Färre bilar i Stockholms innerstad, men fortfarande väldigt många parkeringsanmärkningar. Här är gatorna där flest bilar lappas.
Stockholm: Gatorna där flest bilar lappas
Nyligen kunder Dagens PS rapportera om hur antalet bilar i innerstaden minskade, när priset för kollektivtrafiken halverades.
För september månad kunde Europark rapportera tolv procent färre parkeringar via bolaget i taxa 1-området.
”Mönstret är tydligt. Färre kör hela vägen in till stan och fler ställer bilen vid en infartsparkering för att ta tunnelbanan eller pendeln sista biten”, konstaterade Gustaf Lartén som är Sverige-chef för Arrive som äger Easypark.
”Priset på kollektivtrafiken är uppe.nbart avgörande för hur många som väljer att kombinera bil och kollektivtrafik”.
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Vanligast: bilister som inte betalat
Stockholms stads trafikkontor redovisar nu på vilka gator flest bilar lappas och orsakerna.
Orsakerna är de väntade. Att stå för länge, stå med hjul utanför p-rutan eller att ha parkerat för nära en korsning, är vanliga orsaker till att bilar lappas. Tillsammans står de för ungefär hälften av alla kontrollavgifter, enligt Trafikkontoret.
Allra vanligast orsak till parkeringsanmärkningar är dock att bilister inte betalar för sig eller att tiden gått ut utan att parkeringen förnyats.
”Det parkeringsvakterna utfärdar flest anmärkningar på är överlägset att fordon inte har erlagt taxa som gäller för platsen, följt av parkeringsförbud på servicedagar eller servicenätter”, skriver Trafikkontoret i ett mejl till SvD.
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Valhallavägen – mest lappad av alla
Valhallavägen på Östermalm är den gata som toppar listan över flest antal lappade bilar i innerstaden.
5 462 p-anmärkningar den senaste tolvmånaders-perioden innebär nästan 2 000 fler än på någon annan gata i stan.
Administrativt delar Stockholms stad in innerstaden i fyra områden: Östermalm, Västra innerstaden samt västra och östra Södermalm.
Östermalm är mest lappat. På de tio gator i området där flest bilar lappats handlar det om 29 101 p-anmärkningar den aktuella perioden.
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Hornsgatan toppar sin stadsdel
Det är betydligt fler än de 16 916 som Västra innerstadens tio-i-topp når upp till. Västra innerstaden omfattar stora delar av Vasastaden och Kungsholmen.
Södermalm redovisar lägre siffror. Västra Södermalm har 11 023 p-anmärkningar på sina tio mest bötfällda gator, östra Södermalm 14 485.
På västra Södermalm är Hornsgatan i topp med 2 058 parkeringsanmärkningar, i öst Hammarby allé med 2 849.
I Västra innerstaden toppar Västmannagatan med 2 719 anmärkningar med Hagagatan som tvåa.
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Långa gator – med ett undantag
Långa gator ligger, av naturliga skäl, i topp och det är en regel som egentligen bara har ett undantag – Narvavägen som endast är 650 lång men som ändå har ett högt antal p-anmärkningar per meter, vilket är ett annat och mer rättvisande mått.
”Att det utfärdas en stor del anmärkningar på platsen är att den ligger nära Djurgården och är en plats besökare till Gröna Lund, Skansen med mera väljer”, är Trafikkontorets förklaring hos SvD.
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