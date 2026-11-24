Nu finns, bland annat, ett förslag om att avskaffa tågvärdarna. A-Train, bolaget som konkret driver Arlanda Express, har inlett en process kring att utreda införande av spärrar på plattformen och att avskaffa tågvärdarna ombord.

Samtidigt har man kraftigt uppmanat de anställda att inte säga något om saken och inte prata med media.

”Folk gråter på arbetsplatsen. Tågvärdarna är ledsna, förarna är mer arga. Det har skett sjukskrivningar”, säger Christian Camitz, ombudsman hos fackförbundet ST som organiserar tågvärdar och förare, hos Arbetsvärlden.

”Flera förare gick till Arlanda Express från pendeln för att arbetsgivare sade att de ville ha tågvärdar kvar. Känslan att köra själv med de här resenärerna är oroande”, tillägger Camitz.

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En tredjedel av arbetsstyrkan

Tågvärdarna är i dag ungefär en tredjedel av de cirka 200 anställda i bolaget. Samtliga fackföreningar hos Arlanda Express är emot avskaffandet av tågvärdar.

Det är de inte bara för att jobb då försvinner för deras medlemmar utan även av säkerhets- och arbetsmiljöskäl.

”Det gäller säkerheten för passagerarna, men även för lokföraren. Pendeltågen stannar var tredje minut, men här blir föraren ensam på tåget under 18 minuter. Föraren måste ensam hantera bråk på tåget, någon som får en hjärtattack eller om tåget måste evakueras”, konstaterar Christian Camitz.

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