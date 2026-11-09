Folkbokföring: Okänd skrev sig hos 90-åring – tog sju år att få rättat

”Ville jag skulle sluta anmäla”

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Det enda svar Istvan fick var att ”ärendet är under behandling” men sedan hände inget.

”Den enda respons jag har fått var att jag skulle sluta anmäla eftersom jag redan har gjort det. Men vad ska man göra när ingenting händer?”

Till sist tröttnade Istvan, tog hjälp av Chat GPT för att formuleringarna ska gå fram till en byråkrat och skrev en anmälan till Justitieombudsmannen. Nu riktar chefs-JO Erik Nymansson skarp kritik mot Skatteverket.

”Det är inte rimligt att du som enskild ska behöva tåla att ha okända personer felaktigt folkbokförda i din bostad år efter år”, konstaterar JO.

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JO: Ifrågasätter Skatteverkets arbetssätt

JO kritiserar inte bara hanteringen av det enskilda fallet utan Skatteverkets hela arbetssätt och prioriteringar i dessa frågor.

JO ifrågasätter om myndighetens ”ambitionsnivå” överhuvudtaget motsvarar lagstiftarens intentioner.

Skatteverket har försvarat sig med att ärendet ”haft låg prioritet”, vilket man knappt behöver påpeka.

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Anledningen? Istvan Bacskay, 90, hade inte uttryckligen angett att han led av ”besvär” på grund av den felaktiga folkbokföringen.

Trams, tycker JO och påpekar att mannens upprepade anmälningar under ett antal år borde ha varit tecken nog på att han var ”mycket angelägen” om att få felet åtgärdat.

”Enligt min mening borde Skatteverket ha insett att denne nu 90-åriga man kunde känna det obehag och den oro som han redovisat till JO”, skriver Erik Nymansson.

”Detta borde ha föranlett Skatteverket att prioritera hans underrättelser för utredning i ett tidigare skede”, slår JO fast.

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Skatteverket får skarp kritik av JO efter att ha tagit sju år på sig att rätta ett fel, trots att en nu 90-årig man påpekade att någon skrivit sig på hans adress. (Foto: Janerik Henriksson /TT)

”Be personen lämna in flyttanmälan”

Nu har Skatteverket en e-tjänst som heter ”Visa folkbokförda på samma adress”, där du kan se vilka personer som står skrivna och folkbokförda på din adress.

Men skulle man då upptäcka att någon okänd är skriven på ens egen adress har Skatteverket egentligen bara ett råd;

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”Upptäcker du att någon är felaktigt skriven på din adress kan du be personen att lämna in en flyttanmälan”, skriver Skatteverket.

”Om du inte kan göra det, meddela i stället oss felaktigheten via e-tjänsten”, är en uppmaning från verket.

Utifrån fallet Istvan i Kristinehamn verkar det inte vara någon direkt genväg till action, om man säger så.

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