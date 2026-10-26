AI-jättarnas köprusch av kretskort slår ut europeisk industri

Produktionsstopp i bilindustrin och försvaret

Moderna fordon är i desperat behov av dessa nödvändiga komponenter. I en enda elbil monteras omkring 150 kretskort och om dessa saknas stannar hela produktionen av fordon upp i värsta scenariot. Samma sak gäller maskinindustrin och flyget samt driften av drönare i Ukraina.

Tyska underleverantörer skickar nu hela delegationer till Asien enbart för att säkra tillgången på kretskort, vilket ger inköparna huvudvärk. Utvecklingen drivs på av den explosionsartade tillväxten inom AI. Datorer för artificiell intelligens kräver extremt exakta och högkvalitativa kretskort som kan ha över 100 lager av material till skillnad från tidigare 30 lager.

Detta leder till att tillverkarna förbrukar mer än 20 gånger så mycket råmaterial för samma yta, vilket driver upp priserna dramatiskt på världsmarknaden.

Kina dominerar och Europa tappar terräng

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Kina har under många år målmedvetet stöttat sin tillverkningsindustri medan Europa har stått bredvid och tittat på. Europas marknadsandel har rasat från 20 procent till blygsamma 2 procent sedan början på millenniet och trenden pekar fortsatt nedåt. Europeiska köpare tvingas nu konkurrera direkt med jättar som Nvidia som köper upp åratal av produktion i Asien i ett enda svep.

De kinesiska fabrikerna kör på högvarv och prioriterar de mest lönsamma storbeställningarna från techbolagen. Därmed blir det minimalt med kapacitet över för inhemska europeiska biltillverkare och industriella köpare. Priserna på det grundläggande råmaterialet FR-4, som består av glasfiber och epoxiharts, har skjutit i höjden och leveranstiderna har mångdubblats på mycket kort tid.

Skenande prisnivåer skapar extrem osäkerhet

Situationen präglas av stor osäkerhet där leverantörerna knappt kan ge bindande priser längre. Priset kan stiga med upp till 50 procent mellan beställning och leverans och förskottsbetalning har blivit standard i leveranskedjan. Priset per kvadratdecimeter har stigit från 30 till 50 cent till uppemot en och en halv euro, vilket innebär en tredubbling eller mer.

Tillgänglighet har blivit viktigare än priset

Experter räknar inte med någon snar förbättring eftersom uppbyggnaden av nya fabriker försenas av långa leveranstider för maskiner. Företag tvingas nu bygga upp stora lager av kretskort för att alls kunna hålla igång verksamheten. En enda kund riskerar att förlora 100 miljoner euro i omsättning om inte leveranserna anländer i tid.

Sonja Wiedemann, som är chef för Sensor-Technik Wiedemann, sätter fingret på det krassa affärsläget med konstaterandet i Handelsblatt att ”tillgänglighet är viktigare än priset”.