En kyrka nekas lokalbidrag för att den är registrerad som religiös. Svårt att neka till, säger kyrkan och går vidare till förvaltningsrätten.
Kyrka nekas bidrag för att den är religiös
En kommun nekar en kyrka lokalbidrag för att den är registrerad som religiös förening.
En annan kommun säger att en kyrka kan söka lokalbidrag om verksamheten ”i huvudsak” inte är religiös och öppen för alla.
Det är inte lätt att navigera i den kommunala djungeln och det blir inte lättare att göra det med religiösa förtecken.
Kristofferkyrkan tar strid mot Karlshamns kommun sedan kommunen nekat kyrkan lokalbidrag. Argumentet från kommunen är att kyrkan är registrerad som religiös förening, vilket – naturligtvis – är svårt att neka till.
Kristofferkyrkan nöjer sig inte med kommunens nej utan driver ärendet vidare i förvaltningsrätten.
”Det är inte bara för oss själva vi driver detta utan för alla kyrkor”, säger Kristofferkyrkans kassör Percy Larsson hos Dagen.
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Kultur och social verksamhet
Kristofferkyrkans församling driver en regelbunden kulturverksamhet och social hjälpverksamhet i sina lokaler i centrala Karlshamn.
I våras ansökte man om lokalbidrag från kommunen, men fick problem redan i ansökningsfasen. Det gick inte att söka bidraget, sade kommunen.
”Svaret jag fick var att vi är registrerade som en religiös förening och att vi därför inte kunde söka det bidraget”, berättar Percy Larsson.
I mejlsvaret skrev kommunen att lokalbidraget bara är till för ”samhällsföreningar vilket innefattar hembygds- och bygdegårdsföreningar el. liknande”.
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Fick nej – men av ett annat skäl
Larsson skickade då en formell ansökan via mejl, lyfte fram att det inte finns någon definition av ”samhällsförening” och att kyrkan ”på många sätt kan jämställas med en samhällsförening” och därmed borde kunna söka bidrag.
Efter fem veckor kom ett avslag från Karlshamns kommun. Nu skrev kommunen i stället att ”kommunens uppfattning är att Kristofferkyrkan inte är en s.k. landsbygdsförening utifrån kommunens definition av begreppet”.
Efter avslaget valde Kristofferkyrkan att ta ärendet vidare till såväl Diskrimineringsombudsmannen som till förvaltningsrätten. DO väljer att inte inleda en utredning men processen i förvaltningsrätten pågår.
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Bidrag – om man inte är religiös
”Vi förstår att vi inte kan få lokalbidrag för gudstjänster. Men bedriver man så mycket annan verksamhet som vi gör så tycker jag att man från kommunens sida kan ställa lite frågor om verksamheten. Men det gör man inte, i stället skriver man bara att vi är en religiös förening som inte kan söka bidraget”, säger Percy Larsson hos Dagen.
Hos andra kommuner kan kyrkor få lokalbidrag. Ja, i vart fall om man inte är så religiös.
Piteå kommun skriver exempelvis i sina riktlinjer för föreningsbidrag att en religiös förening kan beviljas bidrag för verksamhet eller för verksamhetslokal ”där verksamheten huvudsakligen inte har religiösa inslag och verksamheten är öppen för alla”.