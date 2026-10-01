798 aktiebolag gick i konkurs i september, två procent fler än samma månad i fjol. Ovanligt många större bolag gick omkull, 1 877 anställda berördes, enligt kreditupplysningsföretaget.
Fler konkurser – högsta septembersiffran på 32 år
Efter en tid med fallande konkurser skedde en vändning förra månaden. Men även om ökningen var liten var det den högsta septembersiffran sedan 1994, enligt Credit Safe.
798 aktiebolag gick i konkurs i september, två procent fler än samma månad i fjol. Ovanligt många större bolag gick omkull, 1 877 anställda berördes, enligt kreditupplysningsföretaget.
”Det som sticker ut är att ovanligt många stora bolag har gått i konkurs, samtidigt som vi också får gå tillbaka till 1994 för att hitta en septembermånad med fler konkurser”, säger Credit Safes vd Henrik Jacobsson i ett pressmeddelande.
Hittills i år har 6 910 aktiebolag gått i konkurs, jämfört med 7 338 under samma period förra året.