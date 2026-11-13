"Kostar oss en miljard": Ändå bygger staten ut kontrollerna

Ska kontrolleras mer och oftare

Ändringarna gäller de företag som omfattas av reglerna om personalliggare. Det är branscher som bygg- och restaurangverksamhet, fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, tvätteriverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossister.

Genom förändringen i regelverket kan uppgifter från personalliggaren jämföras med andra data som Skatteverket har i exempelvis arbetsgivardeklarationer.

Det ger bättre förutsättningar att upptäcka avvikelser och rikta kontroller mot de verksamheter där riskerna bedöms vara störst, menar verket.

En personalliggare är, enkelt uttryckt, en daglig förteckning över alla som arbetar i restauranglokalen, när arbetspass börjar och slutar, när man kommer och går och så vidare.

Syftet är att motverka svartarbete och ge Skatteverket möjlighet till att göra oanmälda kontrollbesök. Registreringen gäller i princip alla som är verksamma i lokalen, inte bara ordinarie anställda.

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”Extra besvär och krångel”

För många inom restaurangbranschen är personalliggarna i hög grad ett extra krångel.

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Går man från restaurangen när man jobbat klart eller för att uträtta ett ärende, men kommer på att man glömde mobilen och måste gå tillbaka så ska man registrera både när man återvänder och sedan går igen i personalliggaren – även om man bara är där två minuter.

Eller om man sticker in huvudet en ledig dag för att säga hej till de andra, eller vad du vill.

Eftersom Skatteverket alltid kan göra oanmälda kontrollbesök gäller det att personalliggaren stämmer oavbrutet och utan undantag.

Det är, för att uttrycka sig milt, inte alltid smidigt att leva upp till i branschens ögon. Att Skatteverket nu fått igenom skärpningar av reglerna lär inte göra att de upplevs som smidigare.

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Hård kritik: ”Bör avskaffas”

Det har heller inte saknats kritik mot personalliggarna. De ”saknar effekt” och det gör att de ”därför bör avskaffas” är en åsikt.

Det udda är – möjligen – att åsikterna kommer via Skatteverket. I december 2019 publicerade Skatteverket rapporten Hur påverkas restaurang- och byggbranschen av personalliggare?

I en artikel i SvD konstaterade Sven-Olov Daunfeldt och Niklas Rudholm, båda professorer i nationalekonomi, och Anton Gidehag, doktorand i samma ämne, då att Skatteverkets utvärdering bekräftade att personalliggarna saknade värde och borde avskaffas.

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Restaurangbranschen avfärdar personalliggare som ineffektiva. Skatteverket får ändå riksdagen med på att bygga ut sina kontroller av restauranger. (Foto: Pontus Lundahl /TT)

”Små effekter – kostar en miljard”

Svenskt näringsliv har varit emot systemet, vilket inte är så mycket att höja ögonbrynen inför eftersom arbetsgivarorganisationen av princip och via ryggmärgsreflexer är emot alla typer av kontroller och skatter riktade mot företag.

Men när Svenskt näringsliv gav HUI uppdraget att utreda branschens syn på saken, framkom att personalliggare inte är ett ändamålsenligt system för att minska svartarbete och motverka osund konkurrens, i restaurangernas ögon.

Kravet på personalliggare har i bästa fall haft en marginell positiv effekt på löneinbetalningarna, menar de, medan de totala direkta kostnaderna uppgår till över en miljard kronor.

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