Tyskland stängde ute Palantir – Daniel Eks Helsing lanserar utmanaren

Bundeswehr har stängt dörren för Maven

Pengarna har nu ett första prov i Tyskland. Bundeswehr har av suveränitetsskäl uteslutit Palantirs program Maven, skriver Handelsblatt, och enligt nyhetsbyrån dpa har oron för ett beroende av USA under president Donald Trump lett till krav på att tyska myndigheter slutar använda amerikansk programvara.

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Försvarets IT-bolag BWI går just nu igenom anbud från 30 företag på ett system som ska samordna försvarets datainsamling. Enligt Handelsblatt finns Helsing och sensortillverkaren Hensoldt bland dem, liksom ett dotterbolag till IT-koncernen Datagroup och franska Chapsvision.

Utanför Tyskland är Palantirs försprång stort, eftersom Maven, som hjälper militären att analysera samma slags data, redan finns i Pentagons och Natos arbetsflöden och har slipats under flera år i skarpt läge, enligt Reuters.

Palantir hade ett börsvärde på cirka 407 miljarder dollar vid tisdagens stängning, drygt 22 gånger Helsings värdering. Scherf sa ändå att Helsing för samtal med flera europeiska försvarsmakter, i vissa fall ”ända fram till konkreta upphandlingar”.

Kunderna ska ha kontrollen – inte USA

Helsings svar på Palantirs försprång är att kunden behåller kontrollen. Enligt Scherf får europeiska försvarsmakter med Clarity ”en programvara som utvecklas i Europa, körs på deras egen infrastruktur och förblir under deras kontroll”.

Delarna ska gå att byta ut, så att kunden inte låses in hos en enda leverantör, och enligt Scherf måste ”mjukvarans nervsystem lyda vår egen vilja”. Helsings teknikchef Robert Fink, som enligt dpa var med och byggde upp Palantir, beskriver Clarity som en plattform byggd från grunden för AI-agenter.

Samma sak kräver det tyska försvarsdepartementet, enligt Frank Sauer, forskningschef vid Bundeswehruniversitetet i München. Departementet ”driver på för modulära, öppna systemarkitekturer vid alla upphandlingar av konventionella högteknologiska system”, säger han till Handelsblatt.

Annars riskerar försvaret enligt honom att låsas in i slutna ekosystem och bli beroende av en enda tillverkare. Clarity uppfyller också kraven i departementets nya AI-strategi när det gäller robusthet och spårbarhet, åtminstone på papperet, säger Sauer.

För upphandlingen finns en preliminär tidplan. ”Marknadsundersökningen pågår, och jag är optimistisk om att vi kan visa upp en prototyp under andra kvartalet 2027”, sa viceamiral Thomas Daum, chef för Bundeswehrs cyber- och informationsstridskrafter, till Handelsblatt i september.

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