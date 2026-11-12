Konkurrensverket har inlett en särskild undersökning för att se om Bonniers köp av Nextory ska tillåtas eller förbjudas.
Konkurrensverket: Då kan Bonniers köp av Nextory stoppas
2020 var det år då digitala böcker för första gången gick förbi tryckta i volym. Det året rapporterades nästan 29 miljoner sålda böcker digitalt mot 23,5 miljoner tryckta böcker.
2023 hade gapet mellan ljud och papper vuxit ytterligare. 44,2 miljoner böcker strömmades i ljudbokstjänsterna – 22,9 miljoner tryckta böcker såldes.
Det var ekonomin som inte riktigt hunnit med. De tryckta böckerna stod 2023 fortfarande för 62 procent av bokbranschens knappa fem miljarder kronor i intäkter
Längs vägen har vi dessutom fått se samma trend som i nästan alla branscher under utveckling – en bred flora av entusiaster har trängts vid nålsögat och ut på andra sidan har bara några få tagit sig.
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Tre jättar kan bli två
I dag är Storytel jätten på den svenska ljudboksmarknaden. En annan jätte är Bonnier-ägda Bookbeat, en tredje stor aktör Nextory.
Dessutom vill andra gärna in och slåss för sin bit av kakan, som exempelvis Spotify som upptäckt att man inte bara behöver leva på artister och musiker utan mycket väl kan ta en del av sin försörjning från författare också.
Nu vill Bonniers öka sin specifika bit av nyss nämnda kaka genom att köpa Nextory, vilket just nu ska avgöras av Konkurrensverket.
6 oktober anmälde Bonnier Books Group Holding AB, som företaget heter på nutidssvenska, att man vill köpa och ta ensam kontroll över Nextory.
”Kan hämma konkurrensen”
Konkurrensverket konstaterar att Bonnier Books redan äger Bookbeat och att det ”enligt Konkurrensverkets inledande undersökning av den planerade koncentrationen” inte går att ”utesluta att affären kan komma att hämma en effektiv konkurrens.”
För att Konkurrensverket ska kunna ta slutlig ställning till koncentrationen krävs ytterligare utredning och en analys av de effekter som koncentrationen kan komma att medföra, säger verket som beslutat om en så kallad ”särskild undersökning”.
Konkurrensverket tar nu ytterligare 90 arbetsdagar på sig att utreda ärendet. Senast den 24 mars 2027 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om den ska förbjudas.
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40 år sedan första ljudboken
Biblioteksbladet berättar att den första kommersiella ljudboken lanserades 1986 i Sverige. Det var ”Lagens långa näsa”, inläst av författaren, Hasse Alfredson, själv.
Efter millennieskiftet, 2001, startades Storyside med ljudböcker på CD av skådespelaren Stefan Sauk tillsammans med journalisten Bosse Schön och Norstedts redaktör Thomas Magnusson.
Fyra år senare, 2005, startade IT-entreprenörerna Jonas Tellander och Jon Hauksson företaget Bokilur, med affärsidén att göra det möjligt att ladda ned böcker i mobiltelefonen, alltså Bok-i-lur.
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God investering i Draknästet
Det gick sådär – framför allt för att teknik och juridik var i vägen – och 2007 bytte man namn till Storytel. Det året sålde för övrigt grundarna av Storyside sitt bolag till Natur & Kultur.
Ett genombrott för ljudboken kom 2009 i SVT:s ”Draknästet”. Där fick Storytel 1,5 miljoner kronor av Richard Båge mot 13 procents delägande.
En bra affär. 15 år senare hade bolaget ett börsvärde på 4,3 miljarder.
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