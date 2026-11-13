Muthärva: Sålde kommunal tomt vidare – tjänade nio miljoner

Företagaren köpte de kommunala tomterna för 30 miljoner kronor. Några dagar senare såldes de vidare för 39 miljoner.

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”Känner oss lurade”

”Vi känner oss lurade. Jag vet inte hur vi ska gå vidare med detta, men det är ju något som är väldigt skumt här”, säger köparen som fick betala de nio extramiljonerna.

Nu är en hög chef på ett av Kungälvs kommunala bolag anhållen, misstänkt för det brott som rubriceras som grovt tagande av muta, skriver GP.

GP har tidigare avslöjat att företagaren från Göteborg, som köpte tomterna, gjort omfattande affärer med kommunen, affärer där den nu anhållne chefen varit inblandad.

Det hade länge funnits misstankar om oegentligheter i affärerna, men de har avfärdats av Kungälvs kommun.

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