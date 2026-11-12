Sprängningarna för den nya tunnelbanan i Stockholm ställer till en del. Bland annat har de, så här långt, lett till 371 krav på skadestånd.
Därför betalade tunnelbanan 154.000 kronor för vin
När man spränger för den nya tunnelbanan i Stockholm går det inte att undvika störningar i omgivningarna.
Det kan om inte annat regionpolitikerna konstatera. Så här långt har man fått ta emot 371 skadeståndskrav från husägare och företag, som tillsammans kräver 1,15 miljarder kronor i skadestånd.
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Väggar, stenar och vin
Det handlar om väggar som spruckit, stenar som landat på balkonger och vinflaskor som ramlat ned, rapporterar Mitti.
De flesta nekas dock ersättning – men i 23 fall fram tills nu har regionen erkänt att tunnelbanebygget ställt till det och sedan betalat ut ersättning.
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93 procent får nej
Mycket är det inte. 93 procent av klagomålen har mötts av kalla handen och kraven på en dryg miljard kronor har hittills bara lett till utbetalningar på en dryg miljon, en promille av vad som krävs.
”Att den totala summan är så hög beror på att det var en fastighetsägare som krävde en miljard i ersättning och en annan hundra miljoner”, säger Emma Sahlman, pressansvarig på förvaltningen för utbyggd tunnelbana FUT, om de stora kraven.
”Båda de ansökningarna avslogs”, påpekar hon.
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Störst problem i riktning Solna
Det är framför allt tunnelbanebygget i riktning Arenastaden i Solna som ställt till problem i fastigheter och för företag.
Två bostadsrättsföreningar i korsningen Torsgatan/Karlbergsvägen har fått ut sammanlagt 530 000 kronor för sprickor i väggar, tak och golv.
”Sprängningen har skapat ett hålrum som utlöste spänningar i berget under fastigheterna vilket lett till skadorna, vilket är mycket ovanligt. Vi avser att åtgärda alla skador vi orsakat, så vår kostnad för detta kommer att bli högre”, påpekar Emma Sahlman.
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Tryckte in en hel vägg
Den största summan till en enskild part, cirka 400 000 kronor, har gått till den italienska restaurangen Macelleria i Hagastan, där sprängningar tryckte in en hel vägg hösten 2023, skriver Foodnet.
”Det var katastrof faktiskt. Snickerier, allt ramlade ner”, berättar ägaren Darko Stankovic.
Bland annat ramlade en stor mängd vinflaskor i golvet och ersattes av regionen med 154 000 kronor.
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