygglovsprocesser och i kön för elanslutning, medan satelliter går betydligt fortare att få på plats. Hon sa att ”folk behöver datorkraft nu” och att rymden är ”det kallaste som finns”, vilket ska göra det lättare att kyla chippen.

Men rymden saknar luft och vatten som kan föra bort värmen, så den måste strålas ut genom kylpaneler på drygt 100 kvadratmeter per satellit, och ett datacenter på 100 megawatt kräver enligt Fortune omkring 700 sådana satelliter, runt 7 000 för en gigawatt. Satelliterna går inte att reparera och håller i ungefär fem år.

Andrew McCalip, forskningschef på Varda Space Industries, har räknat på vad det kostar och landat på 51,1 miljarder dollar för en gigawatt under fem år, drygt tre gånger så mycket som på marken och mer än SpaceX har investerat hittills i år.

Fram till 2030 räknar Morgan Stanleys analytiker Adam Jonas med att SpaceX behöver låna 390 miljarder dollar, knappt 4 000 miljarder kronor, för att finansiera investeringarna. Det är åtta gånger så mycket som bolaget investerat hittills i år.

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Redan i oktober sökte SpaceX lån på 40 miljarder dollar för att köpa chip från Nvidia. Jonas räknar inte med några större intäkter från rymden förrän 2032, två år efter Musks omsättningsmål. Aswath Damodaran, professor vid New York University, kallar SpaceX:s investeringsplaner ”ofattbart stora” och oroar sig mest för att bolaget ”lägger för mycket pengar på AI i rymden”.

Svenska spararnas favorit har fallit under introduktionskursen

Aktien stängde på tisdagen på 125,81 dollar, 6,8 procent under introduktionskursen och 44 procent under toppen den 16 juni. Shotwells egna 12,6 miljoner aktier var vid stängningen värda cirka 16,2 miljarder kronor.

Nordnet var ensam svensk distributör när småsparare kunde teckna aktier i noteringen. Veckan efter, när aktien handlades fritt, hade 16 000 av Nordnets svenska kunder och nära 23 000 hos Avanza köpt den, enligt TT. Kursen låg då på 185 dollar, och sedan dess har den fallit 32 procent.