Skatteverket har gjort nya kontroller mot appbolag som kör taxi. Kontrollen har gett åtta miljoner kronor in i skatt i halvtid.
Senast handlade rubrikerna om hur taxiresor är ett lotteri och om att det är dags att stocka ockrarna.
Skatteverket: Razzia mot taxibolag gav åtta miljoner
Skatteverket har gjort nya kontroller mot appbolag som kör taxi. Kontrollen har gett åtta miljoner kronor in i skatt i halvtid.
”Stockholm ska vara en trygg stad för såväl turister som boende. Men för många som sätter sig i en taxi i vår stad har resan blivit ett lotteri”, skrev S-politikern Arvid Vikman Rindevall.
Nu handlar det inte om lotteri, om man inte ska betrakta det som ett lotteri vad som blir bokfört eller ej.
Skatteverket har kontrollerat appföretag som kör taxi. Med stöd av ett förbättrat informationsutbyte inom EU har det blivit allt svårare för företagen att undvika skatt.
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”Ingen skattefri zon att köra taxi”
Det automatiska informationsutbytet inom EU sker enligt DAC 7-direktivet. För plattformsoperatörer inom taxi innebär direktivet en rapporteringsskyldighet vid förmedling av taxiresor till fristående taxiföretag som utför taxiresor.
Uppgifterna ska användas för automatiskt informationsutbyte internationellt och kan även användas av Skatteverket som underlag för skattekontroll.
”Syftet med kontrollen är att visa att det inte är en skattefri zon att köra taxi för plattformar. Skatteverket kan identifiera de här företagen med hjälp av informationsutbytet inom EU”, säger Christina Ahlström, ansvarig för Skatteverkets taxikontroll, i en kommuniké.
70 utredningar har inletts
Skatteverket har inlett cirka 70 utredningar inom ramen för kontrollen. Förutom taxiföretaget kontrolleras dess ägare, närstående företag och anställda.
Utredningarna har främst fokuserat på intäkts- och lönekontroll där bankkonton hos företag, företrädare och ibland även anställda och underentreprenörer har granskats.
Skatteverket har uppmärksammat ett ”återkommande problem” i form av att alla taxiresor inte registrerats i taxametrarna, vilket försvårar kontrollen av såväl intäkter som löner.
”Det riskerar att urholka värdet av redovisningscentralernas uppgifter som kontrollinstrument. Skatteverket lämnar regelbundet underrättelser till Transportstyrelsen vid brister. Det kan leda till varning eller indraget trafiktillstånd”, berättar Christina Ahlström.
Flera problem och risker kopplade till plattformsekonomin har identifierats, exempelvis felaktig hantering av inkomster och löner, felaktig hantering av moms på plattformarnas provisioner och brister i redovisningen av bonusar och garantier.
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Åtta miljoner in hittills
”Många företag har redovisat betydligt lägre omsättning än vad DAC 7-uppgifterna har visat. I vissa fall är det differenser på flera miljoner kronor”, säger Christina Ahlström.
Skatteverket har hittills avslutat cirka hälften av ärendena. Resultatet så här långt är ändringar motsvarande ungefär åtta miljoner kronor i skatter och avgifter.
Utredningarna har även medfört brottsanmälningar och underrättelser till Transportstyrelsen och bidragsutbetalare.
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