Att betala sina leverantörer för sent 4.167 gånger kostar. Konkurrensverket straffar nu ett grossistföretag med en avgift på tre miljoner.
Betalade för sent 4.167 gånger: Straffet tre miljoner i böter
Det är Grönsakshuset i Norden AB det handlar om och dess systematiska taktik att betala sina leverantörer för sent.
Dagens PS har tidigare skrivit om hur företaget anmälts till Konkurrensverket efter att ha betalat leverantörerna för sent vid 4.167 tillfällen.
Det fick Konkurrensverket att, efter utredning, utfärda böter i form av en sanktionsavgift på tre miljoner kronor för Grönsakhuset.
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Hotade med konkurs
Den formella orsaken var att företaget brutit mot lagen om otillbörliga handelsmetoder, genom att konsekvent betala leverantörer för sent.
Företaget förklarade att man inte skulle klara böterna, vilka skulle få ”förödande konsekvenser”.
Grönsakshuset skulle kunna gå omkull och i så fall skulle de lantbrukare som levererar till företaget få det än värre, eftersom ”i stället för att erhålla betalningen för sent får de i så fall inte betalt alls”, som man uttryckte sig hos Lantbruksnytt.
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Omsatte 370 miljoner
2024 omsatte Grönsakshuset i Norden drygt 370 miljoner kronor, vilket var en nedgång på 20,8 procent från föregående år.
Det gav en negativ rörelsemarginal på minus 0,4 procent, att jämföra med plus 1,9 procent för 2023.
Grönsakshuset överklagade – dessutom i tid – Konkurrensverkets beslut till förvaltningsrätten i Stockholm, som i april i år avslog företagets överklagande.
Då gick företaget vidare till kammarrätten i Stockholm, som i oktober meddelade att man inte beviljade något prövningstillstånd.
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Överklagade – fick nej igen
Grönsakshuset tog då sin sista möjlighet genom att överklaga kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu beslutat att inte ge prövningstillstånd.
Därigenom är alla vägar uttömda för grossistföretaget som nu tvingas acceptera Konkurrensverkets beslut och betala tre miljoner kronor.
Konkurrensverket skriver att man inledde sin undersökning efter att ha fått information om att Grönsakshuset inte hade anpassat sina betalningar till LOH, lagen om otillbörliga handelsmetoder.
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”Relativt högt belopp”
”Av utredningen framkom att företaget vid ett stort antal tillfällen hade betalat sina leverantörer för sent. Summan av de sena betalningarna uppgick till ett relativt högt belopp”, beskriver verket förloppet.
”Konkurrensverket beslutade därför att företaget skulle betala en sanktionsavgift om tre miljoner kronor för att ha använt en otillbörlig handelsmetod.”
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