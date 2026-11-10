Skatteverket: Razzia mot taxibolag gav åtta miljoner

Nu handlar det inte om lotteri, om man inte ska betrakta det som ett lotteri vad som blir bokfört eller ej.

Skatteverket har kontrollerat appföretag som kör taxi. Med stöd av ett förbättrat informationsutbyte inom EU har det blivit allt svårare för företagen att undvika skatt.

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”Ingen skattefri zon att köra taxi”

Det automatiska informationsutbytet inom EU sker enligt DAC 7-direktivet. För plattformsoperatörer inom taxi innebär direktivet en rapporteringsskyldighet vid förmedling av taxiresor till fristående taxiföretag som utför taxiresor.

Uppgifterna ska användas för automatiskt informationsutbyte internationellt och kan även användas av Skatteverket som underlag för skattekontroll.

”Syftet med kontrollen är att visa att det inte är en skattefri zon att köra taxi för plattformar. Skatteverket kan identifiera de här företagen med hjälp av informationsutbytet inom EU”, säger Christina Ahlström, ansvarig för Skatteverkets taxikontroll, i en kommuniké.

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