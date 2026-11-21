Sahlgrenska i Göteborg tvingas betala tillbaka 41 miljoner kronor som skulle ha gått till cancerforskning, efter krav från Socialstyrelsen.
Tvingas betala tillbaka 41 miljoner: Skulle gått till cancerforskning
Pengarna var tänkt för en ny klinisk studie, för att ge fler cancerpatienter individbaserad behandling.
I slutänden tvingas Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg betala tillbaka 41 miljoner kronor, eftersom man enligt sjukhuset inte använt statsbidraget korrekt.
2025 lanserades en ny forskningsstudie kring cancer, focu.se. Tanken var att med hjälp av genetisk analys av tumörer matcha cancerpatienter med målinriktade hjälpmedel.
Den vägen skulle fler patienter med avancerad cancer få möjlighet till effektiv, individuell behandling.
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44 miljoner utbetalade
Studien finansierades med hjälp av statsbidrag, som en del av regeringens satsning på precisionshälsa. 44 miljoner kronor betalades ut via Socialstyrelsen.
Sahlgrenska är ansvarigt för den nationella studien i samarbete med sex svenska universitetssjukhus från Västerbotten i norr till Skåne i söder.
Men nu kräver Socialstyrelsen att Sahlgrenska betalar tillbaka drygt 41 miljoner kronor, det vill säga nästan hela anslaget. Enligt Socialstyrelsen har inte pengarna använts för det korrekta ändamålet.
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Bokfört framtida kostnader
I sin redovisning för 2025 har Sahlgrenska uppgett kostnader som inte ens teoretiskt kunnat uppkomma än, eftersom studien inte ens påbörjats.
Det rör sig bland annat om en kostnad på 35 miljoner kronor för vad som kallas ”patientinkludering”.
”Det är olyckligt att det har blivit så här”, säger Edvard Abel hos GP. Han är ansvarig för studien för Sahlgrenskas del.
”Som ansvarig för studien får jag ta på mig att det har dragit ut på tiden. Men det är en stor nationell studie, och vi ska få med alla universitetssjukhus i landet. Det har tagit tid att få alla avtal på plats. Så är det ibland.”
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”Inte vana vid statsbidrag”
Abel hänvisar till att sjukhuset inte är vant vid att förhålla sig till regler för statsbidrag, eftersom man aldrig tidigare fått statsbidrag för en klinisk studie.
Andra anslag, exempelvis de från Cancerfonden, kan användas även för att täcka prognostiserade kostnader, förklarar Abel.
”När det gäller patienter som ska få behandling inom en studie så kan det dra ut över mer än ett kalenderår. I praktiken blir det ju då så att vi inte får använda de pengarna”, säger Edvard Abel.
”Det är inte en optimal konstruktion för det här, det får man väl bara erkänna.”
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Tänker köra på ändå
Nåväl. Merparten av det bidrag de nu måste betala tillbaka har sparats i väntan på patienter och på att studien ska börja, påpekar Abel. En mindre del av anslaget har använts till förarbeten för studien.
Nu tänker man ändå fortsätta studien.
”Vi tänker köra på ändå och så får vi se lite vad som händer under 2027 helt enkelt”, säger Edvard Abel. ”Vi vill ju försöka föra i mål så mycket som möjligt trots allt.”
Sex andra universitetssjukhus är också inblandade i studien. Deras reaktion på att 41 av 44 miljoner kronor nu måste betalas tillbaka?
”Att det är olyckligt”, svarar Abel hos GP.
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