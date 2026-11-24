Omsatte 370 miljoner

2024 omsatte Grönsakshuset i Norden drygt 370 miljoner kronor, vilket var en nedgång på 20,8 procent från föregående år.

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Det gav en negativ rörelsemarginal på minus 0,4 procent, att jämföra med plus 1,9 procent för 2023.

Grönsakshuset överklagade – dessutom i tid – Konkurrensverkets beslut till förvaltningsrätten i Stockholm, som i april i år avslog företagets överklagande.

Då gick företaget vidare till kammarrätten i Stockholm, som i oktober meddelade att man inte beviljade något prövningstillstånd.

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Överklagade – fick nej igen

Grönsakshuset tog då sin sista möjlighet genom att överklaga kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu beslutat att inte ge prövningstillstånd.

Därigenom är alla vägar uttömda för grossistföretaget som nu tvingas acceptera Konkurrensverkets beslut och betala tre miljoner kronor.

Konkurrensverket skriver att man inledde sin undersökning efter att ha fått information om att Grönsakshuset inte hade anpassat sina betalningar till LOH, lagen om otillbörliga handelsmetoder.

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Grönsakshuset har konsekvent betalat sina leverantörer av frukt och grönsaker för sent. Nu har Konkurrensverket fått en dom som vunnit laga kraft. (Foto: Stina Stjernkvist/TT)

”Relativt högt belopp”

”Av utredningen framkom att företaget vid ett stort antal tillfällen hade betalat sina leverantörer för sent. Summan av de sena betalningarna uppgick till ett relativt högt belopp”, beskriver verket förloppet.

”Konkurrensverket beslutade därför att företaget skulle betala en sanktionsavgift om tre miljoner kronor för att ha använt en otillbörlig handelsmetod.”

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