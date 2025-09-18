"Viktigt genombrott för kinesiska företag"– chipkriget hårdnar

Chipkriget mellan Kina och USA hårdnar. Förbud, framsteg och toppsamtal kan förändra spelplanen för världens mest eftertraktade chip.
Chipkriget mellan Kina och USA hårdnar. Förbud, framsteg och toppsamtal kan förändra spelplanen för världens mest eftertraktade chip.
Genom att förbjuda köp av Nvidia-chip sätter Kina press på USA samtidigt som landets egna framsteg i chipindustrin närmar sig målet om självständighet.
Tidpunkten sammanfaller med ett planerat samtal mellan Donald Trump och Xi Jinping.
Missa inte: Världens dyraste ämnen – ett kostar biljoner. Dagens PS
Förbud inför samtal
Alibaba, Baidu och ByteDance har enligt uppgift beordrats att avbryta sina beställningar av processorn RTX Pro 6000D, en specialversion som Nvidia tagit fram för den kinesiska marknaden. Chipet kan användas i AI-applikationer men har lägre prestanda än bolagets flaggskeppsmodeller, och flera kinesiska företag hade före förbudet antytt köp av tiotusentals enheter.
Kinas internetmyndighet, Cyberspace Administration of China, har nu infört ett förbud som hindrar landets ledande teknikbolag från att köpa AI-chip från Nvidia. Beslutet beskrivs som ett stort nederlag för chipjätten, som nyligen sett lättade restriktioner från USA.
Enligt DN är tidpunkten heller ingen slump. Förbudet kommer bara dagar före ett planerat samtal mellan USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping, där relationen mellan stormakterna och teknologifrågan väntas bli centrala punkter.
Nvidias vd Jensen Huang konstaterade under en presskonferens i London:
“Den kinesiska marknaden är viktig. Den är stor. Teknikindustrin är livfull. Vi har betjänat den här marknaden i 30 år, men vi kan bara leverera till den om landet vill ha det”.
Han beskrev också företagets verksamhet i Kina som en ”berg-och-dalbana” och erkände:
“Jag är besviken över vad jag ser, men det här handlar om en större geopolitisk agenda mellan Kina och USA”.
Aktiemarknaden reagerade snabbt på beskedet från Peking och Nvidia föll 2,6 procent på Wall Street.
Kina bygger eget ekosystem
DN skriver att beslutet från Pekings cyberspaceadministration i praktiken kan stänga Nvidia ute från Kina. En chef på ett av de drabbade bolagen säger till Financial Times:
“Budskapet är nu klart och tydligt. Tidigare hade vi hoppats att Nvidia kunde komma tillbaka om den geopolitiska situationen förbättrades. Nu är alla redo att bygga sin egen teknik i Kina”.
Enligt källor i industrin är förbudet också en del av Kinas långsiktiga strategi att minska sitt beroende av utländska leverantörer. Regulatorer i landet anser att de lokalt producerade chipen nu har nått en nivå som kan mäta sig med, eller till och med överträffa, vissa av Nvidias modeller.
Det innebär att kinesiska företag, som Huawei och flera uppstickare, får ökat spelrum. Huawei har redan utvecklat egna AI-chip och startupbolag som Cambricon och SiCarrier gör framsteg.
Vey-Sern Ling, direktör på Union Bancaire Privée, kommenterade utvecklingen för Bloomberg:
“Kina föredrar att utveckla artificiell intelligens i sitt eget tempo och baserat på en inhemsk teknologiplattform. Det är bättre att ta belastningen nu än att vara prisgiven amerikansk teknologi”.
Läs också: Så kan din brf-avgift höjas – expertens råd till köpare. Dagens PS
Produktionsgenombrott i sikte
Ett avgörande område i maktkampen om kontrollen över halvledartekniken är tillgången till produktionsutrustning. Alla världens chipjättar är beroende av maskiner från nederländska ASML. På grund av amerikanska exportkontroller har Kina haft svårt att få tag i den senaste tekniken men lokala alternativ utvecklas snabbt.
Shanghai-baserade Yuliangsheng och Shenzhen-bolaget SiCarrier testar egna litografimaskiner. Samtidigt har SMIC, Kinas största chipproducent, påbörjat tester med en egenutvecklad teknik för att tillverka 7-nanometerschip.
Halvlederanalytikern Lin Qingyuan säger till Financial Times:
“Om detta lyckas, kommer det att vara ett viktigt genombrott för kinesiska företag. Det är en sak att ha en prototyp, en annan att leverera i volymproduktion”.
Läs även: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets botten. Dagens PS
Läs även: Tre stora anledningar att satsa på gas. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
