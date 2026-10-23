Sista spiken i kistan: Tvingas lägga ned efter 262 år

”Det är fruktansvärt”

”Marknaden finns. Vi befinner oss längst ned i brunnen nu, men därifrån kan vi arbeta oss upp igen. Jag tror verkligen att bruket kan finnas kvar här”, hävdar Fredrik Andersson.

Så blir det inte. Nu rapporterar Dagens arbete att förhandlingarna med en ny ägare brutit samman.

”Det är fruktansvärt”, säger fackets Fredrik Andersson sedan de anställda informerats om att det är kört och att nedläggningen av den 262-åriga fabriken kommer att genomföras.

”Eftersom vi bara har drygt en vecka kvar till nedläggning förstår ju vem som helst att det är kört”, säger Fredrik Andersson.

”Jag har nästan svårt att sätta ord på det. Framför allt har jag svårt att veta hur jag ska se mina vänner på fabriken i ögonen på måndag.”

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250-årsjubileum 2014, då som Gunnebo Fastening. Det blev tolv år till men inte mer. Nu läggs spikfabriken ned sedan en möjlig ny ägare hoppat av. (Foto: Janerik Henriksson /TT)

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Bara några få svenska kvar

Det finns – när Gunnebo lagt ned – bara några få svenska spiktillverkare kvar. Industrispik Linan är en, Skyllberg industri i Närke en annan.

Hos Skyllbergs går för övrigt anorna kring järnhantering av olika slag ända tillbaka till år 1346.

Skyllberg industri är ett dotterbolag till Skyllbergs bruk, som fick sina privilegier av drottning Kristina 1646 och i dotterbolaget tillverkas bland annat 1 000 olika sorters spik.

Skyllbergs bruk äger även Skyllbergs elhandel, Skyllberg elnät, Nils Ahlgren och Degerfors förzinkning, som kan varmförzinka konstruktioner upp till 18 meter långa.

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