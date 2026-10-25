Okände utvecklaren kan ha räddat världens e-handel

Ett avgörande arbete i det tysta – gratis

Med hjälp av artificiell intelligens, AI, upptäcktes två omfattande cybersäkerhetsbrister i programmeringsspråket PHP, vilket fick PHP Foundation att snabbt släppa korrigeringar. Vanliga människor och företag har svårt att installera sådana tekniska uppdateringar på egen hand.

Surý valde därför att helt släppa allt annat och utföra arbetet gratis. Han konverterade korrigeringarna till lättinstallerade paket för att förhindra att systemen slogs ut.

Kapplöpning mot klockan efter en läcka

Sårbarheterna skapade omedelbart en intensiv internationell kamp för att få ut säkerhetsuppdateringarna innan cyberbrottslingar hann utnyttja säkerhetshålen. Situationen förvärrades ytterligare när information om svagheterna läckte ut på nätet i förtid. Detta tvingade fram en tidigareläggning av den planerade utgåvan, vilket ökade tidspressen avsevärt för utvecklarna.

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Trots den enorma pressen kände sig Surý trygg tack vare sin långa erfarenhet och gedigna förberedelse. Andra utvecklare jorden runt arbetade också dygnet runt för att distribuera patchar, vilket visar hur otroligt sårbar den moderna digitala ekonomin är när den vilar på ett fåtal engagerade eldsjälar.

Ondřej Surý får frågan hur det känns att bli beskriven som den som räddade internet:

”Det är lite givande eftersom jag känner att mitt arbete har ett syfte”, säger han till BBC.

Storföretagens ansvar och framtidsvarningen

Efter den intensiva veckan har stödet strömmat in från tacksamma användare som förlitar sig på hans programpaket. På bara några dagar tog han emot donationer på över 10 000 dollar. Summan motsvarar hela fjolårets bidrag.

Samtidigt riktar han skarp kritik mot de stora teknikjättarna som drar nytta av öppen källkod utan att ge någonting tillbaka. Han menar att dessa bolag måste ta ett betydande ansvar för den programvara de är beroende av eftersom det annars kommer att slå tillbaka mot dem själva.

Hotet från framtidens artificiella intelligens

Surý har även funderat på vad som skulle ske om han tvingades lämna över sitt uppdrag. Kollegor på mjukvaruföretaget Freexian skulle visserligen kunna ta över, men de saknar fortfarande hans unika samlade erfarenhet. Dessutom ser han mörka moln vid horisonten när det gäller teknikens utveckling.

Han varnar för att AI dramatiskt snabbar upp upptäckten av nya svagheter, vilket innebär att både kriminella och försvarare agerar i ett helt nytt tempo.

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”Jag tror att det här var den allvarligaste incidenten på flera år, men jag tror att på grund av att AI-kapaciteten blir bättre inom cybersäkerheten kanske det här inte är en isolerad incident”, förklarar han och uppmanar världen att förbereda sig på att liknande kriser kan inträffa igen inom en snar framtid.