Stockholm: Gatorna där flest bilar lappas

”Mönstret är tydligt. Färre kör hela vägen in till stan och fler ställer bilen vid en infartsparkering för att ta tunnelbanan eller pendeln sista biten”, konstaterade Gustaf Lartén som är Sverige-chef för Arrive som äger Easypark.

”Priset på kollektivtrafiken är uppe.nbart avgörande för hur många som väljer att kombinera bil och kollektivtrafik”.

Halva priset hos SL: Då blev det färre bilar i Stockholm. Dagens PS

Vanligast: bilister som inte betalat

Stockholms stads trafikkontor redovisar nu på vilka gator flest bilar lappas och orsakerna.

Orsakerna är de väntade. Att stå för länge, stå med hjul utanför p-rutan eller att ha parkerat för nära en korsning, är vanliga orsaker till att bilar lappas. Tillsammans står de för ungefär hälften av alla kontrollavgifter, enligt Trafikkontoret.

Allra vanligast orsak till parkeringsanmärkningar är dock att bilister inte betalar för sig eller att tiden gått ut utan att parkeringen förnyats.

”Det parkeringsvakterna utfärdar flest anmärkningar på är överlägset att fordon inte har erlagt taxa som gäller för platsen, följt av parkeringsförbud på servicedagar eller servicenätter”, skriver Trafikkontoret i ett mejl till SvD.

Privatjet i Sverige: Så många flyger privatjet – hit reser de. Dagens PS