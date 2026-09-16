Bara 2 procent ser effekten av AI – nu vill vi höra dig

Kapitalet svarade på sitt sätt

Halvledarindexet i Philadelphia föll 6 procent på måndagen och Nvidia backade 3,5 procent. Capital Economics räknar med att S&P 500 toppar vid årsskiftet och sedan faller 21 procent.

Frågan för en svensk styrelse är inte om bubblan spricker, utan vad bolaget har byggt om den gör det.

Toppen i EU, botten på avkastning

Sverige ligger trea i EU. 35 procent av företagen använde AI 2025, mot 20 procent i EU-snittet. Bland bolag med minst 250 anställda är andelen 72 procent.

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Så långt hissen. Sedan kommer dissen. I PwC:s CFO Survey uppger sex av tio svenska finanschefer att de har stort förtroende för AI i nyckelprocesser.

Bara 7 procent ser effekt på intäkterna och 2 procent på lönsamheten. BCG:s mätning från i mars ger samma bild. Tre procent av svenska bolag får minst fem gånger pengarna tillbaka. Danmark ligger på fem.

Dun & Bradstreets AI-index för andra kvartalet placerar Sverige 26 procent under det globala snittet på att ta AI från pilot till drift. I ROI-indexet ligger Sverige på 40,2 mot 50,3 globalt.

Licenser i stället för omställning

Skillnaden mellan Norden och världen syns i budgeten. Nordiska bolag lägger 40 till 50 procent av AI-pengarna på färdiga produktivitetsverktyg.

Globala konkurrenter lägger 8 till 11 procent. Det är inköp som ersätter förändring, inte en investeringsmiss.

Samtidigt stiger kostnaden

Betalplattformen Ramp ser att företagens AI-utgifter ökat trettonfalt på ett år, drivet av agenter och resonemangsmodeller. I London vill en tankesmedja redan beskatta AI som ersätter arbetskraft.

Vem som betalar, vem som äger risken och vem som ansvarar när agenten gör fel är numera styrelsefrågor.

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Det här vill vi veta

Var står ditt bolag? Testar ni, eller är AI i drift? Vad hindrar er, kompetens, kostnad, regelverk eller att ingen i ledningen äger frågan? Vad har tekniken faktiskt gett, i timmar, kronor eller kvalitet?

Och hur ser du på att branschens egna chefer vill bromsa, ansvar eller ridå?

Tre frågor till dig eller ditt bolags ledning:

Ligger AI på agendan som risk- och investeringsfråga, eller bara som it-fråga? Kan er CFO sätta en siffra på vad AI gett? Vem ansvarar när en AI-agent fattar fel beslut?

Svaren säger mer om bolaget än årsredovisningen. Svara här på undersökningen.

Åtta frågor, resultatet publiceras löpande med start nästa vecka

Undersökningen tar under två minuter.

Svaren är anonyma och redovisas per roll, bolagsstorlek och bransch.

Resultatet publiceras på Realtid och Dagens PS med start den 22 september



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