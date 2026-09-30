Köpte fem tåg för 170 miljoner – säljs efter en provtur

Tågen köptes 2019, sedan Inlandsbanan AB i samarbete med Region Jämtland Härjedalen och Region Dalarna, testkört med persontrafik.

Nu ser det ändå inte ut att bli någon upphandlad persontrafik längs Inlandsbanan. Då kan det bli aktuell att hyra ut eller sälja de fem tågen – alla i ”mint condition”.

Comeback efter 60 år: Här blir det järnväg igen. Dagens PS

Kostade 170 miljoner i inköp

För den som funderar på att slå till kan vi berätta att tågen kostat 170 miljoner kronor i inköp och att de sedan anpassats för att fungera längs den långa järnvägssträcka som är norra delen av Inlandsbanan, från Mora till Gällivare.

Förresten, säger vi att de inte körts alls är det en liten överdrift – men bara en liten. Sommaren 23019 gjordes en uppvisningsresa på sträckan Mora-Östersund med ett tåg, men i övrigt har de stått och samlat damm.

Innan de kom till Sverige satt tågen fast i Polen. När de flyttats till Sverige parkerades de på ett stickspår i Brunflo. Där står de fortfarande.

”Vi har funderat på olika ekonomiska lösningar för tågen”, säger Inlandsbanan AB:s vd Otto Nilsson hos SVT.

”Väljer snygga resväskor”: Tusentals stölder anmälda. Dagens PS