Konkurrensverket: Då kan Bonniers köp av Nextory stoppas

2023 hade gapet mellan ljud och papper vuxit ytterligare. 44,2 miljoner böcker strömmades i ljudbokstjänsterna – 22,9 miljoner tryckta böcker såldes.

Det var ekonomin som inte riktigt hunnit med. De tryckta böckerna stod 2023 fortfarande för 62 procent av bokbranschens knappa fem miljarder kronor i intäkter

Längs vägen har vi dessutom fått se samma trend som i nästan alla branscher under utveckling – en bred flora av entusiaster har trängts vid nålsögat och ut på andra sidan har bara några få tagit sig.

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Tre jättar kan bli två

I dag är Storytel jätten på den svenska ljudboksmarknaden. En annan jätte är Bonnier-ägda Bookbeat, en tredje stor aktör Nextory.

Dessutom vill andra gärna in och slåss för sin bit av kakan, som exempelvis Spotify som upptäckt att man inte bara behöver leva på artister och musiker utan mycket väl kan ta en del av sin försörjning från författare också.

Nu vill Bonniers öka sin specifika bit av nyss nämnda kaka genom att köpa Nextory, vilket just nu ska avgöras av Konkurrensverket.

6 oktober anmälde Bonnier Books Group Holding AB, som företaget heter på nutidssvenska, att man vill köpa och ta ensam kontroll över Nextory.

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