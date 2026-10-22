Bilkrisen sprider sig – 350 000 jobb hotas i Europa: ”Blodbad”

Redan under de senaste två åren har över 100 000 jobb försvunnit eller berörts av nedskärningar i Europas leverantörsindustri. Det motsvarar omkring 6 procent av branschens arbetsstyrka, enligt Benjamin Krieger, generalsekreterare för branschorganisationen Clepa.

”Det är ett blodbad som visar hur stor pressen är på branschen”, säger han till EFN.

Bakom krisen finns kinesisk konkurrens, svagare efterfrågan och amerikanska tullar. Enligt en studie från konsultfirman Roland Berger, beställd av Clepa, riskerar ytterligare 350 000 jobb att försvinna till 2030 om EU inte agerar.

Krieger vill se bättre villkor för europeisk tillverkning och åtgärder mot konkurrens som gynnas av subventioner.

”Det finns i dag inga skyddsmekanismer som skyddar den europeiska leverantörsindustrin mot osund konkurrens”, säger han till ekonomikanalen.

Tunga fordon ger Sverige ett skydd

För svenska fordonsleverantörer är läget mer gynnsamt.

Enligt Peter Bryntesson, vd för branschorganisationen FKG, står tunga fordon för 65–70 procent av den svenska leverantörsbranschens omsättning. Organisationen räknar med att omsättningen växer med omkring 10 procent i år.

”Jag är förhållandevis positiv trots allt elände som vi ser i övriga Europa”, säger Bryntesson till EFN.

ANNONS

Han ser dock risker framöver. Kinesiska tillverkare förbereder en offensiv på den europeiska lastbilsmarknaden där etablerade aktörer som Scania, MAN och Volvo möter nya konkurrenter.

Reuters rapporterade i mars att flera kinesiska tillverkare planerade att lansera tunga ellastbilar i Europa under 2026.

”Kommer det även på lastbilssidan så får vi problem, då blir det varsel”, säger Bryntesson.