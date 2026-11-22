Som kundrådgivare hade han ingen fullmakt över parets konton, men han kunde ändå lägga in betalningsorder i bankens system. En del av yachten, 1,5 miljoner euro, betalade han med en order märkt ”på uppdrag av en av våra kunder” trots att paret aldrig begärt någon betalning, enligt domen, som Financial Times refererar. ”Nej, det tror jag inte”, svarade han när åklagaren i juni 2020 frågade om någon på banken granskade hans betalningsuppdrag.

Uttagen fortsatte efter att han 2010 gått över till en fristående förmögenhetsförvaltare i Zürich, eftersom parets konto låg kvar på Julius Bär och hans kontaktperson på banken utförde uppdragen utan att kontrollera dem med paret.

När en tidigare kund krävde honom på 1,3 miljoner dollar för en misslyckad affär betalade han från parets konto. ”Jag skrev bara in betalningsordern på datorn. Det fungerade tyvärr”, sa han om den överföringen i förhöret 2020.

Han lånade också 8,25 miljoner franc hos Julius Bär i parets namn och köpte i eget namn aktier i ett teknikbolag som gick i konkurs två år senare. För att inte bli upptäckt bad han banken skicka parets kontoutdrag till honom, och uttagen kom fram först när paret bad en vän som är bankman att gå igenom kontona.

Dömdes till tre års fängelse

Rådgivaren fälldes i alla tre instanser, även om en del av brotten hunnit preskriberas. Domstolen i Zürich fann i januari 2025 att han utnyttjat paret ”på ett fräckt och hämningslöst sätt” och dömde honom för förskingring och trolöshet mot huvudman till tre års fängelse, varav 18 månader ska avtjänas.

Paret hade agerat oprofessionellt och naivt men bar ingen skuld, enligt domstolen, och i slutet av september fastställde Schweiz högsta domstol domen på alla punkter.

Kvar är civilmålet i Zürichs handelsdomstol, där paret kräver banken på 27 miljoner franc inklusive ränta, cirka 328 miljoner kronor. ”Högsta domstolen har slagit fast att transaktionerna skedde utan parets vetskap.

Därför är det självklart för oss att även bankens roll granskas noga”, säger parets advokat Benno Hafner till NZZ am Sonntag, och parets talesperson säger till Financial Times att paret väntar på besked om huruvida banken ”tar ansvar för förlusten”.