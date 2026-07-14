Den växande AI-industrin pressar upp priserna på elektronik. iPads, spelkonsoler och bärbara datorer blir allt dyrare – och experter ser ingen snabb lösning.
Din elektronik blir dyrare – AI driver upp priserna på minne
Priserna på produkter som iPads, MacBooks, Nintendo Switch och andra elektronikprylar stiger när AI-industrin slukar allt större mängder avancerade minneskretsar.
Bakom utvecklingen ligger den kraftiga utbyggnaden av AI-datacenter, som kräver stora mängder högpresterande minne för att snabbt kunna bearbeta enorma datamängder. Efterfrågan har blivit så stor att tillverkare som Micron, Samsung och SK Hynix inte kan producera tillräckligt med minne för både datacenter och konsumentelektronik.
Mikrochipbolagen går superstarkt, Samsung och SK Hynix är exempelvis upp 120 respektive 190 procent i år, som Dagens PS rapporterat om.
Men för bolagens kunder blir effekten dyrare leveranskedjor, som i sin tur leder till dyrare produkter för konsumenterna. Resultatet är en global brist som pressar upp priserna på allt från surfplattor och bärbara datorer till spelkonsoler.
Flera populära produkter har blivit dyrare
Prisökningarna märks redan på flera stora teknikprodukter. Bland annat har Apple höjt priserna på vissa iPad- och MacBook-modeller, samtidigt som Nintendo Switch 2, PlayStation 5 och Valve Steam Deck blivit dyrare på flera marknader. Microsoft har dessutom aviserat prishöjningar för Xbox under augusti.
Enligt analysföretaget IDC väntas de högre priserna slå mot försäljningen av elektronik, rapporterar CNN. Leveranserna av datorer väntas minska med drygt 11 procent under 2026, samtidigt som smartphonemarknaden spås få sitt största årliga tapp hittills.
Däremot väntas produkter som smartklockor och trådlösa hörlurar påverkas betydligt mindre eftersom de använder mindre mängder minneskretsar.
Brist på elektronik i flera år
Någon snabb lösning ser inte ut att finnas.Att bygga nya fabriker för avancerade halvledare är en komplicerad process som tar flera år, och bristen på minne väntas bestå åtminstone till 2028.
Även när ny produktionskapacitet kommer på plats är det inte säkert att priserna återgår till tidigare nivåer.
”Den största prisökningen har redan skett, men priserna kommer sannolikt att fortsätta stiga, om än i långsammare takt”, säger IDC-analytikern Jitesh Ubrani till CNN.
Betydligt dyrare Iphone?
Apple har hittills inte höjt priserna på iPhone, men enligt TechInsights bedömer analytiker att bolaget på sikt kan behöva höja priset med motsvarande omkring 250–300 dollar per telefon för att behålla sina vinstmarginaler.
Det skulle kunna innebära att framtida toppmodeller närmar sig en prislapp på omkring 1 500 dollar, skriver CNN.
Microsofts Xbox-chef Asha Sharma har beskrivit situationen som ”den allvarligaste hårdvarukrisen i historien” i ett internt meddelande till anställda.
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