Europas fordonsleverantörer pressas av kinesisk konkurrens och svag efterfrågan. Upp till 350 000 jobb kan försvinna till 2030. Svenska underleverantörer står bättre rustade. Men nu växer oron för att även lastbilarna ska utmanas.
Bilkrisen sprider sig – 350 000 jobb hotas i Europa: ”Blodbad”
Krisen i Europas bilindustri sprider sig från biltillverkarna till underleverantörerna.
Tyska Volkswagen har planer på att minska personalstyrkan med 100 000 personer. Hos komponenttillverkarna Bosch, ZF och Schaeffler pågår också stora sparprogram.
Redan under de senaste två åren har över 100 000 jobb försvunnit eller berörts av nedskärningar i Europas leverantörsindustri. Det motsvarar omkring 6 procent av branschens arbetsstyrka, enligt Benjamin Krieger, generalsekreterare för branschorganisationen Clepa.
”Det är ett blodbad som visar hur stor pressen är på branschen”, säger han till EFN.
Bakom krisen finns kinesisk konkurrens, svagare efterfrågan och amerikanska tullar. Enligt en studie från konsultfirman Roland Berger, beställd av Clepa, riskerar ytterligare 350 000 jobb att försvinna till 2030 om EU inte agerar.
Krieger vill se bättre villkor för europeisk tillverkning och åtgärder mot konkurrens som gynnas av subventioner.
”Det finns i dag inga skyddsmekanismer som skyddar den europeiska leverantörsindustrin mot osund konkurrens”, säger han till ekonomikanalen.
Tunga fordon ger Sverige ett skydd
För svenska fordonsleverantörer är läget mer gynnsamt.
Enligt Peter Bryntesson, vd för branschorganisationen FKG, står tunga fordon för 65–70 procent av den svenska leverantörsbranschens omsättning. Organisationen räknar med att omsättningen växer med omkring 10 procent i år.
”Jag är förhållandevis positiv trots allt elände som vi ser i övriga Europa”, säger Bryntesson till EFN.
Han ser dock risker framöver. Kinesiska tillverkare förbereder en offensiv på den europeiska lastbilsmarknaden där etablerade aktörer som Scania, MAN och Volvo möter nya konkurrenter.
Reuters rapporterade i mars att flera kinesiska tillverkare planerade att lansera tunga ellastbilar i Europa under 2026.
”Kommer det även på lastbilssidan så får vi problem, då blir det varsel”, säger Bryntesson.
Europas bilkris fördjupas
Dagens PS har tidigare rapporterat om hur kinesiska tillverkare pressar Europas bilindustri och hotar dess framtid.
Krisen märks också hos enskilda tillverkare där Volkswagenkoncernen kämpar med svag lönsamhet och Skoda går starkare än huvudmärket Volkswagen.
Läs mer om Europas bilindustri i Dagens PS tidigare rapportering:
Läs mer: 7 saker som skitit sig för Volvo Cars senaste tiden
Läs mer: Analytikerna ser stor uppsida i Europas pressade bilaktier
Läs mer: Porsche-familjen har makten – kräver hårdare tag i Volkswagen