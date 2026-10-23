Studsvik ska sanera vid ökända kärnkraftverket

Fukushima i Japan är känt för olyckan i kärnkraftverket 2011. Nu är det där svenska Studsvik vill bygga en pilotanläggning för radioaktivt avfall.
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Det är bara en vecka sedan vi skrev om att svenska Studsvik ska ta hand om norskt använt kärnbränsle.
Bolaget har skrivit ett långsiktigt avtal fram till år 2055 kring ”transport, behandling för långsiktig lagring och mellanlagring av använt kärnbränsle från Norges tidigare forskningsreaktorer”, meddelade bolaget i en nyhetskommuniké.
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Ordervärde på 3-4 miljarder
Studsvik anger det avtalsenliga minimivärdet till cirka 875 miljoner kronor och det totala värdet för bolaget till 3–4 miljarder kronor.
Det handlar i Norge om de avvecklade forskningsreaktorerna i Halden och Kjeller. Studsvik ska transportera det använda kärnbränslet till sina anläggningar i Sverige, behandla och lagra det innan det återförs till Norge.
Nu handlar det fortfarande om Studsvik men om ett helt annat land och samarbete. Nästa anhalt för det svenska bolaget är Japan och Fukushima.
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Anpassar tekniken till Japan
I ett samarbete med japanska Renu Industries ska man anpassa Studsviks Indrum-teknik för behandling av radioaktivt avfall till japanska förhållanden.
Målet för avtalet, som skrevs under vid Studsviks huvudkontor i Nyköping i veckan, är en pilotanläggning i Fukushima.
Avtalet gäller teknisk rådgivning och är tecknat mellan Renu och Studsviks dotterbolag Studsvik Japan.
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Teknisk information och råd
Studsvik bidrar med teknisk information och råd om konstruktionsförutsättningarna för en japansk version av Indrum.
Renu konstruerar pilotanläggningen och anpassar den till japanska krav på jordbävningssäkerhet, till regelverket och till det avfall som ska behandlas.
På sikt vill Studsvik och Renu undersöka möjligheterna att använda Indrum på fler platser i Japan och i övriga Asien, och samarbeta brett inom kärnteknik, även fusion.
”Fukushima kommer att behöva behandla radioaktivt avfall i årtionden. Renu finns i Okuma, kommunen där kraftverket ligger, och har den lokala kunskap som krävs för att anpassa Indrum till japanska förhållanden”, säger Karl Thedéen, vd och koncernchef för Studsvik.
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Siktar på fler projekt i Asien
”Studsvik Japan samordnar koncernens experter och stöttar ReNu i arbetet med den japanska versionen av Indrum”, säger Masatoshi Yamasaki som är vd för Studsvik Japan.
”Avvecklingen av Fukushima kräver teknik som är beprövad internationellt, men som anpassas till japanska regler och platsförhållanden och genomförs av lokala krafter”, påpekar Renu Industries vd Ryohei Takahashi.
”Genom samarbetet med Studsvik anpassar vi Indrum till de japanska kraven. Erfarenheterna från Fukushima vill vi sedan ta vidare till projekt på andra håll i Japan och utomlands”, tillägger han.
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