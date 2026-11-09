En okänd person skrev sig på en 90-årings adress. När mannen anmälde det tog det sju år för Skatteverket att rätta till felet.
Folkbokföring: Okänd skrev sig hos 90-åring – tog sju år att få rättat
Dagens PS skrev nyligen om hur man kan få en ”hemlig sambo” utan att kunna göra något åt det.
Du kan inte hindra någon att skriva sig på din adress, varnade Skatteverket.
Man påpekade att det mycket väl kan hända att en obehörig skriver sig på din folkbokföringsadress, ibland av misstag men ibland för att använda adressen i tvivelaktiga eller kriminella syften.
Skatteverket: En hemlig ”sambo” – och du kan inte göra något. Dagens PS
Anmälde – men åren gick
Istvan Bacskay, 90, i Kristinehamn i Värmland hade inte behövt läsa Dagens PS artikel. Han vet alltför väl hur det kan gå till.
För sju år sedan upptäckte Istvan att en annan person felaktigt folkbokfört sig på hans adress.
Han anmälde det hela till Skatteverket, men ingenting hände. Flera år gick utan någon ändring.
”Det här är en helt grotesk historia. Det är ju Skatteverkets primära uppgift med
folkbokföringen att hålla koll på var folk bor”, säger Istvan Bacskay hos NKP.
”Ville jag skulle sluta anmäla”
Det enda svar Istvan fick var att ”ärendet är under behandling” men sedan hände inget.
”Den enda respons jag har fått var att jag skulle sluta anmäla eftersom jag redan har gjort det. Men vad ska man göra när ingenting händer?”
Till sist tröttnade Istvan, tog hjälp av Chat GPT för att formuleringarna ska gå fram till en byråkrat och skrev en anmälan till Justitieombudsmannen. Nu riktar chefs-JO Erik Nymansson skarp kritik mot Skatteverket.
”Det är inte rimligt att du som enskild ska behöva tåla att ha okända personer felaktigt folkbokförda i din bostad år efter år”, konstaterar JO.
Falska adresser – skrev sig på polishuset. Dagens PS
JO: Ifrågasätter Skatteverkets arbetssätt
JO kritiserar inte bara hanteringen av det enskilda fallet utan Skatteverkets hela arbetssätt och prioriteringar i dessa frågor.
JO ifrågasätter om myndighetens ”ambitionsnivå” överhuvudtaget motsvarar lagstiftarens intentioner.
Skatteverket har försvarat sig med att ärendet ”haft låg prioritet”, vilket man knappt behöver påpeka.
Anledningen? Istvan Bacskay, 90, hade inte uttryckligen angett att han led av ”besvär” på grund av den felaktiga folkbokföringen.
Trams, tycker JO och påpekar att mannens upprepade anmälningar under ett antal år borde ha varit tecken nog på att han var ”mycket angelägen” om att få felet åtgärdat.
”Enligt min mening borde Skatteverket ha insett att denne nu 90-åriga man kunde känna det obehag och den oro som han redovisat till JO”, skriver Erik Nymansson.
”Detta borde ha föranlett Skatteverket att prioritera hans underrättelser för utredning i ett tidigare skede”, slår JO fast.
Skatteverkets miss: 100 000 folkbokförda på fel adress. Dagens PS
”Be personen lämna in flyttanmälan”
Nu har Skatteverket en e-tjänst som heter ”Visa folkbokförda på samma adress”, där du kan se vilka personer som står skrivna och folkbokförda på din adress.
Men skulle man då upptäcka att någon okänd är skriven på ens egen adress har Skatteverket egentligen bara ett råd;
”Upptäcker du att någon är felaktigt skriven på din adress kan du be personen att lämna in en flyttanmälan”, skriver Skatteverket.
”Om du inte kan göra det, meddela i stället oss felaktigheten via e-tjänsten”, är en uppmaning från verket.
Utifrån fallet Istvan i Kristinehamn verkar det inte vara någon direkt genväg till action, om man säger så.