En våg av tunga it-haverier har slagit ut amerikanska banker och myndigheter. Nu varnar Palmer Luckey för att AI-hackare springer ifrån försvaret.
Techprofilen slår larm: "Dags att börja springa"
Mellan den 12 och 17 november drabbades sex tunga amerikanska institutioner av omfattande driftstopp, rapporterar tekniknyhetsbrevet Implicator.
Flygmyndigheten FAA tvingades införa ett nationellt flygstopp efter att en nyinstallerad Juniper-router översvämmat nätverket i Arkansas med anslutningsförfrågningar. Analyshuset Bernstein beräknar att stoppet kostade flygbolagen 345 miljoner dollar.
Kort därefter slogs över 80 procent av Microsofts nätverksservrar ut av en dold mjukvarubugg från juli. Även storbanken JPMorgan Chase, Apple, United Airlines och säkerhetsmyndigheten NSA:s interna nätverk NSANet gick ner.
Mitt i oron klev försvarsbolaget Andurils medgrundare Palmer Luckey upp på scenen under New York Times DealBook Summit den 18 november, skriver Techradar.
USA:s vicepresident JD Vance hade bara en halvtimme tidigare ställt in sitt framträdande på konferensen för att sitta i krismöten i Washington om haverierna, uppger Newsweek.
”Det är dags att börja springa”, sa Luckey i samtal med moderatorn Andrew Ross Sorkin.
Han pekar på ett farligt glapp. Avancerad AI låter angripare bygga skadlig kod i en takt som föråldrad infrastruktur omöjligen hinner möta. På sikt gynnar AI försvararna, men bara om företagen ökar farten rejält.
Vita huset avvisar misstankar om hackerattack
Haverierna har utlöst hamstringsvågor av vatten och elverk hos amerikanska Costco samt rykten på nätet om en koordinerad cyberattack från främmande makt, skriver Implicator. Vita huset slår dock ifrån sig.
”Vi har noll bevis eller anledning att tro att någon av dessa isolerade händelser har något att göra med illasinnade aktörer, cyberhackare eller en annan nation”, sa utrikesminister Marco Rubio till nyhetsbyrån AP under en resa i Manila.
Underrättelsechefen Jay Clayton betonade i kongressförhör och i intervjuer med CNBC och Fox Business att felen beror på rutinunderhåll och mjukvarupatchar, rapporterar Good Morning America.
AI-jakten på buggar pressar gamla system
Enligt Clayton kraschade NSA:s nätverk efter en uppdatering mot så kallade PHP2Shell-sårbarheter, buggar som forskare hos OpenAI, Wiz och Calif tidigare hittat med AI-verktyg.
Senatorn Mark Warner, vice ordförande i senatens underrättelseutskott, menar att AI numera avslöjar säkerhetsbrister i rasande fart.
Pressen att täppa till hålen direkt tvingar bolag och myndigheter att rulla ut mängder av uppdateringar samtidigt i system som aldrig byggdes för den takten.
”Komplexa system kraschar av tråkiga anledningar långt oftare än på grund av en motståndare”, säger säkerhetsforskaren Christiaan Beek på Rapid7 till Implicator.
”Systemen vi förlitar oss på är så sköra att vi kan sänka dem själva utan några angripare.”
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