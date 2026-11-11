Notorna skenar på Sveriges största byggen – 46 miljarder saknas

För Stockholms nya tunnelbana saknas 22,9 miljarder kronor och för Norrbotniabanan 23,1 miljarder, och om Västlänken i Göteborg landar på 71 miljarder blir notan 21,1 miljarder högre än Trafikverkets officiella prognos.

# Projekt Byggherre och finansiär Miljarder kronor, dagens penningvärde Klart 1 Stamnätet, tioårsplan med bland annat NordSyd Svenska kraftnät 215 Löpande till mitten av 2030-talet 2 Ostlänken, Järna–Linköping Trafikverket 104,1 Södertälje–Norrköping omkring 2035 3 Nya tunnelbanan i Stockholm Region Stockholm, staten och fyra kommuner 99,8 2032–2037 4 E4 Förbifart Stockholm Trafikverket 63,5 2030, första delen 6 december 2026 5 Norrbotniabanan, Umeå–Luleå Trafikverket 62,8 Umeå–Skellefteå 2036 6 Stålverket i Luleå SSAB, byggs av Peab och NCC 50 Slutet av 2029 7 Västlänken, Göteborg Trafikverket, betalas av staten och regionen 49,9 Mål 2030 8 Anstalter och häkten, störst i Trelleborg Specialfastigheter för Kriminalvården 30 Trelleborg i början av 2030-talet 9 Tvärförbindelse Södertörn Trafikverket 20 2033 10 Stålverket i Boden Stegra, ny ägargrupp ledd av Wallenberg Investments 15 Tidplanen ses över Totalt 710,1

Trafikverkets prognoser är omräknade till dagens penningvärde med SCB:s konsumentprisindex för september 2026. Ostlänken, Norrbotniabanan och Västlänken är omräknade från 2025 års priser och Förbifarten från 2021 års, vilket lyfter Förbifarten från 51,5 till 63,5 miljarder. Tunnelbanan redovisas i löpande priser och övriga projekt enligt byggherrarnas senaste prognoser. Luckorna för tunnelbanan och Norrbotniabanan anges som byggherrarna redovisar dem. Konsumentprisindex har stigit långsammare än byggpriserna, så summan är lågt räknad. Stegra räknas med den nya finansieringen på drygt 15 miljarder, eftersom bolaget inte har redovisat någon totalbudget i år.

46 miljarder saknas i Stockholm och Norrland

För tunnelbanan sprack kalkylen på mindre än ett år. I december 2025 enades staten, Region Stockholm och kommunerna om att skjuta till mer pengar, och regeringen beskrev då utbyggnaden som finansierad.

I september kom regionens nya prognos på 99,8 miljarder kronor, 22,9 miljarder mer än parterna kom överens om, och linjerna till Nacka och Söderort försenas från 2030 till 2032.

Den nya tunnelbanan i Stockholm har rusat i kostnad från en ursprunglig beräkning på 56 miljarder kronor till omkring 100 miljarder. Nu kräver Stockholms Handelskammare en oberoende granskning.Foto: TT

”Det här är ett haveri”, sa Carl Bergkvist, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare, till SvD i oktober när han krävde en oberoende granskning. Han jämförde med Nya Karolinska och sa att ”enbart finansieringsgapet för tunnelbanan är större än hela byggkostnaden för Nya Karolinska, som var 18,5 miljarder kronor”.

Regionen förklarar fördyringen främst med att bygget tar längre tid än beräknat och i andra hand med att byggpriserna stiger snabbare än konsumentpriserna. Vem som ska betala är inte klart, och ”ingen ny finansiering eller nya tidplaner är beslutade ännu”, skrev tunnelbaneförvaltningen när prognosen kom.

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Först får Barkarbyprojektet slut på pengarna, enligt förvaltningschefen Per Ling-Vannerus. ”Där saknas 2,5 miljarder och delar av det behöver komma in redan till årsskiftet”, sa han i september till lokaltidningen Mitt i.

Norrbotniabanan beräknas kosta 62,8 miljarder kronor, men pengarna räcker inte till den sista etappen mellan Skellefteå och Luleå. Regeringens infrastrukturplan avsätter 14,5 miljarder kronor till en sträcka som enligt Trafikverkets beräkning kostar 37,6 miljarder i 2025 års priser, en lucka på 23,1 miljarder.

I juli gav regeringen Trafikverket i uppdrag att pressa kostnaderna, eftersom de enligt regeringen har stigit kraftigt, och från 2027 ska Trafikverket varje år redovisa vad etappen bedöms kosta.