Bokfört framtida kostnader

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I sin redovisning för 2025 har Sahlgrenska uppgett kostnader som inte ens teoretiskt kunnat uppkomma än, eftersom studien inte ens påbörjats.

Det rör sig bland annat om en kostnad på 35 miljoner kronor för vad som kallas ”patientinkludering”.

”Det är olyckligt att det har blivit så här”, säger Edvard Abel hos GP. Han är ansvarig för studien för Sahlgrenskas del.

”Som ansvarig för studien får jag ta på mig att det har dragit ut på tiden. Men det är en stor nationell studie, och vi ska få med alla universitetssjukhus i landet. Det har tagit tid att få alla avtal på plats. Så är det ibland.”

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”Inte vana vid statsbidrag”

Abel hänvisar till att sjukhuset inte är vant vid att förhålla sig till regler för statsbidrag, eftersom man aldrig tidigare fått statsbidrag för en klinisk studie.

Andra anslag, exempelvis de från Cancerfonden, kan användas även för att täcka prognostiserade kostnader, förklarar Abel.

”När det gäller patienter som ska få behandling inom en studie så kan det dra ut över mer än ett kalenderår. I praktiken blir det ju då så att vi inte får använda de pengarna”, säger Edvard Abel.

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”Det är inte en optimal konstruktion för det här, det får man väl bara erkänna.”

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41 av 44 miljoner kronor ska betalas tillbaka. Sahlgrenska har hanterat pengar för cancerforskning felaktigt, hävdar Socialstyrelsen. (Foto: Martina Holmberg /TT)

Tänker köra på ändå

Nåväl. Merparten av det bidrag de nu måste betala tillbaka har sparats i väntan på patienter och på att studien ska börja, påpekar Abel. En mindre del av anslaget har använts till förarbeten för studien.

Nu tänker man ändå fortsätta studien.

”Vi tänker köra på ändå och så får vi se lite vad som händer under 2027 helt enkelt”, säger Edvard Abel. ”Vi vill ju försöka föra i mål så mycket som möjligt trots allt.”

Sex andra universitetssjukhus är också inblandade i studien. Deras reaktion på att 41 av 44 miljoner kronor nu måste betalas tillbaka?

”Att det är olyckligt”, svarar Abel hos GP.

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