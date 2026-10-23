KO slår till igen: Nu får Coca-Cola-flaskorna sluta snacka

Stryker ”igen” för att bli korrekt

Vidare ska man ersätta uppmaningar som “Återvinn mig igen” med “Återvinn mig”, så att konsumenter inte får intrycket att flaskan redan har återvunnits innan köpet och kan bli en ny flaska.

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Dessutom ska Coca-Cola och övriga se till att etikett och marknadsföring som helhet inte vilseleder om plastflaskors miljönytta, till exempel genom att kombinera dem med andra gröna påståenden eller symboler.

Fjärde och sista punkten är att säkerställa att digital marknadsföring på egna webbplatser och i sociala medier speglar löftena.

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Fanta på bandet hos Coca-Cola i Jordbro. Dryckesjätten lovar nu att byta information på flaskorna sedan KO och EU påpekat fel i marknadsföringen. (Foto: Karin Wesslén /TT)

Gemensam insats inom EU

Den europeiska konsumentorganisationen BEUC var först med att uppmärksamma bristerna.

Det ledde i sin tur till att EU:s konsumentskyddsmyndigheter med stöd av EU-kommissionen tog beslutet att inleda en EU-gemensam insats.

Nationella konsumentskyddsmyndigheter kommer nu att övervaka att åtagandena följs och kan vidta tillsynsåtgärder om företagen inte efterlever dem.

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