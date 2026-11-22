”Det som gör elektrikerrekryteringen särskilt svår är att datacentren behöver väldigt många elektriker”, säger Duunitoris kommunikationschef Aino Salonen. De behövs eftersom elarbetet är den största posten i ett datacenterbygge och står för 45 till 70 procent av byggkostnaden, enligt det amerikanska elektrikerfacket IBEW, som Fortune citerar.

Enligt affärstidningen Kauppalehti når toppbuden i de finska datacenterannonserna 11 000 euro i månaden, drygt 123 000 kronor, men bara ett fåtal bjuder så högt. Endast 6 procent av annonserna anger lön över huvud taget. ”Överlag är det tyvärr fortfarande ovanligt att ange lön eller lönespann i siffror i en platsannons”, säger Salonen.

Där lönen anges är det typiska spannet 4 000 till 5 500 euro. Finska elektriker tjänade i genomsnitt 3 711 euro i månaden 2024 enligt Statistikcentralen, vilket är den senaste siffran. Det typiska datacenterspannet ligger därmed 8 till 48 procent över snittet, även om en del av skillnaden förklaras av två års löneökningar, och toppbudet är nästan tre gånger så högt.

Google, som har ett datacenter i Fredrikshamn, ska investera 13 miljarder euro i nya finska anläggningar och räknar med att byggfasen 2027 och 2028 skapar över 37 000 jobb.

Elektrikertjänsterna fördubblades i Platsbanken

En genomgång av samtliga annonser i Platsbanken som nämner datacenter visar samma rörelse i Sverige, om än från en lägre nivå. Mellan januari och september 2026 publicerades 611 sådana annonser med sammanlagt 787 tjänster, mot 499 annonser och 603 tjänster samma period 2025.

Elektriker och vårdpersonal hör till de yrkesgrupper där arbetsgivarna har svårt att hitta folk. Enligt Arbetsförmedlingen råder det brist på personal inom 57 svenska yrken (Foto: Rebecka Uhlin/SvD och Fredrik Sandberg/TT)

Tjänsterna för elektriker och andra elyrken ökade från 61 till 133, och deras andel steg från 10 till 17 procent, medan it-tjänsterna bara ökade från 326 till 350. Resten av ökningen gäller främst montage- och lagerjobb.

Flest tjänster gäller projektledare inom el och installationselektriker, följda av service- och industrielektriker och elingenjörer. Bemanningsföretag står för många av annonserna, och bland de största enskilda arbetsgivarna finns Ecodatacenter och Microsoft. Elektriker finns redan bland Arbetsförmedlingens 57 bristyrken, men nästan ingen av de svenska datacenterannonserna anger lön, så en svensk jämförelse med de finska siffrorna går inte att göra.

ANNONS

Ecodatacenter rekryterar i hela landet

Ecodatacenter har fyra datacenter i drift i Falun och bygger ett AI-datacenter i Borlänge tillsammans med det franska AI-bolaget Mistral. Enligt Lokaltidningen räknar bolagets HR-chef Annika Lidefelt med att anställa en person i veckan i många år framåt, och 2030 ska 300 personer arbeta i Falun och Borlänge.

Peter Michelson, vd för Ecodatacenter. Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SVD/TT

Bolaget söker framför allt tekniker och ingenjörer inom el och energi, och eftersom byggföretagen söker samma yrkesgrupper tror Lidefelt inte att den kompetens som finns i Dalarna räcker. ”Vi håller på att sätta en plan för att rekrytera nationellt”, säger hon.