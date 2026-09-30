På spåret? Inte de här tågen. De köptes för 170 miljoner kronor 2019. Sedan dess har de samlat damm. Nu kan de säljas.
Köpte fem tåg för 170 miljoner – säljs efter en provtur
Om du skulle se en annons en bil till salu, sju år gammal men utan att ha gått en mil, skulle du antagligen bli intresserad – men fundersam.
Nu kan det komma en sådan, men om tåg och fem till antalet. Inlandsbanans fem nya tåg har fortfarande inte använts i trafik.
Tågen köptes 2019, sedan Inlandsbanan AB i samarbete med Region Jämtland Härjedalen och Region Dalarna, testkört med persontrafik.
Nu ser det ändå inte ut att bli någon upphandlad persontrafik längs Inlandsbanan. Då kan det bli aktuell att hyra ut eller sälja de fem tågen – alla i ”mint condition”.
Comeback efter 60 år: Här blir det järnväg igen. Dagens PS
Kostade 170 miljoner i inköp
För den som funderar på att slå till kan vi berätta att tågen kostat 170 miljoner kronor i inköp och att de sedan anpassats för att fungera längs den långa järnvägssträcka som är norra delen av Inlandsbanan, från Mora till Gällivare.
Förresten, säger vi att de inte körts alls är det en liten överdrift – men bara en liten. Sommaren 23019 gjordes en uppvisningsresa på sträckan Mora-Östersund med ett tåg, men i övrigt har de stått och samlat damm.
Innan de kom till Sverige satt tågen fast i Polen. När de flyttats till Sverige parkerades de på ett stickspår i Brunflo. Där står de fortfarande.
”Vi har funderat på olika ekonomiska lösningar för tågen”, säger Inlandsbanan AB:s vd Otto Nilsson hos SVT.
”Väljer snygga resväskor”: Tusentals stölder anmälda. Dagens PS
”Det är upp till regionerna”
Nilsson påpekar att bolaget självt inte kan driva kollektivtrafik utan att det är upp till regionerna att besluta om och driva trafiken.
”Vi vill få dem i trafik och försöker hitta sätt att få i gång dem”, säger Nilsson och det verkar ju rimligt.
”Men går inte det kan det bli aktuellt att hyra ut dem eller i slutänden sälja dem”, suckar han uppgivet.
Någon försäljning är inte planerad i nuläget men Otto Nilsson säger att man är öppen för det och då i första hand till något bolag i Europa.
Stoppar cyklar på tåg: ”Köp en extra och ställ vid stationen”. Dagens PS
”Ser inga förutsättningar”
Region Jämtland Härjedalen säger sig just nu inte se några förutsättningar för persontrafik längs Inlandsbanan och tror det kommer att dröja innan det blir aktuellt.
Frågan varför man i så fall köpt tåg för 170 miljoner kronor är tills vidare obesvarad.
Jenny Sellsve, socialdemokrat och ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen, säger att man ändå ser positivt på möjligheten till persontrafik på sträckan och planerna på en upprustning av Inlandsbanan.
”Vi är beredda ifall förutsättningarna finns”, säger Sellsve hos SVT. Det är ju bra. Och tåg har de ju, Sedan sju år.