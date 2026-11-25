Det är inte lätt att navigera i den kommunala djungeln och det blir inte lättare att göra det med religiösa förtecken.

Kristofferkyrkan tar strid mot Karlshamns kommun sedan kommunen nekat kyrkan lokalbidrag. Argumentet från kommunen är att kyrkan är registrerad som religiös förening, vilket – naturligtvis – är svårt att neka till.

Kristofferkyrkan nöjer sig inte med kommunens nej utan driver ärendet vidare i förvaltningsrätten.

”Det är inte bara för oss själva vi driver detta utan för alla kyrkor”, säger Kristofferkyrkans kassör Percy Larsson hos Dagen.

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Kultur och social verksamhet

Kristofferkyrkans församling driver en regelbunden kulturverksamhet och social hjälpverksamhet i sina lokaler i centrala Karlshamn.

I våras ansökte man om lokalbidrag från kommunen, men fick problem redan i ansökningsfasen. Det gick inte att söka bidraget, sade kommunen.

”Svaret jag fick var att vi är registrerade som en religiös förening och att vi därför inte kunde söka det bidraget”, berättar Percy Larsson.

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I mejlsvaret skrev kommunen att lokalbidraget bara är till för ”samhällsföreningar vilket innefattar hembygds- och bygdegårdsföreningar el. liknande”.

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