Kungälvs kommun sålde tomter till en företagare. Prislapp: 30 miljoner kronor. Några dagar senare såldes tomterna vidare – för 39 miljoner.
Muthärva: Sålde kommunal tomt vidare – tjänade nio miljoner
Det är Kungälvs kommun, nära Göteborg, som nu skakas av en muthärva. I Kungälv sålde kommunen tomter för 30 miljoner kronor till en av de misstänkta, en företagare från Göteborg.
Företagaren köpte de kommunala tomterna för 30 miljoner kronor. Några dagar senare såldes de vidare för 39 miljoner.
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”Känner oss lurade”
”Vi känner oss lurade. Jag vet inte hur vi ska gå vidare med detta, men det är ju något som är väldigt skumt här”, säger köparen som fick betala de nio extramiljonerna.
Nu är en hög chef på ett av Kungälvs kommunala bolag anhållen, misstänkt för det brott som rubriceras som grovt tagande av muta, skriver GP.
GP har tidigare avslöjat att företagaren från Göteborg, som köpte tomterna, gjort omfattande affärer med kommunen, affärer där den nu anhållne chefen varit inblandad.
Det hade länge funnits misstankar om oegentligheter i affärerna, men de har avfärdats av Kungälvs kommun.
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”Fantastiskt kul” – då i alla fall
Mutan till kommunchefen ska ha givits under 2024, tidsmässigt nära en av de stora affärer han signerat med den aktuelle företagaren.
November 2024 meddelade det kommunala bolaget att man sålt 24 500 kvadratmeter mark till företagarens bolag.
Göteborgs-företagaren förklarade i tidningen att det var ”fantastiskt kul” och positivt för kommunens näringsliv.
Att han ville ge ”all heder” till det kommunala bolaget, framstår ju i ett lite annat ljus i efterhand med tanke på mutaffären.
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Nio miljoner dyrare på några dagar
Själva affären hade redan genomförts, den gjordes i maj samma år. Men innan den blev offentlig hade affären varit föremål för en extern utredning, som inte var färdig förrän hösten 2025.
Det som satte fart på misstankarna var att ett företag, med planer på ett fryslager, försökte köpa tomter av kommunen.
Bolagets företrädare vände sig direkt till det kommunala bolaget, som inte sade sig kunna erbjuda några tomter.
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”Han var en mellanhand”
Det kunde i stället den nu misstänkte Göteborgs-företagaren. Bolaget med det planerade fryslagret köpte tomter av företagaren för 39 miljoner kronor – just det, de tomter företagaren köpt av det kommunala bolaget för 30 miljoner några dagar tidigare.
”Det känns inte bra, framför allt att det har gått så här långt att polisen kommer och vill göra förhör och annat när vi har köpt en tomt”, säger fryslager-bolagets vd hos GP.
”Det var inget överpris, men man förstår ju samtidigt att han givetvis tjänar pengar på detta i och med att han var en mellanhand.”