Kräver miljoner i ersättning

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Den avskedade chefens chef ska ha uttalat kränkande omdömen och varit ”kylig” mot sin underordnade.

Sex vittnen kallas till tingsrätten i stämningen och dessutom vill den sparkade chefen att HR-chefen Hanna Fager ska höras av rätten.

Ex-chefen kräver ersättning för utebliven månadslön, en bit över 200.000 kronor, tills målet avgörs i tingsrätten, samt kompensation för uteblivensärskild chefsersättning, ett belopp som anges till drygt 2,5 miljoner kronor.

Dessutom kräver den sparkade chefen diskrimineringsersättning på 300.000 kronor och ett allmänt skadestånd på 150.00 kronor, samt att Volvo Cars ska betala rättegångskostnaderna.

Skulle tingsrätten komma fram till att det trots allt fanns skäl att säga upp, men inte avskeda, ex-chefen kräver denne i stället strax under 1,6 miljoner kronor för förlorad lön.

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Problem med elbil i fokus

I fokus för de diskussioner den sparkade ex-chefen refererar till, står problemen med att få i gång produktionen av nya elbilen Volvo EX60 samt verksamheten vid Volvo Cars amerikanska fabrik i South Carolina.

I stämningen hävdas att ex-chefens chef ska ha tappat förtroendet och uppgett att resultaten var ”katastrofala”.

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Samma betyg ska ha getts åt delar av produktionen i USA samt åt problem vid batterimonteringen i Torslanda, där projektet försenades med ett halvår redan i fjol.

Ex-chefen blev avskedad, inte varslad om uppsägning. Ett avskedande gör att en anställning avslutas omedelbart och utan uppsägningstid, för att en anställd ”grovt åsidosatt sina åligganden”, refererar GP.

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Elbilen EX60 och ansvaret för problemen med den, är en ingrediens när en sparkad chef nu stämmer Volvo Cars och kräver miljoner av bolaget. (Foto: Pressbild Volvo Cars)

Av stämningen framgår att avskedandet kom sedan ex-chefen laddat ned filer, där en del var konfidentiella och hörde till Volvo Cars. Arbetsgivaren menar att ex-chefen därmed obehörigt tog företagshemligheter från företaget.

Ex-chefen förklarar att hen gjorde det under ”stark stress” och först vid nedladdning upptäckte sekretesstämpeln.

Hen slutade då ladda ned filer, lämnade in den externa hårddisken till arbetsgivaren och såg därmed till att materialet inte nådde någon utanför Volvo Cars.

Ingen inblandade i ärendet vill kommentera fallet. Volvo Cars presschef Kristin Boldemann Wester skriver till GP att företaget ”känner till” stämningsansökan.

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”Volvo Cars tar uppgifter om diskriminering på största allvar. Av hänsyn till den pågående processen och de berörda personerna avstår vi från att kommentera det enskilda ärendet”, förklarar hon.

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