Bakom utvecklingen ligger den kraftiga utbyggnaden av AI-datacenter, som kräver stora mängder högpresterande minne för att snabbt kunna bearbeta enorma datamängder. Efterfrågan har blivit så stor att tillverkare som Micron, Samsung och SK Hynix inte kan producera tillräckligt med minne för både datacenter och konsumentelektronik.

Mikrochipbolagen går superstarkt, Samsung och SK Hynix är exempelvis upp 120 respektive 190 procent i år, som Dagens PS rapporterat om.

Men för bolagens kunder blir effekten dyrare leveranskedjor, som i sin tur leder till dyrare produkter för konsumenterna. Resultatet är en global brist som pressar upp priserna på allt från surfplattor och bärbara datorer till spelkonsoler.

Flera populära produkter har blivit dyrare

Prisökningarna märks redan på flera stora teknikprodukter. Bland annat har Apple höjt priserna på vissa iPad- och MacBook-modeller, samtidigt som Nintendo Switch 2, PlayStation 5 och Valve Steam Deck blivit dyrare på flera marknader. Microsoft har dessutom aviserat prishöjningar för Xbox under augusti.

Enligt analysföretaget IDC väntas de högre priserna slå mot försäljningen av elektronik, rapporterar CNN. Leveranserna av datorer väntas minska med drygt 11 procent under 2026, samtidigt som smartphonemarknaden spås få sitt största årliga tapp hittills.

Däremot väntas produkter som smartklockor och trådlösa hörlurar påverkas betydligt mindre eftersom de använder mindre mängder minneskretsar.