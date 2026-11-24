Inte första bråket kring sittplatser

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Det är andra gången i år Ryanair är i blåsväder för sin sittplatspolicy. I juni inledde Storbritanniens konkurrensmyndighet en utredning av flygbolagets krav på att föräldrar ska betala för att få sitta bredvid sina barn.

Då backade Ryanair efter två veckor och skapade ett kostnadsfritt alternativ, som kommer med upplysningen att barnfamiljer som inte betalar med största säkerhet hamnar långt bak i planet.

Tillsynsmyndigheterna försöker kväva innovation och framsteg, skrev Ryanair då i ett pressmeddelande.

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30 procent av intäkterna

För lågprisbolaget handlar det här om stora pengar. Ryanair tjänar mycket på olika former av extratjänster.

Under det senaste halvåret drog bolaget in drygt tre miljarder euro på bland annat bagage och sittplats-reservationer. Det utgör cirka 30 procent av Ryanairs samlade intäkter.

För åtta år sedan, 2018, lät Storbritanniens luftfartsmyndighet undersöka hur ofta flygpassagerare som inte betalat för platsreservation hamnade åtskilda från sina resesällskap, skriver Sydsvenskan.

Ryanair hamnade i botten av den listan. 35 procent uppgav att de blivit placerade åtskilda från sina medresenärer. Motsvarande siffra för Emirates var 22 procent och för Virgin Atlantic 18 procent.

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Michael O´Learys Ryanair ändrade sina regler i slutet av oktober, vilket påverkar miljontals resenärer. Det gäller avgifter för sittplatser. (Foto: Ole Berg-Rusten /NTB-TT)

Alla fick ”slumpmässiga” mittplatser

Året innan, 2017, hade BBC:s konsumentprogram Watchdog undersökt saken. Fyra medarbetare reste med Ryanair vid fyra olika tillfällen utan att betala för sina sittplatser.

Ingen fick sitta vid ett fönster, ingen fick sitta vid gången, samtliga 16 tilldelades mittplatser på sina flygningar.

BBC gav statistikern Jennifer Rogers i uppdrag att räkna ut hur stor eller liten sannolikheten var att BBC:s testpersoner skulle ha fått sina 16 mittplatser genom en platsfördelning som verkligen var slumpmässig.

Svaret? Sannolikheten var en på 540 miljoner.

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