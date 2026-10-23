”Jag är en flaska gjord av 100 % återvunnen plast”, har flaskorna förklarat. Nu är det färdigsnackat. Det är KO som tystar dryckesjätten.
KO slår till igen: Nu får Coca-Cola-flaskorna sluta snacka
Coca-Cola, Nestlé och Danone har tagits i örat av både EU-kommissionen, Konsumentverket, nätverket för konsumentskyddssamarbete och andra.
Nu lovar de tre jättarna att ändra den information som förekommer på deras plastflaskor, så att konsumenter i framtiden får en korrekt och tydlig information om flaskornas egenskaper, när det gäller återvinning.
EU-kommissionen, nätverket för konsumentskyddssamarbete CPC under ledning av svenska Konsumentverket och ungerska motsvarigheten, har fört en dialog med bolagen. Det har lett till det här löftet.
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Ska bättra sig i fyra delar
På fyra områden har de tre giganterna lovat bot och bättring och framför alltmer konkreta sanningar.
Den första punkten är att företagen åtagit sig att ersätta påståenden som “Jag är en flaska gjord av 100 % återvunnen plast” med “Den här flaskan är 100 % återvunnen. Exklusive kork och etikett”.
Det gör att informationen om sammansättning och återvinningsegenskaper blir korrekt, påpekar Konsumentverket i ett pressmeddelande.
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Stryker ”igen” för att bli korrekt
Vidare ska man ersätta uppmaningar som “Återvinn mig igen” med “Återvinn mig”, så att konsumenter inte får intrycket att flaskan redan har återvunnits innan köpet och kan bli en ny flaska.
Dessutom ska Coca-Cola och övriga se till att etikett och marknadsföring som helhet inte vilseleder om plastflaskors miljönytta, till exempel genom att kombinera dem med andra gröna påståenden eller symboler.
Fjärde och sista punkten är att säkerställa att digital marknadsföring på egna webbplatser och i sociala medier speglar löftena.
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Gemensam insats inom EU
Den europeiska konsumentorganisationen BEUC var först med att uppmärksamma bristerna.
Det ledde i sin tur till att EU:s konsumentskyddsmyndigheter med stöd av EU-kommissionen tog beslutet att inleda en EU-gemensam insats.
Nationella konsumentskyddsmyndigheter kommer nu att övervaka att åtagandena följs och kan vidta tillsynsåtgärder om företagen inte efterlever dem.
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