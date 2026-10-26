Audi-chefen på Trump på valmöte – sågas i Tyskland

”Jag vill tacka presidenten för hans stöd och den fantastiska möjligheten”, sa Döllner enligt Handelsblatt, som avslöjade fabriksplanerna två dagar tidigare.

Fabriken blir Audis första i USA, och enligt bolaget minskar den riskerna med tullar. I dag importeras varje Audi som säljs där från Europa eller Mexiko, och Trumps tullar på bilar, stål, aluminium och delar kostade Audi omkring 1,2 miljarder euro förra året, enligt bolaget.

Fabriken ska tillverka 200 000 suv:ar om året och väntas ge cirka 4 500 jobb, med byggstart 2027 och produktion i början av 2030-talet. En amerikansk tjänsteman säger till Reuters att Q7, Q8 och den nya jättesuven Q9 ska byggas där.

Kraftig kritik från facket och SPD

”Trump har aldrig lämnat någon tvekan om vad han är ute efter. Han vill försvaga vår inhemska ekonomi, särskilt fordonsindustrin”, sa en talesperson för IG Metall till Reuters och kallade det ”svårt att förstå” att Döllner räcker Trump handen mitt i valrörelsen.

SPD:s trafikpolitiska talesperson Isabel Cademartori kallade mötet valhjälp åt en autokrat som för handelskrig mot Tyskland. ”Det är en skam, särskilt med tanke på VW-koncernens historia”, sa hon enligt nyhetsbyrån dpa, med syftning på att Volkswagen grundades 1937 under nazistyret.

Kritiken kommer när de tyska fabrikerna redan är hårt pressade. Audi skär ned med upp till 7 500 tjänster i Tyskland, enligt tidningen Business Punk, och Volkswagen har pekat ut Audis fabrik i Neckarsulm som en av fyra tyska fabriker som saknar konkurrenskraftig produktion för 2030-talet. Till storleken motsvarar de 4 500 jobben i Georgia 60 procent av neddragningen hemma.