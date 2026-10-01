Fler konkurser – högsta septembersiffran på 32 år

798 aktiebolag gick i konkurs i september, två procent fler än samma månad i fjol. Ovanligt många större bolag gick omkull, 1 877 anställda berördes, enligt kreditupplysningsföretaget.

”Det som sticker ut är att ovanligt många stora bolag har gått i konkurs, samtidigt som vi också får gå tillbaka till 1994 för att hitta en septembermånad med fler konkurser”, säger Credit Safes vd Henrik Jacobsson i ett pressmeddelande.

Hittills i år har 6 910 aktiebolag gått i konkurs, jämfört med 7 338 under samma period förra året.