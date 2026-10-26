Audis vd Gernot Döllner klev upp på scenen på Donald Trumps valmöte i Georgia och tackade presidenten för en fabrik som ska kosta 4 miljarder dollar. IG Metall och SPD dömer ut framträdandet, och Audis egna riktlinjer förbjuder offentliga möten med politiker de tre sista månaderna före ett val.
Audi-chefen på Trump på valmöte – sågas i Tyskland
En guldfärgad Audi stod parkerad utanför arenan i Perry, Georgia, när Donald Trump i lördags kallade upp Gernot Döllner på scenen och sa att han helst inte ville ha Audi-chefen bredvid sig eftersom han ”ser för bra ut”.
”Jag vill tacka presidenten för hans stöd och den fantastiska möjligheten”, sa Döllner enligt Handelsblatt, som avslöjade fabriksplanerna två dagar tidigare.
Fabriken blir Audis första i USA, och enligt bolaget minskar den riskerna med tullar. I dag importeras varje Audi som säljs där från Europa eller Mexiko, och Trumps tullar på bilar, stål, aluminium och delar kostade Audi omkring 1,2 miljarder euro förra året, enligt bolaget.
Fabriken ska tillverka 200 000 suv:ar om året och väntas ge cirka 4 500 jobb, med byggstart 2027 och produktion i början av 2030-talet. En amerikansk tjänsteman säger till Reuters att Q7, Q8 och den nya jättesuven Q9 ska byggas där.
Kraftig kritik från facket och SPD
”Trump har aldrig lämnat någon tvekan om vad han är ute efter. Han vill försvaga vår inhemska ekonomi, särskilt fordonsindustrin”, sa en talesperson för IG Metall till Reuters och kallade det ”svårt att förstå” att Döllner räcker Trump handen mitt i valrörelsen.
SPD:s trafikpolitiska talesperson Isabel Cademartori kallade mötet valhjälp åt en autokrat som för handelskrig mot Tyskland. ”Det är en skam, särskilt med tanke på VW-koncernens historia”, sa hon enligt nyhetsbyrån dpa, med syftning på att Volkswagen grundades 1937 under nazistyret.
Kritiken kommer när de tyska fabrikerna redan är hårt pressade. Audi skär ned med upp till 7 500 tjänster i Tyskland, enligt tidningen Business Punk, och Volkswagen har pekat ut Audis fabrik i Neckarsulm som en av fyra tyska fabriker som saknar konkurrenskraftig produktion för 2030-talet. Till storleken motsvarar de 4 500 jobben i Georgia 60 procent av neddragningen hemma.
Egna riktlinjer säger nej till valmöten
Mötet i Perry var ett kampanjmöte inför mellanårsvalet den 3 november, där valen i Georgia till både senaten och guvernörsposten väntas bli jämna.
Enligt dpa står det i Audis riktlinjer för politiskt påverkansarbete att bolaget ”under de tre sista månaderna före val” inte har ”några offentliga möten med partier eller politiker som ställer upp i valet”. Mötet hölls tio dagar före valdagen.
Döllner försvarade sig när reportrar från Reuters och andra medier frågade honom om framträdandet. ”Det här beslutet föregicks av många månaders noggrann planering och intensiva förhandlingar”, sa Audis vd på söndagen.
”Bjuder den amerikanske presidenten in så tackar man ja. Det är vad respekten för ämbetet och för landet där vi investerar kräver.” Han ville inte gå in på detaljerna i uppgörelsen med USA eller säga om den ger Audi tullättnader.
Synen på hur frivilligt beslutet var går isär. Roman Tyborski, en av Handelsblatts reportrar bakom avslöjandet, skrev på söndagen i en kommentar att Döllner ”lät sig utpressas av Trump, först med importtullar, sedan köpas med utlovade subventioner och tullsänkningar och till sist förödmjukas”.
Enligt Armin Arbeiter i schweiziska NZZ har Audi däremot övervägt en fabrik i Amerika ända sedan 2023, alltså innan Trump återvände till Vita huset.
Kritikerna sitter i styrelsen som ska säga ja
Ännu är fabriken inte beslutad, eftersom Volkswagens styrelse först måste godkänna investeringen. Där sitter IG Metalls ordförande Christiane Benner som vice ordförande, och fackets kritik gäller framträdandet mer än fabriken.
Benner kallar fabriken ”rätt och nödvändig” men kräver att ”fasta framtidsutsikter för de anställda på alla anläggningar, särskilt här i Tyskland, definieras tydligt och skrivs ned”. Volkswagens koncernövergripande företagsråd säger att det ”internt i våra organ finns en rad öppna frågor att besvara”.
I styrelsen sitter också Niedersachsens ministerpresident Olaf Lies, Cademartoris partikamrat, som sa att ”tillväxt i Amerika måste säkra arbete och värdeskapande här och får inte tränga undan dem”.