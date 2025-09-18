"Viktigt genombrott för kinesiska företag"– chipkriget hårdnar

Genom att förbjuda köp av Nvidia-chip sätter Kina press på USA samtidigt som landets egna framsteg i chipindustrin närmar sig målet om självständighet.

Tidpunkten sammanfaller med ett planerat samtal mellan Donald Trump och Xi Jinping.

Förbud inför samtal

Alibaba, Baidu och ByteDance har enligt uppgift beordrats att avbryta sina beställningar av processorn RTX Pro 6000D, en specialversion som Nvidia tagit fram för den kinesiska marknaden. Chipet kan användas i AI-applikationer men har lägre prestanda än bolagets flaggskeppsmodeller, och flera kinesiska företag hade före förbudet antytt köp av tiotusentals enheter.

Kinas internetmyndighet, Cyberspace Administration of China, har nu infört ett förbud som hindrar landets ledande teknikbolag från att köpa AI-chip från Nvidia. Beslutet beskrivs som ett stort nederlag för chipjätten, som nyligen sett lättade restriktioner från USA.

Enligt DN är tidpunkten heller ingen slump. Förbudet kommer bara dagar före ett planerat samtal mellan USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping, där relationen mellan stormakterna och teknologifrågan väntas bli centrala punkter.

Nvidias vd Jensen Huang konstaterade under en presskonferens i London:

“Den kinesiska marknaden är viktig. Den är stor. Teknikindustrin är livfull. Vi har betjänat den här marknaden i 30 år, men vi kan bara leverera till den om landet vill ha det”.

Han beskrev också företagets verksamhet i Kina som en ”berg-och-dalbana” och erkände:

“Jag är besviken över vad jag ser, men det här handlar om en större geopolitisk agenda mellan Kina och USA”.

Aktiemarknaden reagerade snabbt på beskedet från Peking och Nvidia föll 2,6 procent på Wall Street.