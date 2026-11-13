Börsmiljardärens dyra fiskfiasko – inte en enda röding

Men alla investeringar har inte varit lika lyckade.

Ett av hans största bottennapp finns vid Kallsjön utanför Åre. Där skulle bolaget Cold Lake Invest bygga en landbaserad odling av fjällröding.

Planen var att producera tusentals ton fisk om året. Hittills har satsningen långt ifrån motsvarat förväntningarna.

”Det är tänkt att vara en odling av röding men det har aldrig blivit någon fisk. Det har förbrukats mycket pengar där och i min värld är innehavet mentalt bortskrivet”, säger Jansson till Affärsvärlden.

Miljardprojektet har dragit ut på tiden

Planerna på fiskodlingen presenterades redan 2017. Anläggningen skulle bli omkring 25 000 kvadratmeter stor och producera upp till 4 000 ton röding per år.

Jansson gick in i projektet tillsammans med bland andra investmentbolaget Tigrim Capital. I en finansieringsrunda 2023 togs totalt 850 miljoner kronor in genom riskkapital och lån, enligt Affärsvärlden.

Projektet har dock kantats av förseningar. I april 2024 rapporterade SVT att byggstarten fortfarande dröjde eftersom finansieringen inte var löst. Kostnaden hade då stigit från omkring 300 miljoner till närmare 900 miljoner kronor.