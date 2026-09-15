Bill Gates: USA och Kina måste gå ihop för att stoppa AI-problemen

Lyfter fram sjukvården

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Hans stiftelse har meddelat att den planerar att investera minst en miljard dollar under de kommande två åren för att bredda tillgången till AI.

Satsningen är en del av stiftelsens tidigare annonserade planer på att spendera omkring nio miljarder dollar om året.

Pengarna ska gå till projekt inom bland annat utbildning, sjukvård och jordbruk. Stiftelsen vill också bidra till att bygga upp de dataunderlag som AI-systemen behöver.

Ett mål är att stora språkmodeller ska fungera på alla språk som människor talar, inte bara på de största världsspråken.

Gates lyfter särskilt fram sjukvården som ett område där AI kan få stor betydelse. Tekniken kan bland annat hjälpa vårdpersonal i områden med begränsade resurser och bidra till utvecklingen av nya läkemedel och vacciner.

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”Lite som utomjordisk intelligens”

För att möjligheterna ska kunna utnyttjas och riskerna begränsas krävs dock internationellt samarbete, anser Gates.

”Det finns alla möjliga filmer där utomjordingar kommer, och magiskt nog kommer USA och Kina och alla samman för att lösa problemet. AI är lite som den här utomjordiska intelligensen. Den är här, och vi borde göra som den visas i de filmerna”, säger han.

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Gates säger också att hans kopplingar till den avlidne sexbrottslingen Jeffrey Epstein inte har orsakat någon större skada för hans eller stiftelsens anseende.

Gates, som inte är anklagad för något brott, har sagt att han ångrar relationen. En extern granskning av stiftelsen fann inga betalningar till Epstein eller något deltagande i kriminell verksamhet.

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