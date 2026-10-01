Centralbankschefens AI-varning: Kan utlösa chock på finansmarknaden

”Alla är just nu prissatta som vinnare”, säger Bailey till BBC. Men historien visar att alla bolag inte kan bli vinnare.

Som exempel lyfter han interneteran Netscape som var marknadsledare inom sök på internet innan Google tog över. Netscape finns inte längre.

Miljarderna strömmar in

Varningen kommer efter en period där enorma summor har strömmat in i AI-sektorn. Nvidia är i dag världens högst värderade börsbolag med ett börsvärde på omkring 5 500 miljarder dollar. Techjättarna Alphabet, Meta, Microsoft och Amazon investerar dessutom hundratals miljarder dollar i AI.

Även de privata AI-bolagen Anthropic och OpenAI förbereder börsnoteringar. Det kan innebära ytterligare mycket stora kapitalflöden till sektorn.

”Det finns en stor, mycket stor, mängd investeringar som går in i den här sektorn nu”, säger Bailey, som samtidigt betonar att tekniken har potential att stärka den ekonomiska tillväxten.

Men centralbankschefen utesluter inte en kraftig korrigering.

”Man skulle kunna få se en korrigering av tillgångspriserna vid någon tidpunkt”, säger han till rapporterar BBC.