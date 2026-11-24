Kort därefter slogs över 80 procent av Microsofts nätverksservrar ut av en dold mjukvarubugg från juli. Även storbanken JPMorgan Chase, Apple, United Airlines och säkerhetsmyndigheten NSA:s interna nätverk NSANet gick ner.

Mitt i oron klev försvarsbolaget Andurils medgrundare Palmer Luckey upp på scenen under New York Times DealBook Summit den 18 november, skriver Techradar.

USA:s vicepresident JD Vance hade bara en halvtimme tidigare ställt in sitt framträdande på konferensen för att sitta i krismöten i Washington om haverierna, uppger Newsweek.

”Det är dags att börja springa”, sa Luckey i samtal med moderatorn Andrew Ross Sorkin.

Han pekar på ett farligt glapp. Avancerad AI låter angripare bygga skadlig kod i en takt som föråldrad infrastruktur omöjligen hinner möta. På sikt gynnar AI försvararna, men bara om företagen ökar farten rejält.

Vita huset avvisar misstankar om hackerattack

Haverierna har utlöst hamstringsvågor av vatten och elverk hos amerikanska Costco samt rykten på nätet om en koordinerad cyberattack från främmande makt, skriver Implicator. Vita huset slår dock ifrån sig.

”Vi har noll bevis eller anledning att tro att någon av dessa isolerade händelser har något att göra med illasinnade aktörer, cyberhackare eller en annan nation”, sa utrikesminister Marco Rubio till nyhetsbyrån AP under en resa i Manila.

Underrättelsechefen Jay Clayton betonade i kongressförhör och i intervjuer med CNBC och Fox Business att felen beror på rutinunderhåll och mjukvarupatchar, rapporterar Good Morning America.