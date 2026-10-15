Chipraset är redan här – men hur djupt blir det denna gång?

Konsoliderad marknad

Tillfälligt hack i kurvan eller början på en historisk krasch? Det återstår att se.

Men enligt The Economist finns det flera skäl till att nästa halvledarkris inte behöver bli lika dramatisk som tidigare.

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Det första är att halvledarindustrin har koncentrerats till betydligt färre tillverkare. I början av 2000-talet kunde omkring 25 bolag producera de mest avancerade processorerna. I dag är de fyra, och TSMC tillverkar nästan alla chip i det absoluta toppskiktet.

Även marknaden för avancerade minneschip har konsoliderats. Av de omkring 20 företag som tillverkade sådana chip 1990 återstår i praktiken tre dominerande aktörer: Samsung, SK Hynix och Micron.

Investeringarna är enorma, men skulderna mindre

TSMC väntas investera omkring 62 miljarder dollar i år, motsvarande mer än en och en halv gång bolagets investeringar 2025. Nästa år räknar analytikerna med omkring 76 miljarder dollar.

Trots summorna är investeringarna förhållandevis hanterbara i relation till bolagens intäkter och kassaflöden, skriver The Economist. TSMC:s investeringar väntas motsvara 36 procent av omsättningen i år, jämfört med 44 procent 2023.

En viktig skillnad mot många andra investeringsboomar är att utbyggnaden till stor del finansieras med pengar som bolagen själva genererar, snarare än med lån. Tillverkarnas skulder framstår därför som begränsade i förhållande till deras växande kassor.

Det minskar risken för att en nedgång omedelbart ska utlösa en finansiell kris.

Kunderna får ta en del av smällen

Den kanske viktigaste förändringen enligt The Economist finns i avtalen mellan tillverkarna och deras kunder.

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När efterfrågan tidigare vek kunde köparna sluta beställa minneschip, vilket snabbt pressade priserna. I dag är kapaciteten mer begränsad och leverantörerna färre. Kunderna tvingas därför säkra leveranser flera år i förväg och acceptera tuffare villkor.

Nvidia har exempelvis åtagit sig att säkra leveranser och komponenter för mer än 250 miljarder dollar fram till januari 2029. Minnestillverkaren Micron uppgav i september att så kallade take-or-pay-avtal hade låst 35 procent av bolagets intäkter fram till 2030. Avtalen omfattade åtaganden på 32 miljarder dollar, varav merparten bestod av kontanta förskottsbetalningar.

Chipbolagen har större marknadsmakt, starkare kassaflöden och mer långsiktiga kundavtal än vid tidigare nedgångar. Men om AI-investeringarna bromsar in kan priserna ändå falla, vinsterna krympa och aktiekurserna rasa. Men den här gången har bolagen säkrat att det är fler än de som får betala kalaset.

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