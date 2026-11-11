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Notorna skenar på Sveriges största byggen – 46 miljarder saknas

Sveriges största pågående byggprojekt rullar över 700 miljarder kronor. Och ändå saknas det 46 miljarder för att färdigställa dessa. Här en bild från Stockholms tunnelbana och Slussen-projektet. Foto: Jessica Gow / TT

Sveriges tio största pågående byggprojekt kostar 710,1 miljarder kronor i dagens penningvärde, och för två av dem saknas redan 46 miljarder.

Offentliga byggherrar står för 645,1 miljarder kronor, mer än nio av tio kronor, medan de enda privata projekten, två stålverk i Norrbotten, kostar sammanlagt 65 miljarder.

För Stockholms nya tunnelbana saknas 22,9 miljarder kronor och för Norrbotniabanan 23,1 miljarder, och om Västlänken i Göteborg landar på 71 miljarder blir notan 21,1 miljarder högre än Trafikverkets officiella prognos.

#ProjektByggherre och finansiärMiljarder kronor, dagens penningvärdeKlart
1Stamnätet, tioårsplan med bland annat NordSydSvenska kraftnät215Löpande till mitten av 2030-talet
2Ostlänken, Järna–LinköpingTrafikverket104,1Södertälje–Norrköping omkring 2035
3Nya tunnelbanan i StockholmRegion Stockholm, staten och fyra kommuner99,82032–2037
4E4 Förbifart StockholmTrafikverket63,52030, första delen 6 december 2026
5Norrbotniabanan, Umeå–LuleåTrafikverket62,8Umeå–Skellefteå 2036
6Stålverket i LuleåSSAB, byggs av Peab och NCC50Slutet av 2029
7Västlänken, GöteborgTrafikverket, betalas av staten och regionen49,9Mål 2030
8Anstalter och häkten, störst i TrelleborgSpecialfastigheter för Kriminalvården30Trelleborg i början av 2030-talet
9Tvärförbindelse SödertörnTrafikverket202033
10Stålverket i BodenStegra, ny ägargrupp ledd av Wallenberg Investments15Tidplanen ses över
Totalt710,1

Trafikverkets prognoser är omräknade till dagens penningvärde med SCB:s konsumentprisindex för september 2026. Ostlänken, Norrbotniabanan och Västlänken är omräknade från 2025 års priser och Förbifarten från 2021 års, vilket lyfter Förbifarten från 51,5 till 63,5 miljarder. Tunnelbanan redovisas i löpande priser och övriga projekt enligt byggherrarnas senaste prognoser. Luckorna för tunnelbanan och Norrbotniabanan anges som byggherrarna redovisar dem. Konsumentprisindex har stigit långsammare än byggpriserna, så summan är lågt räknad. Stegra räknas med den nya finansieringen på drygt 15 miljarder, eftersom bolaget inte har redovisat någon totalbudget i år.

46 miljarder saknas i Stockholm och Norrland

För tunnelbanan sprack kalkylen på mindre än ett år. I december 2025 enades staten, Region Stockholm och kommunerna om att skjuta till mer pengar, och regeringen beskrev då utbyggnaden som finansierad.

I september kom regionens nya prognos på 99,8 miljarder kronor, 22,9 miljarder mer än parterna kom överens om, och linjerna till Nacka och Söderort försenas från 2030 till 2032.

Tunnelbanan i stockholm är ett av sveriges största byggen
Den nya tunnelbanan i Stockholm har rusat i kostnad från en ursprunglig beräkning på 56 miljarder kronor till omkring 100 miljarder. Nu kräver Stockholms Handelskammare en oberoende granskning.Foto: TT

”Det här är ett haveri”, sa Carl Bergkvist, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare, till SvD i oktober när han krävde en oberoende granskning. Han jämförde med Nya Karolinska och sa att ”enbart finansieringsgapet för tunnelbanan är större än hela byggkostnaden för Nya Karolinska, som var 18,5 miljarder kronor”.

Regionen förklarar fördyringen främst med att bygget tar längre tid än beräknat och i andra hand med att byggpriserna stiger snabbare än konsumentpriserna. Vem som ska betala är inte klart, och ”ingen ny finansiering eller nya tidplaner är beslutade ännu”, skrev tunnelbaneförvaltningen när prognosen kom.

Först får Barkarbyprojektet slut på pengarna, enligt förvaltningschefen Per Ling-Vannerus. ”Där saknas 2,5 miljarder och delar av det behöver komma in redan till årsskiftet”, sa han i september till lokaltidningen Mitt i.

Norrbotniabanan beräknas kosta 62,8 miljarder kronor, men pengarna räcker inte till den sista etappen mellan Skellefteå och Luleå. Regeringens infrastrukturplan avsätter 14,5 miljarder kronor till en sträcka som enligt Trafikverkets beräkning kostar 37,6 miljarder i 2025 års priser, en lucka på 23,1 miljarder.

I juli gav regeringen Trafikverket i uppdrag att pressa kostnaderna, eftersom de enligt regeringen har stigit kraftigt, och från 2027 ska Trafikverket varje år redovisa vad etappen bedöms kosta.

Västlänken kan kosta 71 miljarder

Västlänken beräknades ursprungligen kosta 20 miljarder kronor i 2009 års priser, vilket motsvarar 28,2 miljarder i dag räknat med konsumentprisindex. Trafikverkets officiella prognos är 49,3 miljarder i 2025 års priser, eller 49,9 miljarder i dagens penningvärde. I april rapporterade TT att notan enligt den senaste prognosen beräknas landa på 71 miljarder.

Frågan om vem som ska betala har redan lett till strid. Trafikverket ville förlänga trängselskatten i Göteborg till 2044 för att betala halva fördyringen, men lokala politiker protesterade. Regeringen sa nej till förlängningen och sköt i april i stället till 7,6 miljarder kronor.

Den 15 december ska Trafikverket redovisa för regeringen vad Västlänken nu beräknas kosta, och då avgörs om prognosen på 71 miljarder blir officiell. Senast i juni 2027 ska Trafikverket och berörda parter vara överens om hur resten av fördyringen ska finansieras.

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