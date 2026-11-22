Båda planen är nya i flottan. SE-RSG levererades i december förra året enligt flygplansregistret Airfleets. SE-RSH kom från Toulouse den 30 april när planet döptes till Frederik Viking efter den danske kungen i maj.

Drygt två timmar på marken per stopp

SE-RSG gjorde 15 flygningar under veckan, framför allt mellan Köpenhamn och Chicago respektive San Francisco, med några turer till Atlanta. SE-RSH gjorde 14 flygningar och gick utöver USA-linjerna även till Bangkok och Seoul. En vecka har 168 timmar, så SE-RSG stod på marken i sammanlagt 34 timmar, vilket ger i snitt 2 timmar och 16 minuter per uppehåll för att vända planet inför nästa avgång.

”Flygbolag med bredkroppsplan siktar i regel på att maximera flygtimmarna, så att de förhållandevis höga ägar- och driftskostnaderna kan slås ut på mer tid i luften”, skriver Nick Pisters, reporter på Simple Flying.

Vinterns tillväxt vilar på två plan

För SAS föll mätveckan i början av vintersäsongen, som startade den 25 oktober. Redan i januari meddelade bolaget att två nya A350 skulle ge 34 procent mer A350-trafik i vinter, med 20 procent fler platser till San Francisco, 10 procent fler till Chicago, över 50 procent fler till Seoul och 15 procent fler till Bangkok. Det är samma linjer som SE-RSG och SE-RSH flög i november, alla från Kastrup, där drygt 225 000 resenärer från svenska flygplatser bytte till långlinjer och andra flyg under årets första kvartal.

Flottan som ska bära utbyggnaden är liten. ”Vi har 140 flygplan och bara runt 15 för långdistans om man räknar in A321LR. Det är en kraftig slagsida mot kortdistans”, kommenterade SAS kommersiella chef Paul Verhagen under sommaren.

SAS vd Anko van der Werff presenterade bolagets största flygplansorder någonsin på en presskonferens i Köpenhamn. Bolaget bör nu döpas om till DAS tycker Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling. Foto: SAS

Två veckor senare beställde SAS 18 Airbus A330-900, som en del av en investering i upp till 40 långdistansplan.

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Airbusordern har ett listpris på över 10 miljarder dollar och är enligt SAS den största flygplansaffären i bolagets historia. Vd Anko van der Werff sade vid signeringen i Köpenhamn att A330-900 ”kommer att spela en nyckelroll i vår långsiktiga flottstrategi”.

Tills de nya planen kommer ska fler A330-300 täcka tillväxten, enligt SAS pressmeddelande om affären.