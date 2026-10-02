AI kommer inte döda oss – men den kan kosta chefen jobbet

Rubrikerna blir chefens ursäkt

Alla som varnar har en tes, och nästan alla har något att vinna. Anthropic varnar för undergången och förbereder samtidigt en notering som kan bli historiens största.

Bank of Englands chef Andrew Bailey varnar i sin tur för att alla är prissatta som vinnare, vilket är en betydligt mer jordnära risk.

Läser man bara rubrikerna ligger slutsatsen nära till hands. Är tekniken farlig, vänta. Är den en bluff, vänta ännu längre. ”Väntar och ser”, skrev en av er. ”Det är inte bra att vara först.”

Vi i medierna har levererat ursäkterna, och jag sitter själv i den kedjan.

Tre av 400 läsare nämnde undergången

Samtidigt frågade vi er läsare hur långt era företag har kommit med AI. Undersökningen är inte vetenskaplig, men över 400 personer har svarat och tre av fyra är ägare, styrelseledamöter eller vd.

Tre nämnde undergången. En skrev ”se Terminator”. En annan skrev: ”Men ge det 5-7 år. Vi behöver också se till att mänskligheten inte går förintas under den tiden.” Ni andra skrev om tempot och jobben.

Drygt tre av fyra använder AI. Färre än var femte kan visa vad det ger i kronor. ”Vi gör mer på mindre tid, högre burn rate men inte högre intäkter”, skrev en av er. En annan förklarade varför: ”många förstår inte att processer måste designas om för AI, det är inte bara ett tillägg man kan göra i efterhand.”

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En medarbetare kan skriva snabbare med AI. Att arbetet ska göras på ett annat sätt kan bara ledningen bestämma.

Stockholmsbolaget AI-BOB flyttade över 1 000 arbetstimmar från regelgranskning till design hos arkitektbyrån OMA i Nederländerna.

Det gick, enligt medgrundaren Petter Wallberg, eftersom OMA tar betalt per kvadratmeter. I Sverige säljs timmar, så den som jobbar snabbare fakturerar mindre. Det som saknas här är en affärsmodell som belönar tempot.

Ledningen ser hälften så många problem

Kompetens är det hinder flest av er anger. Men titta på vem som ser problemen. Chefer och specialister säger dubbelt så ofta som vd:ar och ägare att målen är otydliga, 34 procent mot 16.

Att ingen äger AI-frågan säger 27 procent av cheferna, mot 14 procent av vd:arna och ägarna. Skillnaden finns kvar även i bolag av samma storlek.

”Våga testa. Släpp fritt. Men ledning måste förstå det först”, skrev en av er.

Under tiden har medarbetarna börjat själva. I bolag med fler än tio anställda vet eller misstänker 56 procent att AI används med verktyg som ingen har godkänt.

Den som oroar sig för att AI ska ta över världen kan börja med marknadsavdelningens ChatGPT.

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Den skarpaste frågan gällde juniorerna: ”Vi ser en viss risk för att bli för fega med rekrytering av juniora resurser som ska kunna läras upp som de experter som ska driva AI-processer.” Den frågan har jag inte hört någon AI-vd ställa.

I bolag med 10 till 250 anställda kan var fjärde visa effekt i kronor, ungefär dubbelt så många som i de minsta och de största.

I ett mellanbolag ser vd:n direkt när en konsultfaktura försvinner, gissar jag. Bara 12 procent anger motstånd som hinder, så viljan finns.

I förra krönikan skrev jag om fabrikerna som fick elmotorer men behövde trettio år för att förstå att hela golvet skulle byggas om.

I många bolag har AI lämnats till en projektgrupp som ska återkomma med en rapport. Där hänger drivaxeln kvar i taket. Jag har varit med om en del skiften i mediebranschen, men inget som har ställt så höga krav på den som sitter högst upp.

Ett snyggt cv och ingen erfarenhet

En av er hade anställt någon med ett föredömligt cv och personligt brev. När personen sedan skulle skriva egna rapporter var nivån en helt annan. Ansökan var skriven av AI. ”Min tanke: är AI kanske fördummande?”

Maskinen kan skriva ditt cv, men inte ge dig erfarenheten bakom det. Den som anställer i dag måste förstå verktyget tillräckligt väl för att se skillnad. Annars anställer man maskinen och betalar människolön.

Levin skriver att den verkliga oron gäller genvägarna förbi det arbete som formar oss. Den risken syns om några år, när en årskull aldrig fick lära sig jobbet.

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Han avslutar sin text med en mening som har följt mig hela veckan. Hans kommentar till alla domedagsrubriker var:

Om vi ska utrotas får vi nog göra det själva.

Jag tror inte att AI kommer att utplåna mänskligheten. Däremot tror jag att den kommer att utplåna en hel del personer ledningsgrupper, och att de i så fall får skylla sig själva.

Det blir chefer som läste domedagsrubrikerna, kände sig lugnade av att ingen visste något säkert och bestämde sig för att vänta lite till.

För tre år sedan provade jag första gången ett AI-verktyg och tyckte att det var stökigt. I dag läser det tusen artiklar åt mig innan jag har druckit upp morgonkaffet.

Tekniken har blivit bättre, men det är inte hela förklaringen. Jag var tvungen att sätta mig ner och lära mig den själv, för det gick inte att delegera hur min egen redaktion ska arbeta.

Det skulle jag vilja säga till varje vd som läser det här. Ni behöver inte ta ställning till om Hubinger eller Huang har rätt om mänsklighetens framtid. Det vet ingen.

Ni behöver veta vad som händer i ert eget bolag på måndag, och det kan ingen tala om för er.

Trevlig helg.

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