Sminkade sig sjuk på teamsmötet – hade fem heltidsjobb

Han var också inloggad med sin e-postadress från ett annat departement, vilket han förklarade med ett tekniskt fel.

Vid den tiden hade han fem heltidstjänster som tillsammans omfattade 183 arbetstimmar i veckan, femton timmar mer än de 168 timmar som en vecka har.

Han arbetade hemifrån i alla fem jobben och sa till arbetsgivarna att han vårdade sin mamma, och enligt åklagarna utnyttjade han den hemarbetskultur som växte fram under pandemin för att dölja jobben.

Från februari 2020 till september 2023 fick han enligt nyhetsbyrån PA nästan 350 000 pund i lön från åtta offentliga arbetsgivare, de flesta departement och statliga myndigheter. Med dagens växelkurs motsvarar det omkring 4,6 miljoner kronor, eller drygt 100 000 kronor i månaden.

Han avslöjades av en samkörning av den brittiska statens register, som visade att två departement betalade lön till samma person. Han greps i juli 2023, och åklagarna ska nu försöka få tillbaka pengarna.

Nytt statligt jobb avslutar det gamla

För statsanställda i Sverige gäller en särskild regel när de tar ett nytt statligt jobb. Enligt 11 § lagen om offentlig anställning ”upphör den första anställningen utan särskild åtgärd” när en statsanställd får en ny anställning på en statlig myndighet. Den första myndigheten kan medge att anställningen fortsätter, med stöd av de statliga kollektivavtalen.

Ett jobb hos en kommun eller ett företag vid sidan av statsjobbet är en bisyssla. Sedan 2022 står det i lagen om anställningsskydd att ”en arbetsgivare får inte förbjuda en arbetstagare att under anställningen ha en anställning hos en annan arbetsgivare”, så länge jobbet inte är arbetshindrande, konkurrerar med verksamheten eller kan skada den på annat sätt.

Enligt 7 § i lagen om offentlig anställning får statsanställda heller inte ha bisysslor som kan rubba förtroendet för deras opartiskhet eller skada myndighetens anseende.

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Enligt Arbetsgivarverkets vägledning till statliga arbetsgivare ”finns normalt inget krav på att arbetstagaren självmant ska informera om bisysslan”.

Arbetsgivaren får fråga, och den anställde är då skyldig att svara. Av integritetsskäl bör arbetsgivaren undvika att fråga många anställda på en gång, enligt Arbetsgivarverket, som också ”avråder från register över arbetstagarnas bisysslor”.