Ryanair har i tysthet ändrat sina regler, vilket påverkar miljontals resenärer. Det handlar om sittplatser på bolagets flygningar.
Ryanairs nya drag: Betala mer – eller ta det som blir över
Ryanair har ändrat sitt system för tilldelning av sittplatser på sina flygningar. Det gjorde bolaget i slutet av oktober.
Nu kan den som inte köpt en sittplats checka in tre dygn före avgång, i stället för ett dygn som tidigare.
Haken? Tidigare kunde man chansa på en gratisplats, se var man hamnade och sedan betala för att byta om man inte var nöjd.
Nu får resenären hos Ryanair veta var man ska sitta först 3-4 timmar före avgång och då är möjligheterna att byta plats naturligtvis betydligt mer begränsade.
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Vill att fler ska betala i förstaläget
Det gör, hoppas Ryanair, att den som inte vill tillbringa resan inklämd mellan två främmande människor, ska få en större lust att betala för en bestämd plats redan från början.
Ryanair motiverar förändringarna med att bolaget under sommaren fick klagomål från kunder som ville köpa specifika sittplatser, men upptäckte att platserna redan tilldelats andra resenärer gratis, skriver Irish Times.
En talesperson för Ryanair säger där att de passagerare som väljer en gratis, slumpmässigt tilldelad sittplats ”uppenbarligen” inte bryr sig om var de sitter.
Inte första bråket kring sittplatser
Det är andra gången i år Ryanair är i blåsväder för sin sittplatspolicy. I juni inledde Storbritanniens konkurrensmyndighet en utredning av flygbolagets krav på att föräldrar ska betala för att få sitta bredvid sina barn.
Då backade Ryanair efter två veckor och skapade ett kostnadsfritt alternativ, som kommer med upplysningen att barnfamiljer som inte betalar med största säkerhet hamnar långt bak i planet.
Tillsynsmyndigheterna försöker kväva innovation och framsteg, skrev Ryanair då i ett pressmeddelande.
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30 procent av intäkterna
För lågprisbolaget handlar det här om stora pengar. Ryanair tjänar mycket på olika former av extratjänster.
Under det senaste halvåret drog bolaget in drygt tre miljarder euro på bland annat bagage och sittplats-reservationer. Det utgör cirka 30 procent av Ryanairs samlade intäkter.
För åtta år sedan, 2018, lät Storbritanniens luftfartsmyndighet undersöka hur ofta flygpassagerare som inte betalat för platsreservation hamnade åtskilda från sina resesällskap, skriver Sydsvenskan.
Ryanair hamnade i botten av den listan. 35 procent uppgav att de blivit placerade åtskilda från sina medresenärer. Motsvarande siffra för Emirates var 22 procent och för Virgin Atlantic 18 procent.
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Alla fick ”slumpmässiga” mittplatser
Året innan, 2017, hade BBC:s konsumentprogram Watchdog undersökt saken. Fyra medarbetare reste med Ryanair vid fyra olika tillfällen utan att betala för sina sittplatser.
Ingen fick sitta vid ett fönster, ingen fick sitta vid gången, samtliga 16 tilldelades mittplatser på sina flygningar.
BBC gav statistikern Jennifer Rogers i uppdrag att räkna ut hur stor eller liten sannolikheten var att BBC:s testpersoner skulle ha fått sina 16 mittplatser genom en platsfördelning som verkligen var slumpmässig.
Svaret? Sannolikheten var en på 540 miljoner.
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