New Wave-grundaren Torsten Jansson har satsat pengar på en storskalig fiskodling i Jämtland. Men projektet har blivit ett dyrt bottennapp.
Börsmiljardärens dyra fiskfiasko – inte en enda röding
Torsten Jansson har byggt upp en miljardförmögenhet genom den svenska profilklädeskoncernen New Wave Group och är en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer.
Men alla investeringar har inte varit lika lyckade.
Ett av hans största bottennapp finns vid Kallsjön utanför Åre. Där skulle bolaget Cold Lake Invest bygga en landbaserad odling av fjällröding.
Planen var att producera tusentals ton fisk om året. Hittills har satsningen långt ifrån motsvarat förväntningarna.
”Det är tänkt att vara en odling av röding men det har aldrig blivit någon fisk. Det har förbrukats mycket pengar där och i min värld är innehavet mentalt bortskrivet”, säger Jansson till Affärsvärlden.
Miljardprojektet har dragit ut på tiden
Planerna på fiskodlingen presenterades redan 2017. Anläggningen skulle bli omkring 25 000 kvadratmeter stor och producera upp till 4 000 ton röding per år.
Jansson gick in i projektet tillsammans med bland andra investmentbolaget Tigrim Capital. I en finansieringsrunda 2023 togs totalt 850 miljoner kronor in genom riskkapital och lån, enligt Affärsvärlden.
Projektet har dock kantats av förseningar. I april 2024 rapporterade SVT att byggstarten fortfarande dröjde eftersom finansieringen inte var löst. Kostnaden hade då stigit från omkring 300 miljoner till närmare 900 miljoner kronor.
Även EU har gått in med pengar
Projektet har fått stöd från Europeiska investeringsbanken, EIB, som 2024 erbjöd ett lån på upp till 28 miljoner euro, motsvarande omkring 320 miljoner kronor, enligt Jämtlands tidning.
Även under 2026 har satsningen fått nya EU-stöd. Men vägen till den planerade produktionen är fortfarande lång.
Enligt branschtidningen Food Supply motsvarar den första etappen bara en bråkdel av den utlovade kapaciteten.
För Jansson är investeringen ett exempel på att även den som byggt en miljardförmögenhet kan gå på en rejäl mina.
När han får frågan om hur han kunde hamna i projektet är förklaringen ovanligt personlig.
”Den investeringen gjordes inte med hjärnan, utan handlade snarare om att jag gillar röding och fisk och allt sånt där”, säger han till Affärsvärlden.