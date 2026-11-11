Daniel Eks försvarsbolag Helsing lanserade på onsdagen AI-plattformen Clarity, som ska analysera militär data åt Europas försvarsmakter. Därmed går Helsing in på amerikanska Palantirs marknad, och bolaget är redan med i den tyska upphandling där Palantir har stängts ute.
Tyskland stängde ute Palantir – Daniel Eks Helsing lanserar utmanaren
”Vad ger terabyte av data oss om vi behöver timmar för att analysera dem?”, sa Helsings vd Gundbert Scherf vid lanseringen i Berlin, enligt Handelsblatt.
Clarity bygger på hundratals specialiserade AI-agenter. De ska sålla information från drönare, satelliter, rapporter från förbanden och öppna källor, ringa in fiendens positioner och föreslå hur målen ska bekämpas, men beslutet om att anfalla fattas fortfarande av en människa, rapporterar Reuters.
Svenska ägare sedan starten
Med Clarity går Helsing tillbaka till sitt ursprung. Helsing grundades i München 2021 som ren leverantör av AI-mjukvara till befintliga vapensystem, innan bolaget började tillverka egna attackdrönare och utveckla obemannade stridsflygplan.
Daniel Ek gick in redan det första året via investmentbolaget Prima Materia, som han driver tillsammans med Spotifys tidiga investerare Shakil Khan. Ek är i dag Helsings styrelseordförande.
Saab köpte fem procent för 75 miljoner euro hösten 2023, vilket värderade hela Helsing till 1,5 miljarder euro, motsvarande 1,6 miljarder dollar. Prima Materia ledde i fjol en kapitalrunda på 600 miljoner euro och ägde då cirka 17 procent av aktierna, enligt uppgifter i Financial Times.
I juli tog Helsing in 1,8 miljarder dollar till en värdering på 18 miljarder dollar, mer än elva gånger så mycket som när Saab gick in.
Bundeswehr har stängt dörren för Maven
Pengarna har nu ett första prov i Tyskland. Bundeswehr har av suveränitetsskäl uteslutit Palantirs program Maven, skriver Handelsblatt, och enligt nyhetsbyrån dpa har oron för ett beroende av USA under president Donald Trump lett till krav på att tyska myndigheter slutar använda amerikansk programvara.
Försvarets IT-bolag BWI går just nu igenom anbud från 30 företag på ett system som ska samordna försvarets datainsamling. Enligt Handelsblatt finns Helsing och sensortillverkaren Hensoldt bland dem, liksom ett dotterbolag till IT-koncernen Datagroup och franska Chapsvision.
Utanför Tyskland är Palantirs försprång stort, eftersom Maven, som hjälper militären att analysera samma slags data, redan finns i Pentagons och Natos arbetsflöden och har slipats under flera år i skarpt läge, enligt Reuters.
Palantir hade ett börsvärde på cirka 407 miljarder dollar vid tisdagens stängning, drygt 22 gånger Helsings värdering. Scherf sa ändå att Helsing för samtal med flera europeiska försvarsmakter, i vissa fall ”ända fram till konkreta upphandlingar”.
Kunderna ska ha kontrollen – inte USA
Helsings svar på Palantirs försprång är att kunden behåller kontrollen. Enligt Scherf får europeiska försvarsmakter med Clarity ”en programvara som utvecklas i Europa, körs på deras egen infrastruktur och förblir under deras kontroll”.
Delarna ska gå att byta ut, så att kunden inte låses in hos en enda leverantör, och enligt Scherf måste ”mjukvarans nervsystem lyda vår egen vilja”. Helsings teknikchef Robert Fink, som enligt dpa var med och byggde upp Palantir, beskriver Clarity som en plattform byggd från grunden för AI-agenter.
Samma sak kräver det tyska försvarsdepartementet, enligt Frank Sauer, forskningschef vid Bundeswehruniversitetet i München. Departementet ”driver på för modulära, öppna systemarkitekturer vid alla upphandlingar av konventionella högteknologiska system”, säger han till Handelsblatt.
Annars riskerar försvaret enligt honom att låsas in i slutna ekosystem och bli beroende av en enda tillverkare. Clarity uppfyller också kraven i departementets nya AI-strategi när det gäller robusthet och spårbarhet, åtminstone på papperet, säger Sauer.
För upphandlingen finns en preliminär tidplan. ”Marknadsundersökningen pågår, och jag är optimistisk om att vi kan visa upp en prototyp under andra kvartalet 2027”, sa viceamiral Thomas Daum, chef för Bundeswehrs cyber- och informationsstridskrafter, till Handelsblatt i september.