Skatteverket: En hemlig "sambo" – och du kan inte göra något

Kan inte spärra sin adress

Däremot kan man inte spärra sin adress så att ingen obehörig kan folkbokföra sig på adressen.

”Det går inte”, konstaterar Skatteverket. ”Om någon har anmält flytt till din adress kan du få ett brev på posten eller ett meddelande till din digitala brevlåda.”

Om man inte får ett sådant brev kan alltså en person ha skrivit sig på ens adress och man går ovetande om det.

Om man får ett brev, är det viktigt att svara på det så att Skatteverket vi vet om personen bor på din adress eller inte, påpekar man.

”Det är viktigt att du är varsam med dina adressuppgifter så att de inte blir använda på ett felaktigt sätt.”

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Kan bli dyrbara fel

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Det är, naturligtvis, inte så att alla felaktiga folkbokföringar beror på fusk eller kriminella syften.

Det räcker till exempel att i en flyttanmälan skriva rätt adress men fel lägenhetsnummer, för att folkbokföringen ska vara felaktig.

Det kan i sin tur påverka ett antal saker rent praktiskt, allt från post som går fel till bidrag som man inte blir berättigad till på grund av sin ”spöksambo”.

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Skatteverket påpekar att du inte kan spärra din adress, men tipsar om hur du kan kontrollera så ingen obehörig folkbokfört sig där. (Foto: Janerik Henriksson /TT)

Kan spärra kring flytt

Åt andra hållet – när det gäller flytt – finns dock en spärrmöjlighet hos Skatteverket.

Tjänsten heter ”Spärra obehörig adressändring” och via den kan du skydda dig mot att någon obehörig anmäler flytt eller särskild postadress i ditt namn.

När spärren är aktiverad måste anmälan om särskild postadress göras via Skatteverkets e-tjänster och då med e-legitimation. ”Om en anmälan ändå lämnas på pappersblankett gör Skatteverket en särskild kontroll innan den registreras”, lovar verket.

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