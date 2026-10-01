AI-boomen har lyft börsvärden och investeringar till svindlande nivåer. Nu varnar Bank of Englands chef Andrew Bailey för att de skyhöga förväntningarna kan utlösa en kraftig korrigering och chocka finansmarknaden.
Centralbankschefens AI-varning: Kan utlösa chock på finansmarknaden
Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens innebär både stora möjligheter och betydande risker för ekonomin.
Bank of Englands chef Andrew Bailey varnar nu för att de enorma investeringarna i sektorn kan få konsekvenser för finansmarknaden om de högt ställda förväntningarna inte infrias.
”Alla är just nu prissatta som vinnare”, säger Bailey till BBC. Men historien visar att alla bolag inte kan bli vinnare.
Som exempel lyfter han interneteran Netscape som var marknadsledare inom sök på internet innan Google tog över. Netscape finns inte längre.
Miljarderna strömmar in
Varningen kommer efter en period där enorma summor har strömmat in i AI-sektorn. Nvidia är i dag världens högst värderade börsbolag med ett börsvärde på omkring 5 500 miljarder dollar. Techjättarna Alphabet, Meta, Microsoft och Amazon investerar dessutom hundratals miljarder dollar i AI.
Även de privata AI-bolagen Anthropic och OpenAI förbereder börsnoteringar. Det kan innebära ytterligare mycket stora kapitalflöden till sektorn.
”Det finns en stor, mycket stor, mängd investeringar som går in i den här sektorn nu”, säger Bailey, som samtidigt betonar att tekniken har potential att stärka den ekonomiska tillväxten.
Men centralbankschefen utesluter inte en kraftig korrigering.
”Man skulle kunna få se en korrigering av tillgångspriserna vid någon tidpunkt”, säger han till rapporterar BBC.
AI-rallyt skapar koncentrationsrisk
Bank of England har tidigare pekat på att AI-bolagens kraftiga kursuppgångar innebär en ökad koncentrationsrisk på de globala aktiemarknaderna. AI-bolag står nu för omkring hälften av börsvärdet i S&P 500, enligt centralbanken, jämfört med omkring en fjärdedel 2022.
Det innebär att en omvärdering av AI-sektorn kan få större konsekvenser än ett vanligt kursfall i en enskild bransch.
Centralbanken konstaterar också att AI-investeringarna i allt högre grad finansieras genom lån. Om ett negativt scenario leder till förluster eller försämrad betalningsförmåga kan det påverka finansieringsvillkoren bredare.
Bailey betonar därför behovet av att finanssystemet är motståndskraftigt när marknadschocker kommer.
Bank of England har samtidigt konstaterat att en besvikelse kring AI:s ekonomiska och kommersiella effekter kan slå mot investeringar, aktiekurser och i förlängningen hushållens och företagens ekonomi.
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