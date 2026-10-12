Du kan ha en okänd ”sambo” – utan att kunna göra något åt det. Du kan inte hindra någon att skriva sig på din adress, varnar Skatteverket.
Skatteverket: En hemlig "sambo" – och du kan inte göra något
Nu är det dags för ännu ett kapitel i de ständiga problemen kring svensk folkbokföring.
Nu påpekar Skatteverket att det mycket väl kan hända att en obehörig skriver sig på din folkbokföringsadress, för att använda den i felaktiga och i värsta fall kriminella syften.
Nu har Skatteverket samlat de vanligaste frågorna och viktigaste tipsen i sammanhanget.
Det första gäller, naturligtvis, hur du får veta vem eller vilka som står skrivna på din egen adress.
Nu har Skatteverket en e-tjänst som heter ”Visa folkbokförda på samma adress”, där du kan se vilka personer som står skrivna och folkbokförda på din adress.
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”Meddela Skatteverket”
”Upptäcker du att någon är felaktigt skriven på din adress kan du be personen att lämna in en flyttanmälan”, skriver Skatteverket.
”Om du inte kan göra det, meddela i stället oss felaktigheten via e-tjänsten”, är uppmaningen från verket.
Skatteverket försöker prioritera fel som innebär besvär för en enskild medborgare eller orsakar skada för samhället.
”Därför är det viktigt att du lämnar så mycket information som möjligt till oss för att vi ska kunna hantera ditt ärende på bästa sätt”, påpekar verket.
Kan inte spärra sin adress
Däremot kan man inte spärra sin adress så att ingen obehörig kan folkbokföra sig på adressen.
”Det går inte”, konstaterar Skatteverket. ”Om någon har anmält flytt till din adress kan du få ett brev på posten eller ett meddelande till din digitala brevlåda.”
Om man inte får ett sådant brev kan alltså en person ha skrivit sig på ens adress och man går ovetande om det.
Om man får ett brev, är det viktigt att svara på det så att Skatteverket vi vet om personen bor på din adress eller inte, påpekar man.
”Det är viktigt att du är varsam med dina adressuppgifter så att de inte blir använda på ett felaktigt sätt.”
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Kan bli dyrbara fel
Det är, naturligtvis, inte så att alla felaktiga folkbokföringar beror på fusk eller kriminella syften.
Det räcker till exempel att i en flyttanmälan skriva rätt adress men fel lägenhetsnummer, för att folkbokföringen ska vara felaktig.
Det kan i sin tur påverka ett antal saker rent praktiskt, allt från post som går fel till bidrag som man inte blir berättigad till på grund av sin ”spöksambo”.
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Kan spärra kring flytt
Åt andra hållet – när det gäller flytt – finns dock en spärrmöjlighet hos Skatteverket.
Tjänsten heter ”Spärra obehörig adressändring” och via den kan du skydda dig mot att någon obehörig anmäler flytt eller särskild postadress i ditt namn.
När spärren är aktiverad måste anmälan om särskild postadress göras via Skatteverkets e-tjänster och då med e-legitimation. ”Om en anmälan ändå lämnas på pappersblankett gör Skatteverket en särskild kontroll innan den registreras”, lovar verket.
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