Hans papegoja kallade hyresvärden "Fis-Olle" – nu kan han bli vräkt

Polisjakt och fängelse

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Mannen, som inte haft något körkort sedan 2019, har trots det i bil försökt fly från polisen i en nio mil lång biljakt, dömts för grovt rattfylleri med 2,52 promille i blodet när han körde på en polisbil och suttit av ett fängelsestraff efter att ha kört bil påtänd.

Hyresgästen håller inte med om något av hyresvärdens argument för att få honom vräkt.

Det är där papegojan kommer in i bilden. Det enda hyresgästen kan komma på som fått hyresvärden att ilskna till, är att papegojan sagt elaka saker.

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”Sa Fis-Olle flera gånger”

”Den enda anledningen vi kan komma på är att XX satt och sa ”Fis-Olle” flertalet gånger när han var och lagade kranen och blev sur när hyresvärden kom till voljären”, skriver hyresgästen till hyresnämnden, i ett försök att hitta en förklaring.

Hyresgästföreningens jurist Josefine Taivang säger hos Hem & Hyra att enbart höga elräkningar inte är tillräckligt för att säga upp en hyresgäst.

”En hyresvärd kan inte vräka en hyresgäst på grund av hög elförbrukning”, säger hon.

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Kallade mannens papegoja hyresvärden ”Fis-Olle” eller är det bara goja? En av frågorna när tingsrätten ska avgöra om papegojans ägare ska vräkas. (Foto: Claudio Bresciani /TT)

”Fis-Olle”-prejudikat i tingsrätten?

Däremot kan en hyresvärd säga upp ett hyresavtal om hyresgästen inte har betalat hyran, vid vanvård av lägenheten eller om hyresgästen använder lägenheten för brott.

Det är sedan enbart Kronofogden som får genomföra en vräkning och det först när det finns ett beslut eller en dom som ger rätt till avhysning.

Hyresvärden förklarar att han vill att mannen flyttar så snart som möjligt. Hyresnämnden ska nu avgöra om hyresvärden har rätt att avsluta mannens (och papegojans) boende.

Det avgörandet blir nästan lika spännande som att få se vilken vikt nämnden lägger vid papegojans vokabulär.

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