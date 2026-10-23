Den anrika spikfabriken i Gunnebo tvingas stänga efter 262 år. Förhandlingarna med en potentiell ny ägare har brutit samman.
Sista spiken i kistan: Tvingas lägga ned efter 262 år
När Dagens PS för några veckor sedan skrev om spikfabriken i Gunnebo levde ännu hoppet.
Fabriken med anor sedan1764 var visserligen nedläggningshotad sedan de amerikanska ägarna tröttnat på flera år av förluster, men förhandlingar pågick med nya, potentiella ägare.
Amerikanerna, som redan låtit en tredjedel av de anställda gå, satte 4 november som nedläggningsdatum.
Fackordföranden Fredrik Andersson hade dock inte gett upp utan hoppades på fortsatt drift.
”Det är den sista chansen vi har”, sade Andersson hos Dagens arbete om de förhandlingar som pågick med en lokal investerare.
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Letat köpare sedan mars
Företagsledningen, fackklubben och Västerviks kommun har letat köpare till fabriken sedan i mars.
Spikfabriken har gått allt sämre, framför allt på grund av en sviktande efterfrågan när spik alltmer ersätts av skruv.
Simpson Strong-Tie AB omsatte 336 miljoner kronor under 2025 och redovisade ett resultat efter finansnetto på minus 21 miljoner.
Året dessförinnan var förlusten 47 miljoner kronor. Siffrorna gäller hela det svenska bolaget och inte enbart spikproduktionen i Gunnebo.
”Det är fruktansvärt”
”Marknaden finns. Vi befinner oss längst ned i brunnen nu, men därifrån kan vi arbeta oss upp igen. Jag tror verkligen att bruket kan finnas kvar här”, hävdar Fredrik Andersson.
Så blir det inte. Nu rapporterar Dagens arbete att förhandlingarna med en ny ägare brutit samman.
”Det är fruktansvärt”, säger fackets Fredrik Andersson sedan de anställda informerats om att det är kört och att nedläggningen av den 262-åriga fabriken kommer att genomföras.
”Eftersom vi bara har drygt en vecka kvar till nedläggning förstår ju vem som helst att det är kört”, säger Fredrik Andersson.
”Jag har nästan svårt att sätta ord på det. Framför allt har jag svårt att veta hur jag ska se mina vänner på fabriken i ögonen på måndag.”
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Bara några få svenska kvar
Det finns – när Gunnebo lagt ned – bara några få svenska spiktillverkare kvar. Industrispik Linan är en, Skyllberg industri i Närke en annan.
Hos Skyllbergs går för övrigt anorna kring järnhantering av olika slag ända tillbaka till år 1346.
Skyllberg industri är ett dotterbolag till Skyllbergs bruk, som fick sina privilegier av drottning Kristina 1646 och i dotterbolaget tillverkas bland annat 1 000 olika sorters spik.
Skyllbergs bruk äger även Skyllbergs elhandel, Skyllberg elnät, Nils Ahlgren och Degerfors förzinkning, som kan varmförzinka konstruktioner upp till 18 meter långa.
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