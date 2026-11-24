Arlanda Express ska effektivisera och kapa kostnader. Nu finns ett förslag om att avskaffa tågvärdarna. ”Säkerhetsrisk”, säger facket.
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Under inledningen av året gick det så kallade riskkapitalbolaget EQT in som ägare av Arlanda Express.
Efter övertagandet inleddes en process kring att hitta möjliga besparingar och effektiviseringar.
Nu finns, bland annat, ett förslag om att avskaffa tågvärdarna. A-Train, bolaget som konkret driver Arlanda Express, har inlett en process kring att utreda införande av spärrar på plattformen och att avskaffa tågvärdarna ombord.
Samtidigt har man kraftigt uppmanat de anställda att inte säga något om saken och inte prata med media.
”Folk gråter på arbetsplatsen. Tågvärdarna är ledsna, förarna är mer arga. Det har skett sjukskrivningar”, säger Christian Camitz, ombudsman hos fackförbundet ST som organiserar tågvärdar och förare, hos Arbetsvärlden.
”Flera förare gick till Arlanda Express från pendeln för att arbetsgivare sade att de ville ha tågvärdar kvar. Känslan att köra själv med de här resenärerna är oroande”, tillägger Camitz.
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En tredjedel av arbetsstyrkan
Tågvärdarna är i dag ungefär en tredjedel av de cirka 200 anställda i bolaget. Samtliga fackföreningar hos Arlanda Express är emot avskaffandet av tågvärdar.
Det är de inte bara för att jobb då försvinner för deras medlemmar utan även av säkerhets- och arbetsmiljöskäl.
”Det gäller säkerheten för passagerarna, men även för lokföraren. Pendeltågen stannar var tredje minut, men här blir föraren ensam på tåget under 18 minuter. Föraren måste ensam hantera bråk på tåget, någon som får en hjärtattack eller om tåget måste evakueras”, konstaterar Christian Camitz.
”Flera gånger i veckan”
Händelser av det slaget är inte ovanliga, hävdar facket och påpekar att tågen börjar bli slitna.
Efter en urspårning 2023 i 178 kilometers hastighet, där två passagerare skadades, ska tågen bytas ut mot det dröjer ännu några år.
Urspårningen var extremfall men incidenter som stopp, sjukdomsfall eller upprörda resenärer inträffar flera gånger i veckan.
I dag hanteras de av en eller två tågvärdar ombord, men utan dem skulle föraren ensam behöva lösa alla situationer.
Företaget har genomfört ett personalmöte och påpekat att inget slutgiltigt beslut ännu är fattat.
På mötet inpräntade man också att personen inte skulle prata med någon externt om planerna och att ”all medial kommunikation” skulle skötas av bolagets vd, enligt fackets beskrivning.
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”Har ingen sådan rätt”
”De har ingen sådan rätt. Fackförbundet ser väldigt allvarligt på att arbetsgivaren påstår sig kunna belägga arbetstagarna och våra förtroendevalda med munkavle”, kommenterar Christian Camitz.
A-Train nekar till att ha förbjudit personalen att tala med media.
”Vi har inte förbjudit våra medarbetare att prata med media eller uttrycka sina åsikter. Däremot är det naturligt att bolagets officiella kommunikation hanteras av utsedda företrädare.”, skriver vd Magnus Zetterberg till Arbetsvärlden.
Facken på A-Train har nu gått ihop och lämnat en begäran till arbetsgivaren att ta in en så kallad arbetstagarkonsult på arbetsgivarens bekostnad.
Arbetstagarkonsulten kan på fackets uppdrag göra en utomstående analys av förändringsplanerna.
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